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МИД осудил атаку беспилотников на военный объект в Иране - РИА Новости, 30.01.2023
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МИД осудил атаку беспилотников на военный объект в Иране
МИД осудил атаку беспилотников на военный объект в Иране - РИА Новости, 30.01.2023
МИД осудил атаку беспилотников на военный объект в Иране
Москва решительно осуждает атаку беспилотников на военный объект в Иране, это может иметь непредсказуемые последствия, говорится в заявлении МИД РФ. РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T12:07
2023-01-30T12:13
в мире
иран
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
исфахан
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Москва решительно осуждает атаку беспилотников на военный объект в Иране, это может иметь непредсказуемые последствия, говорится в заявлении МИД РФ.Ранее агентство IRNA отмечало, что склад с боеприпасами министерства обороны Ирана в городе Исфахан, где в ночь на воскресенье произошел мощный взрыв, подвергся атаке беспилотников."Решительно осуждаем любые провокационные акции, потенциально способные спровоцировать неконтролируемую эскалацию напряженности в и так далеко не спокойном регионе. Подобные деструктивные действия могут иметь непредсказуемые последствия для мира и стабильности на Ближнем Востоке", - говорится в сообщении на сайте МИД РФ.
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в мире, иран, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), исфахан
В мире, Иран, Россия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Исфахан
12:07 30.01.2023 (обновлено: 12:13 30.01.2023)
 
МИД осудил атаку беспилотников на военный объект в Иране

МИД России выступил с решительным осуждением атаки беспилотников на военный объект в Иране

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России
Здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Министерства иностранных дел России. Архивное фото
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Москва решительно осуждает атаку беспилотников на военный объект в Иране, это может иметь непредсказуемые последствия, говорится в заявлении МИД РФ.
Ранее агентство IRNA отмечало, что склад с боеприпасами министерства обороны Ирана в городе Исфахан, где в ночь на воскресенье произошел мощный взрыв, подвергся атаке беспилотников.
"Решительно осуждаем любые провокационные акции, потенциально способные спровоцировать неконтролируемую эскалацию напряженности в и так далеко не спокойном регионе. Подобные деструктивные действия могут иметь непредсказуемые последствия для мира и стабильности на Ближнем Востоке", - говорится в сообщении на сайте МИД РФ.
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В миреИранРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Исфахан
 
 
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