https://ria.ru/20230130/iran-1848359521.html
МИД осудил атаку беспилотников на военный объект в Иране
МИД осудил атаку беспилотников на военный объект в Иране - РИА Новости, 30.01.2023
МИД осудил атаку беспилотников на военный объект в Иране
Москва решительно осуждает атаку беспилотников на военный объект в Иране, это может иметь непредсказуемые последствия, говорится в заявлении МИД РФ. РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T12:07
2023-01-30T12:07
2023-01-30T12:13
в мире
иран
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
исфахан
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Москва решительно осуждает атаку беспилотников на военный объект в Иране, это может иметь непредсказуемые последствия, говорится в заявлении МИД РФ.Ранее агентство IRNA отмечало, что склад с боеприпасами министерства обороны Ирана в городе Исфахан, где в ночь на воскресенье произошел мощный взрыв, подвергся атаке беспилотников."Решительно осуждаем любые провокационные акции, потенциально способные спровоцировать неконтролируемую эскалацию напряженности в и так далеко не спокойном регионе. Подобные деструктивные действия могут иметь непредсказуемые последствия для мира и стабильности на Ближнем Востоке", - говорится в сообщении на сайте МИД РФ.
https://ria.ru/20230130/otvet-1848287206.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), исфахан
В мире, Иран, Россия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Исфахан
12:07 30.01.2023 (обновлено: 12:13 30.01.2023)
МИД осудил атаку беспилотников на военный объект в Иране
МИД России выступил с решительным осуждением атаки беспилотников на военный объект в Иране