https://ria.ru/20230130/iran-1848359521.html

МИД осудил атаку беспилотников на военный объект в Иране

МИД осудил атаку беспилотников на военный объект в Иране - РИА Новости, 30.01.2023

МИД осудил атаку беспилотников на военный объект в Иране

Москва решительно осуждает атаку беспилотников на военный объект в Иране, это может иметь непредсказуемые последствия, говорится в заявлении МИД РФ. РИА Новости, 30.01.2023

2023-01-30T12:07

2023-01-30T12:07

2023-01-30T12:13

в мире

иран

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

исфахан

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Москва решительно осуждает атаку беспилотников на военный объект в Иране, это может иметь непредсказуемые последствия, говорится в заявлении МИД РФ.Ранее агентство IRNA отмечало, что склад с боеприпасами министерства обороны Ирана в городе Исфахан, где в ночь на воскресенье произошел мощный взрыв, подвергся атаке беспилотников."Решительно осуждаем любые провокационные акции, потенциально способные спровоцировать неконтролируемую эскалацию напряженности в и так далеко не спокойном регионе. Подобные деструктивные действия могут иметь непредсказуемые последствия для мира и стабильности на Ближнем Востоке", - говорится в сообщении на сайте МИД РФ.

https://ria.ru/20230130/otvet-1848287206.html

иран

россия

исфахан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, иран, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), исфахан