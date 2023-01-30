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Смешно и хлестко: за что Гайдаю запрещали снимать комедии и кто ему помог - РИА Новости, 30.01.2023
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Культура
https://ria.ru/20230130/gayday-1847862905.html
Смешно и хлестко: за что Гайдаю запрещали снимать комедии и кто ему помог
Смешно и хлестко: за что Гайдаю запрещали снимать комедии и кто ему помог - РИА Новости, 30.01.2023
Смешно и хлестко: за что Гайдаю запрещали снимать комедии и кто ему помог
Он четко соблюдал законы комедии, но говорил на своем, уникальном художественном языке. Создал ярких всенародно любимых персонажей и раскрыл сатирический талант РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T08:00
2023-01-30T08:05
культура
георгий вицин
мила йовович
юрий никулин
иркутский драматический театр
вгик
ссср
кино и сериалы
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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости, Павел Сурков. Он четко соблюдал законы комедии, но говорил на своем, уникальном художественном языке. Создал ярких всенародно любимых персонажей и раскрыл сатирический талант многих знаменитых актеров. Сегодня столетие Леонида Гайдая, а его киноработы нисколько не устарели. Как появилась легендарная троица — Трус, Балбес и Бывалый, почему Михалков не сыграл Остапа Бендера и чем режиссеру не угодила Мила Йовович — в материале РИА Новости.Медаль бойцаВ детстве Гайдай постоянно ходил в Иркутский драмтеатр. А потом устроился туда рабочим сцены. Все спектакли гастролирующего в городе Московского театра сатиры посмотрел не по одному разу. Сразу понял: вот куда надо стремиться — к искусству острому, обличительному и невероятно смешному.Но вмешалась война. Леонид Иович служил в пехоте. Однажды забросал гранатами огневую точку противника, чудом выжил. Ходил в разведку, брал языка. Получил "За боевые заслуги", легендарную "медаль бойца" — награду простых солдат, проявивших на поле боя настоящий героизм. Война закончилась для него в 1943-м. Подорвался на противопехотной мине: тяжелое ранение, осколки в ноге мучили его до конца жизни. А тогда комиссовали.После Победы окончил театральную студию при Иркутском драматическом театре. А затем поступил в столице на режиссерский факультет ВГИКа.Трус, Балбес и БывалыйОдну из его первых картин — "Жених с того света" — нещадно порезала цензура. Сатирическая комедия превратилась в короткометражку. А начинающего режиссера Министерство культуры на несколько лет отлучило от работы.Но к Гайдаю благоволил Иван Пырьев — один из лучших советских режиссеров. Он предложил ему снять еще одну короткометражку — для молодежного киноальманаха "Совершенно серьезно". И Леонид Иович решил сделать трюковую ленту — в лучших традициях раннего кинематографа. Сюжет нашел в фельетоне Степана Олейника о незадачливых браконьерах, отправившихся глушить рыбу динамитом.Так появилась знаменитая троица: Трус, Балбес и Бывалый. Три разных характера, четкие образы, наделенные невероятным обаянием. Они вернули на экраны чаплинский задор, безумие трюков Бастера Китона, Гарольда Ллойда и актуальную сатиру.Любимцы страныГайдай стопроцентно угадал и с выбором артистов. В итоге Юрий Никулин, Георгий Вицин и Евгений Моргунов стали героями анекдотов, публика отождествляла их с экранными персонажами. Особенно это раздражало Вицина — мастера с ярким драматическим даром, серьезно увлекающегося йогой и философией. Спиртного вообще не употреблял — а поклонники то и дело звали его "пропустить по сто грамм".Веселая троица участвовала во всех классических гайдаевских комедиях 1960-х (кроме "Бриллиантовой руки"). Их снимали и другие режиссеры (например, Эльдар Рязанов в картине "Дайте жалобную книгу!"). Попали даже в мультфильм "Бременские музыканты".На съемках Гайдай устроил для актеров конкурс: бутылка шампанского — за гэг. На "Кавказской пленнице" Никулин выиграл 24 бутылки, Моргунов — 18, а трезвенник Вицин — только одну. Взял на память.Этот фильм стал последним для троицы у Гайдая. С режиссером поссорился Евгений Моргунов, отличавшийся тяжелым характером, и Леонид Иович больше его снимал.Лучшие экранизацииГайдай четко соблюдал законы комедии, не менявшиеся с 1920-30-х. И при этом аккуратно цитировал недоступные широкому зрителю западные фильмы. Например, фраза "Тренируйся на кошках" перекочевала из "Голдфингера" — одной из серий бондианы. А многие сцены в "Бриллиантовой руке" — из итальянского кинематографа. Многие считают "12 стульев" Гайдая лучшей экранизацией романа Ильфа и Петрова. Артиста на роль Остапа искали долго. Пробовался и Владимир Высоцкий. У Никиты Михалкова была отличная проба. Но он уже сам думал о режиссуре, а двум медведям не ужиться в одной берлоге. Леонид Иович не терпел, когда кто-то с ним на площадке спорил — даже в мелочах. Выбор пал на яркого и обаятельного Арчила Гомиашвили. Гайдай мог оригинально повернуть сюжет полузапрещенного в стране текста. Сделал из пьесы почти не печатаемого в СССР Булгакова одну из любимейших народных комедий. "Иван Васильевич меняет профессию" близок к первоисточнику, но режиссер осовременил литературный источник, добавил научной романтики 1970-х.Без МилыВ "Не может быть!" по Зощенко Гайдай раскрыл комедийный талант экранных красавцев Евгения Жарикова и Олега Даля. Ну и, конечно, у него была своя команда — артисты, кочевавшие из фильма в фильм: Леонид Куравлев, Михаил Кокшенов, Георгий Вицин. Одним из таких, снимавшихся уже на закате творчества Леонида Иовича, стал Дмитрий Харатьян. С ним режиссер крепко подружился.В последней картине "На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-бич опять идут дожди" Гайдай решил позвать на главную женскую роль американскую актрису. Возникла кандидатура юной Милы Йовович — у нее русские корни, она прекрасно знает язык. Но мастера она не устроила. Он отшутился: "Как ее фамилия? Йовович? Йович? Иович? Двух Иовичей на одной площадке будет многовато".Его не стало в 1993-м. Приходил новый кинематограф, искавший собственный художественный язык. Казалось, советские фильмы навсегда в прошлом. Но время все расставило по местам: когда по телевизору в тысячный раз показывают "Шурика", "Бриллиантовую руку" или "Самогонщиков", мы спешим к экрану.
https://ria.ru/20230126/kino-1847190019.html
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георгий вицин, мила йовович, юрий никулин, иркутский драматический театр, вгик, ссср, кино и сериалы, кино, леонид гайдай
Культура, Георгий Вицин, Мила Йовович, Юрий Никулин, Иркутский драматический театр, ВГИК, СССР, Кино и сериалы, Кино, Леонид Гайдай
08:00 30.01.2023 (обновлено: 08:05 30.01.2023)
 

Смешно и хлестко: за что Гайдаю запрещали снимать комедии и кто ему помог

© Мосфильм (1968)Кадр из фильма "Бриллиантовая рука"
Кадр из фильма Бриллиантовая рука
© Мосфильм (1968)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости, Павел Сурков. Он четко соблюдал законы комедии, но говорил на своем, уникальном художественном языке. Создал ярких всенародно любимых персонажей и раскрыл сатирический талант многих знаменитых актеров. Сегодня столетие Леонида Гайдая, а его киноработы нисколько не устарели. Как появилась легендарная троица — Трус, Балбес и Бывалый, почему Михалков не сыграл Остапа Бендера и чем режиссеру не угодила Мила Йовович — в материале РИА Новости.

Медаль бойца

В детстве Гайдай постоянно ходил в Иркутский драмтеатр. А потом устроился туда рабочим сцены. Все спектакли гастролирующего в городе Московского театра сатиры посмотрел не по одному разу. Сразу понял: вот куда надо стремиться — к искусству острому, обличительному и невероятно смешному.
© РИА Новости / Георгий Тер-Ованесов / Перейти в медиабанк

Кинорежиссер Леонид Иович Гайдай (1923-1993)

Леонид Иович Гайдай
1 из 4

Кинорежиссер Леонид Иович Гайдай (1923-1993)

© РИА Новости / Георгий Тер-Ованесов
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© РИА Новости / Галина Кмит / Перейти в медиабанк

Режиссер Леонид Гайдай (на переднем плане) и оператор Сергей Полуянов во время съемок фильма "Инкогнито из Петербурга" на киностудии "Ленфильм"

Режиссер Леонид Гайдай и оператор Сергей Полуянов во время съемок фильма Инкогнито из Петербурга
2 из 4

Режиссер Леонид Гайдай (на переднем плане) и оператор Сергей Полуянов во время съемок фильма "Инкогнито из Петербурга" на киностудии "Ленфильм"

© РИА Новости / Галина Кмит
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© РИА Новости / Мурашко / Перейти в медиабанк

Режиссер Леонид Гайдай (слева) среди советских и чехословацких студентов — гостей студии «Мосфильм»

Режиссер Леонид Гайдай
3 из 4

Режиссер Леонид Гайдай (слева) среди советских и чехословацких студентов — гостей студии «Мосфильм»

© РИА Новости / Мурашко
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© РИА Новости / Галина Кмит / Перейти в медиабанк

Режиссер Леонид Гайдай (справа) и исполнитель роли Хлестакова Сергей Мигицко на съемках фильма "Инкогнито из Петербурга" на киностудии "Мосфильм"

Режиссер Леонид Гайдай и исполнитель роли Хлестакова Сергей Мигицко на съемках фильма Инкогнито из Петербурга на киностудии Мосфильм
4 из 4

Режиссер Леонид Гайдай (справа) и исполнитель роли Хлестакова Сергей Мигицко на съемках фильма "Инкогнито из Петербурга" на киностудии "Мосфильм"

© РИА Новости / Галина Кмит
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1 из 4

Кинорежиссер Леонид Иович Гайдай (1923-1993)

© РИА Новости / Георгий Тер-Ованесов
Перейти в медиабанк
2 из 4

Режиссер Леонид Гайдай (на переднем плане) и оператор Сергей Полуянов во время съемок фильма "Инкогнито из Петербурга" на киностудии "Ленфильм"

© РИА Новости / Галина Кмит
Перейти в медиабанк
3 из 4

Режиссер Леонид Гайдай (слева) среди советских и чехословацких студентов — гостей студии «Мосфильм»

© РИА Новости / Мурашко
Перейти в медиабанк
4 из 4

Режиссер Леонид Гайдай (справа) и исполнитель роли Хлестакова Сергей Мигицко на съемках фильма "Инкогнито из Петербурга" на киностудии "Мосфильм"

© РИА Новости / Галина Кмит
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Но вмешалась война. Леонид Иович служил в пехоте. Однажды забросал гранатами огневую точку противника, чудом выжил. Ходил в разведку, брал языка. Получил "За боевые заслуги", легендарную "медаль бойца" — награду простых солдат, проявивших на поле боя настоящий героизм.

Война закончилась для него в 1943-м. Подорвался на противопехотной мине: тяжелое ранение, осколки в ноге мучили его до конца жизни. А тогда комиссовали.
После Победы окончил театральную студию при Иркутском драматическом театре. А затем поступил в столице на режиссерский факультет ВГИКа.

Трус, Балбес и Бывалый

Одну из его первых картин — "Жених с того света" — нещадно порезала цензура. Сатирическая комедия превратилась в короткометражку. А начинающего режиссера Министерство культуры на несколько лет отлучило от работы.
Но к Гайдаю благоволил Иван Пырьев — один из лучших советских режиссеров. Он предложил ему снять еще одну короткометражку — для молодежного киноальманаха "Совершенно серьезно". И Леонид Иович решил сделать трюковую ленту — в лучших традициях раннего кинематографа. Сюжет нашел в фельетоне Степана Олейника о незадачливых браконьерах, отправившихся глушить рыбу динамитом.
© Мосфильм (1965)Кадр из фильма "Операция "Ы" и другие приключения Шурика"
Кадр из фильма Операция Ы и другие приключения Шурика
1 из 2
Кадр из фильма "Операция "Ы" и другие приключения Шурика"
© Мосфильм (1965)
© Мосфильм (1965)

Кадр из фильма "Операция "Ы" и другие приключения Шурика"

Кадр из фильма Операция Ы или другие приключения Шурика
2 из 2

Кадр из фильма "Операция "Ы" и другие приключения Шурика"

© Мосфильм (1965)
1 из 2
Кадр из фильма "Операция "Ы" и другие приключения Шурика"
© Мосфильм (1965)
2 из 2

Кадр из фильма "Операция "Ы" и другие приключения Шурика"

© Мосфильм (1965)
Так появилась знаменитая троица: Трус, Балбес и Бывалый. Три разных характера, четкие образы, наделенные невероятным обаянием. Они вернули на экраны чаплинский задор, безумие трюков Бастера Китона, Гарольда Ллойда и актуальную сатиру.

Любимцы страны

Гайдай стопроцентно угадал и с выбором артистов. В итоге Юрий Никулин, Георгий Вицин и Евгений Моргунов стали героями анекдотов, публика отождествляла их с экранными персонажами. Особенно это раздражало Вицина — мастера с ярким драматическим даром, серьезно увлекающегося йогой и философией. Спиртного вообще не употреблял — а поклонники то и дело звали его "пропустить по сто грамм".
© РИА Новости / Перейти в медиабанкНародный артист СССР Юрий Никулин в роли Балбеса, артист Евгений Моргунов в роли Бывалого и народный артист РСФСР Георгий Вицин в роли Труса в фильме "Самогонщики"
Народный артист СССР Юрий Никулин в роли Балбеса, артист Евгений Моргунов в роли Бывалого и народный артист РСФСР Георгий Вицин в роли Труса в фильме Самогонщики - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
© РИА Новости
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Народный артист СССР Юрий Никулин в роли Балбеса, артист Евгений Моргунов в роли Бывалого и народный артист РСФСР Георгий Вицин в роли Труса в фильме "Самогонщики"
Веселая троица участвовала во всех классических гайдаевских комедиях 1960-х (кроме "Бриллиантовой руки"). Их снимали и другие режиссеры (например, Эльдар Рязанов в картине "Дайте жалобную книгу!"). Попали даже в мультфильм "Бременские музыканты".
На съемках Гайдай устроил для актеров конкурс: бутылка шампанского — за гэг. На "Кавказской пленнице" Никулин выиграл 24 бутылки, Моргунов — 18, а трезвенник Вицин — только одну. Взял на память.
Этот фильм стал последним для троицы у Гайдая. С режиссером поссорился Евгений Моргунов, отличавшийся тяжелым характером, и Леонид Иович больше его снимал.
© РИА Новости / Перейти в медиабанк

Слева направо: артисты Георгий Вицин в роли Труса, Юрий Никулин в роли Балбеса и Евгений Моргунов в роли Бывалого в кинофильме "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика" режиссера Л. Гайдая

Вицин, Никулин и Моргунов в фильме Кавказская пленница
1 из 4

Слева направо: артисты Георгий Вицин в роли Труса, Юрий Никулин в роли Балбеса и Евгений Моргунов в роли Бывалого в кинофильме "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика" режиссера Л. Гайдая

© РИА Новости
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© РИА Новости / Перейти в медиабанк

Слева направо: артисты Юрий Никулин в роли Балбеса, Наталья Варлей в роли Нины и Георгий Вицин в роли Труса в кинофильме "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика" режиссера Л. Гайдая

Никулин, Варлей и Вицин в фильме Кавказская пленница
2 из 4

Слева направо: артисты Юрий Никулин в роли Балбеса, Наталья Варлей в роли Нины и Георгий Вицин в роли Труса в кинофильме "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика" режиссера Л. Гайдая

© РИА Новости
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© РИА Новости / Чигляков / Перейти в медиабанк

Наталья Варлей в роли Нины и Александр Демьяненко в роли Шурика в фильме "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика" (1966). Режиссер Леонид Гайдай, киностудия "Мосфильм"

Наталья Варлей в роли Нины и Александр Демьяненко в роли Шурика в фильме Кавказская пленница
3 из 4

Наталья Варлей в роли Нины и Александр Демьяненко в роли Шурика в фильме "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика" (1966). Режиссер Леонид Гайдай, киностудия "Мосфильм"

© РИА Новости / Чигляков
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© Мосфильм (1966)

Кадр из фильма "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика"

Кадр из фильма Кавказская пленница
4 из 4

Кадр из фильма "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика"

© Мосфильм (1966)
1 из 4

Слева направо: артисты Георгий Вицин в роли Труса, Юрий Никулин в роли Балбеса и Евгений Моргунов в роли Бывалого в кинофильме "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика" режиссера Л. Гайдая

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 4

Слева направо: артисты Юрий Никулин в роли Балбеса, Наталья Варлей в роли Нины и Георгий Вицин в роли Труса в кинофильме "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика" режиссера Л. Гайдая

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 4

Наталья Варлей в роли Нины и Александр Демьяненко в роли Шурика в фильме "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика" (1966). Режиссер Леонид Гайдай, киностудия "Мосфильм"

© РИА Новости / Чигляков
Перейти в медиабанк
4 из 4

Кадр из фильма "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика"

© Мосфильм (1966)

Лучшие экранизации

© РИА Новости / Чигляков / Перейти в медиабанк

Кадр из художественного фильма "12 стульев" киностудии "Мосфильм" (1971). Режиссер Леонид Гайдай. В роли Остапа Бендера — Арчил Гомиашвили

Кадр из художественного фильма 12 стульев
1 из 4

Кадр из художественного фильма "12 стульев" киностудии "Мосфильм" (1971). Режиссер Леонид Гайдай. В роли Остапа Бендера — Арчил Гомиашвили

© РИА Новости / Чигляков
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© РИА Новости / Чигляков / Перейти в медиабанк

Художественный фильм "12 стульев" — экранизация одноименного романа Ильи Ильфа и Евгения Петрова в двух частях, снятая режиссером Леонидом Гайдаем в 1971 году. Народный артист Грузинской ССР Арчил Гомиашвили в роли Остапа Бендера, роль Кисы Воробьянинова исполнил Сергей Филиппов (справа)

Художественный фильм 12 стульев режиссера Леонида Гайдая
2 из 4

Художественный фильм "12 стульев" — экранизация одноименного романа Ильи Ильфа и Евгения Петрова в двух частях, снятая режиссером Леонидом Гайдаем в 1971 году. Народный артист Грузинской ССР Арчил Гомиашвили в роли Остапа Бендера, роль Кисы Воробьянинова исполнил Сергей Филиппов (справа)

© РИА Новости / Чигляков
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© Eksperimentalnoe Tvorcheskoe Obedinenie (1971)

Кадр из фильма "12 стульев"

Кадр из фильма 12 стульев
3 из 4

Кадр из фильма "12 стульев"

© Eksperimentalnoe Tvorcheskoe Obedinenie (1971)
© РИА Новости / Чигляков / Перейти в медиабанк

Кадр из фильма "Двенадцать стульев" по одноименному роману Ильи Ильфа и Евгения Петрова. Киностудия "Мосфильм" (1971). Режиссер Леонид Иович Гайдай. В роли Остапа Бендера грузинский актер Арчил Гомиашвили, в роли дворника Тихона — Юрий Никулин

Кадр из фильма Двенадцать стульев
4 из 4

Кадр из фильма "Двенадцать стульев" по одноименному роману Ильи Ильфа и Евгения Петрова. Киностудия "Мосфильм" (1971). Режиссер Леонид Иович Гайдай. В роли Остапа Бендера грузинский актер Арчил Гомиашвили, в роли дворника Тихона — Юрий Никулин

© РИА Новости / Чигляков
Перейти в медиабанк
1 из 4

Кадр из художественного фильма "12 стульев" киностудии "Мосфильм" (1971). Режиссер Леонид Гайдай. В роли Остапа Бендера — Арчил Гомиашвили

© РИА Новости / Чигляков
Перейти в медиабанк
2 из 4

Художественный фильм "12 стульев" — экранизация одноименного романа Ильи Ильфа и Евгения Петрова в двух частях, снятая режиссером Леонидом Гайдаем в 1971 году. Народный артист Грузинской ССР Арчил Гомиашвили в роли Остапа Бендера, роль Кисы Воробьянинова исполнил Сергей Филиппов (справа)

© РИА Новости / Чигляков
Перейти в медиабанк
3 из 4

Кадр из фильма "12 стульев"

© Eksperimentalnoe Tvorcheskoe Obedinenie (1971)
4 из 4

Кадр из фильма "Двенадцать стульев" по одноименному роману Ильи Ильфа и Евгения Петрова. Киностудия "Мосфильм" (1971). Режиссер Леонид Иович Гайдай. В роли Остапа Бендера грузинский актер Арчил Гомиашвили, в роли дворника Тихона — Юрий Никулин

© РИА Новости / Чигляков
Перейти в медиабанк
Гайдай четко соблюдал законы комедии, не менявшиеся с 1920-30-х. И при этом аккуратно цитировал недоступные широкому зрителю западные фильмы. Например, фраза "Тренируйся на кошках" перекочевала из "Голдфингера" — одной из серий бондианы. А многие сцены в "Бриллиантовой руке" — из итальянского кинематографа.

Многие считают "12 стульев" Гайдая лучшей экранизацией романа Ильфа и Петрова. Артиста на роль Остапа искали долго. Пробовался и Владимир Высоцкий. У Никиты Михалкова была отличная проба. Но он уже сам думал о режиссуре, а двум медведям не ужиться в одной берлоге. Леонид Иович не терпел, когда кто-то с ним на площадке спорил — даже в мелочах. Выбор пал на яркого и обаятельного Арчила Гомиашвили.

Гайдай мог оригинально повернуть сюжет полузапрещенного в стране текста. Сделал из пьесы почти не печатаемого в СССР Булгакова одну из любимейших народных комедий. "Иван Васильевич меняет профессию" близок к первоисточнику, но режиссер осовременил литературный источник, добавил научной романтики 1970-х.
© Мосфильм (1973)

Кадр из фильма "Иван Васильевич меняет профессию"

 Кадр из фильма Иван Васильевич меняет профессию
1 из 4

Кадр из фильма "Иван Васильевич меняет профессию"

© Мосфильм (1973)
© Мосфильм (1973)Кадр из фильма "Иван Васильевич меняет профессию"
Кадр из фильма Иван Васильевич меняет профессию
2 из 4
Кадр из фильма "Иван Васильевич меняет профессию"
© Мосфильм (1973)
© Мосфильм (1973)Кадр из фильма "Иван Васильевич меняет профессию"
Кадр из фильма Иван Васильевич меняет профессию
3 из 4
Кадр из фильма "Иван Васильевич меняет профессию"
© Мосфильм (1973)
© РИА Новости / Перейти в медиабанк

Михаил Пуговкин в роли кинорежиссер Карпа Савельевича Якина и Наталья Селезнева в роли Зины на съемках фильма "Иван Васильевич меняет профессию" (режиссер Леонид Гайдай)

Михаил Пуговкин и Наталья Селезнева на съемках фильма Иван Васильевич меняет профессию
4 из 4

Михаил Пуговкин в роли кинорежиссер Карпа Савельевича Якина и Наталья Селезнева в роли Зины на съемках фильма "Иван Васильевич меняет профессию" (режиссер Леонид Гайдай)

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 4

Кадр из фильма "Иван Васильевич меняет профессию"

© Мосфильм (1973)
2 из 4
Кадр из фильма "Иван Васильевич меняет профессию"
© Мосфильм (1973)
3 из 4
Кадр из фильма "Иван Васильевич меняет профессию"
© Мосфильм (1973)
4 из 4

Михаил Пуговкин в роли кинорежиссер Карпа Савельевича Якина и Наталья Селезнева в роли Зины на съемках фильма "Иван Васильевич меняет профессию" (режиссер Леонид Гайдай)

© РИА Новости
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Без Милы

В "Не может быть!" по Зощенко Гайдай раскрыл комедийный талант экранных красавцев Евгения Жарикова и Олега Даля. Ну и, конечно, у него была своя команда — артисты, кочевавшие из фильма в фильм: Леонид Куравлев, Михаил Кокшенов, Георгий Вицин. Одним из таких, снимавшихся уже на закате творчества Леонида Иовича, стал Дмитрий Харатьян. С ним режиссер крепко подружился.
© Мосфильм (1992)Кадр из фильма "На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди"
Кадр из фильма На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди
© Мосфильм (1992)
Кадр из фильма "На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди"
В последней картине "На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-бич опять идут дожди" Гайдай решил позвать на главную женскую роль американскую актрису. Возникла кандидатура юной Милы Йовович — у нее русские корни, она прекрасно знает язык. Но мастера она не устроила. Он отшутился: "Как ее фамилия? Йовович? Йович? Иович? Двух Иовичей на одной площадке будет многовато".
© Мосфильм (1968)Кадр из фильма "Бриллиантовая рука"
Кадр из фильма Бриллиантовая рука
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Кадр из фильма "Бриллиантовая рука"
© Мосфильм (1968)
© РИА Новости / "Мосфильм" / Перейти в медиабанк

Кадр из художественного фильма "Бриллиантовая рука". Производство киностудии "Мосфильм", 1968. Режиссер Леонид Гайдай. В ролях: Семен Горбунков — артист Юрий Никулин (в центре), Геннадий Козодоев — артист Андрей Миронов, девушка из Стамбула — Виктория Островская

Юрий Никулин (в центре), Андрей Миронов, Виктория Островская.
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Кадр из художественного фильма "Бриллиантовая рука". Производство киностудии "Мосфильм", 1968. Режиссер Леонид Гайдай. В ролях: Семен Горбунков — артист Юрий Никулин (в центре), Геннадий Козодоев — артист Андрей Миронов, девушка из Стамбула — Виктория Островская

© РИА Новости / "Мосфильм"
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Актер Анатолий Папанов на съемках кинофильма "Бриллиантовая рука" (режиссер Леонид Гайдай)

Актер Анатолий Папанов на съемках кинофильма Бриллиантовая рука
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Актер Анатолий Папанов на съемках кинофильма "Бриллиантовая рука" (режиссер Леонид Гайдай)

© РИА Новости
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© РИА Новости / Перейти в медиабанк

Актеры Андрей Миронов (слева) и Анатолий Папанов в художественном фильме "Бриллиантовая рука" (режиссер Леонид Гайдай)

Андрей Миронов и Анатолий Папанов в фильме Бриллиантовая рука
4 из 4

Актеры Андрей Миронов (слева) и Анатолий Папанов в художественном фильме "Бриллиантовая рука" (режиссер Леонид Гайдай)

© РИА Новости
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1 из 4
Кадр из фильма "Бриллиантовая рука"
© Мосфильм (1968)
2 из 4

Кадр из художественного фильма "Бриллиантовая рука". Производство киностудии "Мосфильм", 1968. Режиссер Леонид Гайдай. В ролях: Семен Горбунков — артист Юрий Никулин (в центре), Геннадий Козодоев — артист Андрей Миронов, девушка из Стамбула — Виктория Островская

© РИА Новости / "Мосфильм"
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3 из 4

Актер Анатолий Папанов на съемках кинофильма "Бриллиантовая рука" (режиссер Леонид Гайдай)

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 4

Актеры Андрей Миронов (слева) и Анатолий Папанов в художественном фильме "Бриллиантовая рука" (режиссер Леонид Гайдай)

© РИА Новости
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Его не стало в 1993-м. Приходил новый кинематограф, искавший собственный художественный язык. Казалось, советские фильмы навсегда в прошлом. Но время все расставило по местам: когда по телевизору в тысячный раз показывают "Шурика", "Бриллиантовую руку" или "Самогонщиков", мы спешим к экрану.
Кадр из мультфильма Ну, погоди!
26 января, 08:00Культура
Следите за губами: как знаменитые актеры попадали на озвучку мультфильмов
 
КультураГеоргий ВицинМила ЙововичЮрий НикулинИркутский драматический театрВГИКСССРКино и сериалыКиноЛеонид Гайдай
 
 
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