https://ria.ru/20230130/gayday-1847862905.html

Смешно и хлестко: за что Гайдаю запрещали снимать комедии и кто ему помог

Смешно и хлестко: за что Гайдаю запрещали снимать комедии и кто ему помог - РИА Новости, 30.01.2023

Смешно и хлестко: за что Гайдаю запрещали снимать комедии и кто ему помог

Он четко соблюдал законы комедии, но говорил на своем, уникальном художественном языке. Создал ярких всенародно любимых персонажей и раскрыл сатирический талант РИА Новости, 30.01.2023

2023-01-30T08:00

2023-01-30T08:00

2023-01-30T08:05

культура

георгий вицин

мила йовович

юрий никулин

иркутский драматический театр

вгик

ссср

кино и сериалы

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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости, Павел Сурков. Он четко соблюдал законы комедии, но говорил на своем, уникальном художественном языке. Создал ярких всенародно любимых персонажей и раскрыл сатирический талант многих знаменитых актеров. Сегодня столетие Леонида Гайдая, а его киноработы нисколько не устарели. Как появилась легендарная троица — Трус, Балбес и Бывалый, почему Михалков не сыграл Остапа Бендера и чем режиссеру не угодила Мила Йовович — в материале РИА Новости.Медаль бойцаВ детстве Гайдай постоянно ходил в Иркутский драмтеатр. А потом устроился туда рабочим сцены. Все спектакли гастролирующего в городе Московского театра сатиры посмотрел не по одному разу. Сразу понял: вот куда надо стремиться — к искусству острому, обличительному и невероятно смешному.Но вмешалась война. Леонид Иович служил в пехоте. Однажды забросал гранатами огневую точку противника, чудом выжил. Ходил в разведку, брал языка. Получил "За боевые заслуги", легендарную "медаль бойца" — награду простых солдат, проявивших на поле боя настоящий героизм. Война закончилась для него в 1943-м. Подорвался на противопехотной мине: тяжелое ранение, осколки в ноге мучили его до конца жизни. А тогда комиссовали.После Победы окончил театральную студию при Иркутском драматическом театре. А затем поступил в столице на режиссерский факультет ВГИКа.Трус, Балбес и БывалыйОдну из его первых картин — "Жених с того света" — нещадно порезала цензура. Сатирическая комедия превратилась в короткометражку. А начинающего режиссера Министерство культуры на несколько лет отлучило от работы.Но к Гайдаю благоволил Иван Пырьев — один из лучших советских режиссеров. Он предложил ему снять еще одну короткометражку — для молодежного киноальманаха "Совершенно серьезно". И Леонид Иович решил сделать трюковую ленту — в лучших традициях раннего кинематографа. Сюжет нашел в фельетоне Степана Олейника о незадачливых браконьерах, отправившихся глушить рыбу динамитом.Так появилась знаменитая троица: Трус, Балбес и Бывалый. Три разных характера, четкие образы, наделенные невероятным обаянием. Они вернули на экраны чаплинский задор, безумие трюков Бастера Китона, Гарольда Ллойда и актуальную сатиру.Любимцы страныГайдай стопроцентно угадал и с выбором артистов. В итоге Юрий Никулин, Георгий Вицин и Евгений Моргунов стали героями анекдотов, публика отождествляла их с экранными персонажами. Особенно это раздражало Вицина — мастера с ярким драматическим даром, серьезно увлекающегося йогой и философией. Спиртного вообще не употреблял — а поклонники то и дело звали его "пропустить по сто грамм".Веселая троица участвовала во всех классических гайдаевских комедиях 1960-х (кроме "Бриллиантовой руки"). Их снимали и другие режиссеры (например, Эльдар Рязанов в картине "Дайте жалобную книгу!"). Попали даже в мультфильм "Бременские музыканты".На съемках Гайдай устроил для актеров конкурс: бутылка шампанского — за гэг. На "Кавказской пленнице" Никулин выиграл 24 бутылки, Моргунов — 18, а трезвенник Вицин — только одну. Взял на память.Этот фильм стал последним для троицы у Гайдая. С режиссером поссорился Евгений Моргунов, отличавшийся тяжелым характером, и Леонид Иович больше его снимал.Лучшие экранизацииГайдай четко соблюдал законы комедии, не менявшиеся с 1920-30-х. И при этом аккуратно цитировал недоступные широкому зрителю западные фильмы. Например, фраза "Тренируйся на кошках" перекочевала из "Голдфингера" — одной из серий бондианы. А многие сцены в "Бриллиантовой руке" — из итальянского кинематографа. Многие считают "12 стульев" Гайдая лучшей экранизацией романа Ильфа и Петрова. Артиста на роль Остапа искали долго. Пробовался и Владимир Высоцкий. У Никиты Михалкова была отличная проба. Но он уже сам думал о режиссуре, а двум медведям не ужиться в одной берлоге. Леонид Иович не терпел, когда кто-то с ним на площадке спорил — даже в мелочах. Выбор пал на яркого и обаятельного Арчила Гомиашвили. Гайдай мог оригинально повернуть сюжет полузапрещенного в стране текста. Сделал из пьесы почти не печатаемого в СССР Булгакова одну из любимейших народных комедий. "Иван Васильевич меняет профессию" близок к первоисточнику, но режиссер осовременил литературный источник, добавил научной романтики 1970-х.Без МилыВ "Не может быть!" по Зощенко Гайдай раскрыл комедийный талант экранных красавцев Евгения Жарикова и Олега Даля. Ну и, конечно, у него была своя команда — артисты, кочевавшие из фильма в фильм: Леонид Куравлев, Михаил Кокшенов, Георгий Вицин. Одним из таких, снимавшихся уже на закате творчества Леонида Иовича, стал Дмитрий Харатьян. С ним режиссер крепко подружился.В последней картине "На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-бич опять идут дожди" Гайдай решил позвать на главную женскую роль американскую актрису. Возникла кандидатура юной Милы Йовович — у нее русские корни, она прекрасно знает язык. Но мастера она не устроила. Он отшутился: "Как ее фамилия? Йовович? Йович? Иович? Двух Иовичей на одной площадке будет многовато".Его не стало в 1993-м. Приходил новый кинематограф, искавший собственный художественный язык. Казалось, советские фильмы навсегда в прошлом. Но время все расставило по местам: когда по телевизору в тысячный раз показывают "Шурика", "Бриллиантовую руку" или "Самогонщиков", мы спешим к экрану.

https://ria.ru/20230126/kino-1847190019.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Светлана Вовк

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