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Финляндия немедленно связалась с Турцией после заявлений Эрдогана - РИА Новости, 30.01.2023
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Финляндия немедленно связалась с Турцией после заявлений Эрдогана
Финляндия немедленно связалась с Турцией после заявлений Эрдогана - РИА Новости, 30.01.2023
Финляндия немедленно связалась с Турцией после заявлений Эрдогана
Финляндия немедленно связалась с Турцией после воскресных заявлений президента республики Реджепа Тайипа Эрдогана, заявил президент Финляндии Саули Ниинистё. РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T12:21
2023-01-30T13:57
в мире
финляндия
турция
швеция
реджеп тайип эрдоган
саули ниинисте
нато
пекка хаависто
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ХЕЛЬСИНКИ, 30 янв - РИА Новости. Финляндия немедленно связалась с Турцией после воскресных заявлений президента республики Реджепа Тайипа Эрдогана, заявил президент Финляндии Саули Ниинистё. Эрдоган в воскресенье сказал, что Турция может принять решение по членству Финляндии в НАТО, которое "шокирует" Швецию. По его словам, "Швеция будет шокирована", когда Турция даст "отличающийся месседж по Финляндии". Финляндия и Швеция на фоне российской специальной военной операции на Украине 18 мая 2022 года передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. На текущий момент заявки Швеции и Финляндии в НАТО не ратифицировали лишь две страны из 30 - это Венгрия и Турция. "Да, немедленно (связались – ред.). Собственно, на данный момент больше нечего сказать, но я думаю, что заявления будут в будущем", - ответил Ниинистё на вопрос журналистов газеты Helsingin sanomat. По словам президента, Финляндия связалась c властями Турции как через канцелярию президента, так и через министра иностранных дел Пекку Хаависто. Ниинистё в очередной раз подчеркнул, что Финляндия не меняла свою линию на совместное вступление в Североатлантический альянс со Швецией. Глава шведского МИД Тобиас Билльстрём ранее заявил, что на фоне акций с сожжением Корана процесс вступления королевства в НАТО приостановлен, однако выразил надежду, что договоренностей с Анкарой удастся достичь на саммите МИД стран альянса в Вильнюсе в июле. Как сообщил РИА Новости источник в Анкаре, трехсторонний механизм по процессу членства Швеции и Финляндии в НАТО приостановлен на неопределенный срок по требованию турецкой стороны.
https://ria.ru/20230130/erdogan-1848254225.html
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в мире, финляндия, турция, швеция, реджеп тайип эрдоган, саули ниинисте, нато, пекка хаависто
В мире, Финляндия, Турция, Швеция, Реджеп Тайип Эрдоган, Саули Ниинисте, НАТО, Пекка Хаависто
12:21 30.01.2023 (обновлено: 13:57 30.01.2023)
 
Финляндия немедленно связалась с Турцией после заявлений Эрдогана

Финляндия немедленно связалась с Турцией после заявлений Эрдогана о членстве в НАТО

CC BY 2.0 / Haprog / The Flag of FinlandФлаг Финляндии
Флаг Финляндии - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
CC BY 2.0 / Haprog / The Flag of Finland
Флаг Финляндии. Архивное фото
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ХЕЛЬСИНКИ, 30 янв - РИА Новости. Финляндия немедленно связалась с Турцией после воскресных заявлений президента республики Реджепа Тайипа Эрдогана, заявил президент Финляндии Саули Ниинистё.
Эрдоган в воскресенье сказал, что Турция может принять решение по членству Финляндии в НАТО, которое "шокирует" Швецию. По его словам, "Швеция будет шокирована", когда Турция даст "отличающийся месседж по Финляндии". Финляндия и Швеция на фоне российской специальной военной операции на Украине 18 мая 2022 года передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. На текущий момент заявки Швеции и Финляндии в НАТО не ратифицировали лишь две страны из 30 - это Венгрия и Турция.
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"Да, немедленно (связались – ред.). Собственно, на данный момент больше нечего сказать, но я думаю, что заявления будут в будущем", - ответил Ниинистё на вопрос журналистов газеты Helsingin sanomat.
По словам президента, Финляндия связалась c властями Турции как через канцелярию президента, так и через министра иностранных дел Пекку Хаависто.
Ниинистё в очередной раз подчеркнул, что Финляндия не меняла свою линию на совместное вступление в Североатлантический альянс со Швецией.
Глава шведского МИД Тобиас Билльстрём ранее заявил, что на фоне акций с сожжением Корана процесс вступления королевства в НАТО приостановлен, однако выразил надежду, что договоренностей с Анкарой удастся достичь на саммите МИД стран альянса в Вильнюсе в июле. Как сообщил РИА Новости источник в Анкаре, трехсторонний механизм по процессу членства Швеции и Финляндии в НАТО приостановлен на неопределенный срок по требованию турецкой стороны.
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