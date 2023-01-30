12:21 30.01.2023 (обновлено: 13:57 30.01.2023)
Финляндия немедленно связалась с Турцией после заявлений Эрдогана
Финляндия немедленно связалась с Турцией после заявлений Эрдогана о членстве в НАТО
Флаг Финляндии. Архивное фото
ХЕЛЬСИНКИ, 30 янв - РИА Новости. Финляндия немедленно связалась с Турцией после воскресных заявлений президента республики Реджепа Тайипа Эрдогана, заявил президент Финляндии Саули Ниинистё.
Эрдоган в воскресенье сказал, что Турция может принять решение по членству Финляндии в НАТО, которое "шокирует" Швецию. По его словам, "Швеция будет шокирована", когда Турция даст "отличающийся месседж по Финляндии". Финляндия и Швеция на фоне российской специальной военной операции на Украине 18 мая 2022 года передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. На текущий момент заявки Швеции и Финляндии в НАТО не ратифицировали лишь две страны из 30 - это Венгрия и Турция.
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"Да, немедленно (связались – ред.). Собственно, на данный момент больше нечего сказать, но я думаю, что заявления будут в будущем", - ответил Ниинистё на вопрос журналистов газеты Helsingin sanomat.
По словам президента, Финляндия связалась c властями Турции как через канцелярию президента, так и через министра иностранных дел Пекку Хаависто.
Ниинистё в очередной раз подчеркнул, что Финляндия не меняла свою линию на совместное вступление в Североатлантический альянс со Швецией.
Глава шведского МИД Тобиас Билльстрём ранее заявил, что на фоне акций с сожжением Корана процесс вступления королевства в НАТО приостановлен, однако выразил надежду, что договоренностей с Анкарой удастся достичь на саммите МИД стран альянса в Вильнюсе в июле. Как сообщил РИА Новости источник в Анкаре, трехсторонний механизм по процессу членства Швеции и Финляндии в НАТО приостановлен на неопределенный срок по требованию турецкой стороны.
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