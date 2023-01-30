https://ria.ru/20230130/finlyandiya-1848364351.html

Финляндия немедленно связалась с Турцией после заявлений Эрдогана

Финляндия немедленно связалась с Турцией после заявлений Эрдогана - РИА Новости, 30.01.2023

Финляндия немедленно связалась с Турцией после заявлений Эрдогана

Финляндия немедленно связалась с Турцией после воскресных заявлений президента республики Реджепа Тайипа Эрдогана, заявил президент Финляндии Саули Ниинистё. РИА Новости, 30.01.2023

2023-01-30T12:21

2023-01-30T12:21

2023-01-30T13:57

в мире

финляндия

турция

швеция

реджеп тайип эрдоган

саули ниинисте

нато

пекка хаависто

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ХЕЛЬСИНКИ, 30 янв - РИА Новости. Финляндия немедленно связалась с Турцией после воскресных заявлений президента республики Реджепа Тайипа Эрдогана, заявил президент Финляндии Саули Ниинистё. Эрдоган в воскресенье сказал, что Турция может принять решение по членству Финляндии в НАТО, которое "шокирует" Швецию. По его словам, "Швеция будет шокирована", когда Турция даст "отличающийся месседж по Финляндии". Финляндия и Швеция на фоне российской специальной военной операции на Украине 18 мая 2022 года передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. На текущий момент заявки Швеции и Финляндии в НАТО не ратифицировали лишь две страны из 30 - это Венгрия и Турция. "Да, немедленно (связались – ред.). Собственно, на данный момент больше нечего сказать, но я думаю, что заявления будут в будущем", - ответил Ниинистё на вопрос журналистов газеты Helsingin sanomat. По словам президента, Финляндия связалась c властями Турции как через канцелярию президента, так и через министра иностранных дел Пекку Хаависто. Ниинистё в очередной раз подчеркнул, что Финляндия не меняла свою линию на совместное вступление в Североатлантический альянс со Швецией. Глава шведского МИД Тобиас Билльстрём ранее заявил, что на фоне акций с сожжением Корана процесс вступления королевства в НАТО приостановлен, однако выразил надежду, что договоренностей с Анкарой удастся достичь на саммите МИД стран альянса в Вильнюсе в июле. Как сообщил РИА Новости источник в Анкаре, трехсторонний механизм по процессу членства Швеции и Финляндии в НАТО приостановлен на неопределенный срок по требованию турецкой стороны.

https://ria.ru/20230130/erdogan-1848254225.html

https://ria.ru/20230127/radikal-1847742451.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, финляндия, турция, швеция, реджеп тайип эрдоган, саули ниинисте, нато, пекка хаависто