https://ria.ru/20230130/dnepropetrovsk-1848500243.html

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске - РИА Новости, 30.01.2023

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске

В украинском Днепропетровске слышны взрывы, написало в своем Telegram-канале издание "Страна.ua". РИА Новости, 30.01.2023

2023-01-30T18:16

2023-01-30T18:16

2023-01-30T19:33

специальная военная операция на украине

днепропетровск

в мире

днепропетровская область

украина

владимир путин

денис шмыгаль

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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. В украинском Днепропетровске слышны взрывы, написало в своем Telegram-канале издание "Страна.ua".В Николаевской и Днепропетровской областях, а также подконтрольной Киеву части Херсонской области объявили воздушную тревогу.Сегодня в первой половине дня местные СМИ сообщали о взрывах в Очакове.Утром воздушная тревога также звучала в Одесской и Кировоградской областях.Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как заявлял Владимир Путин, первый из этих ударов стал ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, в стране повреждены все ТЭС и ГЭС, десятки подстанций разного класса и высоковольтных линий электропередачи. Население постоянно сталкивается с аварийными отключениями света, воды и отопления. Власти признают, что полностью восстановить украинскую энергосистему сейчас невозможно.

https://ria.ru/20230130/ochakov-1848437326.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

днепропетровск, в мире, днепропетровская область, украина, владимир путин, денис шмыгаль