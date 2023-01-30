https://ria.ru/20230130/dnepropetrovsk-1848500243.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске - РИА Новости, 30.01.2023
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске
В украинском Днепропетровске слышны взрывы, написало в своем Telegram-канале издание "Страна.ua". РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T18:16
2023-01-30T18:16
2023-01-30T19:33
специальная военная операция на украине
днепропетровск
в мире
днепропетровская область
украина
владимир путин
денис шмыгаль
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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. В украинском Днепропетровске слышны взрывы, написало в своем Telegram-канале издание "Страна.ua".В Николаевской и Днепропетровской областях, а также подконтрольной Киеву части Херсонской области объявили воздушную тревогу.Сегодня в первой половине дня местные СМИ сообщали о взрывах в Очакове.Утром воздушная тревога также звучала в Одесской и Кировоградской областях.Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как заявлял Владимир Путин, первый из этих ударов стал ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, в стране повреждены все ТЭС и ГЭС, десятки подстанций разного класса и высоковольтных линий электропередачи. Население постоянно сталкивается с аварийными отключениями света, воды и отопления. Власти признают, что полностью восстановить украинскую энергосистему сейчас невозможно.
https://ria.ru/20230130/ochakov-1848437326.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Специальная военная операция на Украине, Днепропетровск, В мире, Днепропетровская область, Украина, Владимир Путин, Денис Шмыгаль
18:16 30.01.2023 (обновлено: 19:33 30.01.2023)
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске
В Днепропетровске вечером 30 января прогремели взрывы, власти объявили воздушную тревогу