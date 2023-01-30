https://ria.ru/20230130/bezumie-1848534223.html

Конгрессвуман назвала безумием идею вторжения Украины в Крым с помощью США

Конгрессвуман назвала безумием идею вторжения Украины в Крым с помощью США - РИА Новости, 30.01.2023

Конгрессвуман назвала безумием идею вторжения Украины в Крым с помощью США

Член палаты представителей американского конгресса республиканка Марджори Тейлор Грин назвала "полным безумием" идею о необходимости вторжения Украины в Крым за РИА Новости, 30.01.2023

2023-01-30T21:49

2023-01-30T21:49

2023-01-30T21:49

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нато

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ВАШИНГТОН, 30 янв - РИА Новости. Член палаты представителей американского конгресса республиканка Марджори Тейлор Грин назвала "полным безумием" идею о необходимости вторжения Украины в Крым за счет помощи со стороны США. "Полное безумие! Теперь поджигатели войны в США заявляют, что с целью защиты Украины Киев должен вторгнуться в Крым и забрать его у России. И все это при лидировании, финансировании, поддержке США, а также военном оборудовании, и конечно, оружии", - написала политик на своей странице в Twitter. В январе США объявили о намерении отправить 31 танк M1 Abrams для Украины. Как заявили в Белом доме, США надеются, что поставки оружия не только помогут Киеву в обороне, но и позволят захватить утраченные территории, включая Крым. Грин добавила, что считает сложившуюся ситуацию вышедшей из-под контроля. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно". Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230130/ukraina-1848516411.html

https://ria.ru/20230130/ukraina-1848456569.html

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в мире, украина, россия, сша, сергей лавров, марджори тейлор грин, владимир путин, нато, оон, m1 abrams