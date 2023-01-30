https://ria.ru/20230130/bezopasnost-1848340652.html

Россия не отказывалась от диалога с Европой по безопасности, заявил МИД

Россия не отказывалась от диалога с Европой по безопасности, заявил МИД - РИА Новости, 30.01.2023

Россия не отказывалась от диалога с Европой по безопасности, заявил МИД

Россия не отказывалась от диалога с Европой по теме безопасности, Москва не теряет надежды, что в Европе появятся политические силы, которые будут способны... РИА Новости, 30.01.2023

2023-01-30T11:21

2023-01-30T11:21

2023-01-30T12:23

россия

европа

украина

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей лавров

в мире

евросоюз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841583734_0:0:3139:1767_1920x0_80_0_0_c05ea75113359dbc474ebef9dddd5e87.jpg

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Россия не отказывалась от диалога с Европой по теме безопасности, Москва не теряет надежды, что в Европе появятся политические силы, которые будут способны опираться на собственные национальные интересы, а не на стремление угодить кому-то "за океаном", заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Мы никогда не отказывались ни от равноправного диалога с европейскими партнерами, ни от поиска путей урегулирования проблем в области безопасности. Не теряем надежды, что рано или поздно увидим в Европе такие политические силы, которые будут способны опираться на собственные национальные интересы, а не на стремление угодить кому-то "за океаном". Тогда и договариваться будет с кем", - говорится в опубликованных на сайте МИД подготовленных ответах к пресс-конференции министра Сергея Лаврова.Министр отметил, что, если говорить о возможностях договариваться с Западом, то Евросоюз и США "утратили культуру дипломатии и переговоров"."Они всем пытаются что-то навязать, получить односторонние выгоды, не считаясь с интересами противоположной стороны. Именно по этой причине они не восприняли должным образом выдвинутые нами в декабре 2021 года предложения по гарантиям безопасности. Предпочли в ущерб стабильности и безопасности на европейском континенте бросить колоссальные политические, экономические, военные и человеческие ресурсы на открытую конфронтацию с Россией", - подчеркнул Лавров.Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную операцию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России. Ранее Путин заявил, что Запад пытался создать на Украине антироссийский анклав для развала России, для предотвращения этого и началась спецоперация. Как отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.

https://ria.ru/20230128/makron-1848039639.html

https://ria.ru/20230129/zelenskiy-1848246302.html

россия

европа

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, европа, украина, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, в мире, евросоюз