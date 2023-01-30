11:21 30.01.2023 (обновлено: 12:23 30.01.2023)
Россия не отказывалась от диалога с Европой по безопасности, заявил МИД
Глава МИД Лавров: Россия не отказывалась от диалога с Европой по безопасности на Украине
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Россия не отказывалась от диалога с Европой по теме безопасности, Москва не теряет надежды, что в Европе появятся политические силы, которые будут способны опираться на собственные национальные интересы, а не на стремление угодить кому-то "за океаном", заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Мы никогда не отказывались ни от равноправного диалога с европейскими партнерами, ни от поиска путей урегулирования проблем в области безопасности. Не теряем надежды, что рано или поздно увидим в Европе такие политические силы, которые будут способны опираться на собственные национальные интересы, а не на стремление угодить кому-то "за океаном". Тогда и договариваться будет с кем", - говорится в опубликованных на сайте МИД подготовленных ответах к пресс-конференции министра Сергея Лаврова.
28 января, 00:51Макрон выступил за продолжение диалога с Россией
Министр отметил, что, если говорить о возможностях договариваться с Западом, то Евросоюз и США "утратили культуру дипломатии и переговоров".
"Они всем пытаются что-то навязать, получить односторонние выгоды, не считаясь с интересами противоположной стороны. Именно по этой причине они не восприняли должным образом выдвинутые нами в декабре 2021 года предложения по гарантиям безопасности. Предпочли в ущерб стабильности и безопасности на европейском континенте бросить колоссальные политические, экономические, военные и человеческие ресурсы на открытую конфронтацию с Россией", - подчеркнул Лавров.
Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную операцию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России. Ранее Путин заявил, что Запад пытался создать на Украине антироссийский анклав для развала России, для предотвращения этого и началась спецоперация. Как отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.