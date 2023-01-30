https://ria.ru/20230130/avariya-1848534847.html
В Калмыкии при столкновении автомобилей погибли два человека
В Калмыкии при столкновении автомобилей погибли два человека - РИА Новости, 30.01.2023
В Калмыкии при столкновении автомобилей погибли два человека
Два человека погибли и трое пострадали при столкновении двух легковых автомобилей в Приютненском районе Калмыкии, сообщает ГУМВД России по республике. РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T21:57
2023-01-30T21:57
2023-01-30T21:57
происшествия
авто
россия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 янв - РИА Новости. Два человека погибли и трое пострадали при столкновении двух легковых автомобилей в Приютненском районе Калмыкии, сообщает ГУМВД России по республике. Авария произошла около 19.30 мск понедельника на 9-м километре автодороги Элиста-Арзгир-Минеральные Воды. Столкнулись Renault Logan и LADA Kalina. "По предварительной информации, в результате ДТП погибли два человека, три человека доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении. На место происшествия прибыло руководство республиканского МВД, отдела МВД России "Приютненский", а также следственно-оперативная группа полиции, сотрудники Госавтоинспекции и экстренных служб. Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются.
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происшествия, авто, россия
Происшествия, Авто, Россия
В Калмыкии при столкновении автомобилей погибли два человека
МВД: в Калмыкии при столкновении автомобилей погибли два человека, трое ранены