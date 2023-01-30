https://ria.ru/20230130/avariya-1848534847.html

В Калмыкии при столкновении автомобилей погибли два человека

В Калмыкии при столкновении автомобилей погибли два человека - РИА Новости, 30.01.2023

В Калмыкии при столкновении автомобилей погибли два человека

Два человека погибли и трое пострадали при столкновении двух легковых автомобилей в Приютненском районе Калмыкии, сообщает ГУМВД России по республике. РИА Новости, 30.01.2023

2023-01-30T21:57

2023-01-30T21:57

2023-01-30T21:57

происшествия

авто

россия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 янв - РИА Новости. Два человека погибли и трое пострадали при столкновении двух легковых автомобилей в Приютненском районе Калмыкии, сообщает ГУМВД России по республике. Авария произошла около 19.30 мск понедельника на 9-м километре автодороги Элиста-Арзгир-Минеральные Воды. Столкнулись Renault Logan и LADA Kalina. "По предварительной информации, в результате ДТП погибли два человека, три человека доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении. На место происшествия прибыло руководство республиканского МВД, отдела МВД России "Приютненский", а также следственно-оперативная группа полиции, сотрудники Госавтоинспекции и экстренных служб. Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются.

https://ria.ru/20230130/avariya-1848412205.html

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происшествия, авто, россия