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В Калмыкии при столкновении автомобилей погибли два человека - РИА Новости, 30.01.2023
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В Калмыкии при столкновении автомобилей погибли два человека
В Калмыкии при столкновении автомобилей погибли два человека - РИА Новости, 30.01.2023
В Калмыкии при столкновении автомобилей погибли два человека
Два человека погибли и трое пострадали при столкновении двух легковых автомобилей в Приютненском районе Калмыкии, сообщает ГУМВД России по республике. РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T21:57
2023-01-30T21:57
происшествия
авто
россия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 янв - РИА Новости. Два человека погибли и трое пострадали при столкновении двух легковых автомобилей в Приютненском районе Калмыкии, сообщает ГУМВД России по республике. Авария произошла около 19.30 мск понедельника на 9-м километре автодороги Элиста-Арзгир-Минеральные Воды. Столкнулись Renault Logan и LADA Kalina. "По предварительной информации, в результате ДТП погибли два человека, три человека доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении. На место происшествия прибыло руководство республиканского МВД, отдела МВД России "Приютненский", а также следственно-оперативная группа полиции, сотрудники Госавтоинспекции и экстренных служб. Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются.
https://ria.ru/20230130/avariya-1848412205.html
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происшествия, авто, россия
Происшествия, Авто, Россия
21:57 30.01.2023
 
В Калмыкии при столкновении автомобилей погибли два человека

МВД: в Калмыкии при столкновении автомобилей погибли два человека, трое ранены

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 янв - РИА Новости. Два человека погибли и трое пострадали при столкновении двух легковых автомобилей в Приютненском районе Калмыкии, сообщает ГУМВД России по республике.
Авария произошла около 19.30 мск понедельника на 9-м километре автодороги Элиста-Арзгир-Минеральные Воды. Столкнулись Renault Logan и LADA Kalina.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
Вчера, 14:30
СК расследует ДТП на Кубани, где полицейский сбил мужчину и скрылся
"По предварительной информации, в результате ДТП погибли два человека, три человека доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.
На место происшествия прибыло руководство республиканского МВД, отдела МВД России "Приютненский", а также следственно-оперативная группа полиции, сотрудники Госавтоинспекции и экстренных служб. Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются.
Сотрудник ДПС - РИА Новости, 1920, 28.01.2023
28 января, 15:03
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