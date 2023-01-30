https://ria.ru/20230130/archaeology-1848487713.html
Ученые разгадали тайну берестяной грамоты из Новгорода
Ученые разгадали тайну берестяной грамоты из Новгорода - РИА Новости, 30.01.2023
Ученые разгадали тайну берестяной грамоты из Новгорода
Ученым удалось найти в летописи возможную разгадку тайны берестяной грамоты с Немецкого двора в Великом Новгороде, сообщается на сайте Новгородского... РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T18:51
2023-01-30T18:51
2023-01-30T18:51
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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Ученым удалось найти в летописи возможную разгадку тайны берестяной грамоты с Немецкого двора в Великом Новгороде, сообщается на сайте Новгородского музея-заповедника. Артефакт относится ко второй половине XIII века. Текст не рунический, а на древнерусском. "По словам академика РАН, главного научного сотрудника ВШЭ, доктора филологических наук Алексея Гиппиуса, тем сильнее была интрига: как русские берестяные тексты оказались на Немецком дворе?" — поясняют в публикации. Документ — письмо супруги к мужу по имени Борис. Вероятно, он совершил преступление и скрывается. Поэтому князь арестовал его жену и детей. Борису назначили день, когда он должен вернуться. Если он выполнит это условие, то наказание смягчат. "В грамоте упоминаются родичи Бориса, которые поручились за его жену, чтобы ее отпустили, – ее зять, а также Глеб (скорее всего, брат Бориса) и Лазарь", – указал Гиппиус.В Новгородской первой летописи говорится, что "в 1268 году в знаменитой Раковорской битве погибли среди других новгородцев Лазарь и Борис Ильдятиничи – дети некого Ильдяты". Имя неславянское, а славянизированная форма немецкого "на Гильд- типа Гильдебрандт". Предположительно, Борис был сыном немца, проживавшего в Новгороде. Может быть, поэтому он и прятался на Немецком дворе, выдвинули гипотезу историки.
https://ria.ru/20230121/archaeology-1846293335.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, археология, великий новгород, российская академия наук, высшая школа экономики (вшэ)
Культура, Новости культуры, Археология, Великий Новгород, Российская академия наук, Высшая школа экономики (ВШЭ)
Ученые разгадали тайну берестяной грамоты из Новгорода
Разгадку тайны берестяной грамоты с Немецкого двора в Великом Новгороде нашли в летописи
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости.
Ученым удалось найти в летописи возможную разгадку тайны берестяной грамоты с Немецкого двора в Великом Новгороде, сообщается
на сайте Новгородского музея-заповедника.
Артефакт относится ко второй половине XIII века. Текст не рунический, а на древнерусском. "По словам академика РАН, главного научного сотрудника ВШЭ, доктора филологических наук Алексея Гиппиуса, тем сильнее была интрига: как русские берестяные тексты оказались на Немецком дворе?" — поясняют в публикации.
Документ — письмо супруги к мужу по имени Борис. Вероятно, он совершил преступление и скрывается. Поэтому князь арестовал его жену и детей. Борису назначили день, когда он должен вернуться. Если он выполнит это условие, то наказание смягчат.
"В грамоте упоминаются родичи Бориса, которые поручились за его жену, чтобы ее отпустили, – ее зять, а также Глеб (скорее всего, брат Бориса) и Лазарь", – указал Гиппиус.
В Новгородской первой летописи говорится, что "в 1268 году в знаменитой Раковорской битве погибли среди других новгородцев Лазарь и Борис Ильдятиничи – дети некого Ильдяты". Имя неславянское, а славянизированная форма немецкого "на Гильд- типа Гильдебрандт".
Предположительно, Борис был сыном немца, проживавшего в Новгороде. Может быть, поэтому он и прятался на Немецком дворе, выдвинули гипотезу историки.