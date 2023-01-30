https://ria.ru/20230130/archaeology-1848487713.html

Ученые разгадали тайну берестяной грамоты из Новгорода

Ученые разгадали тайну берестяной грамоты из Новгорода - РИА Новости, 30.01.2023

Ученые разгадали тайну берестяной грамоты из Новгорода

Ученым удалось найти в летописи возможную разгадку тайны берестяной грамоты с Немецкого двора в Великом Новгороде, сообщается на сайте Новгородского... РИА Новости, 30.01.2023

2023-01-30T18:51

2023-01-30T18:51

2023-01-30T18:51

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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Ученым удалось найти в летописи возможную разгадку тайны берестяной грамоты с Немецкого двора в Великом Новгороде, сообщается на сайте Новгородского музея-заповедника. Артефакт относится ко второй половине XIII века. Текст не рунический, а на древнерусском. "По словам академика РАН, главного научного сотрудника ВШЭ, доктора филологических наук Алексея Гиппиуса, тем сильнее была интрига: как русские берестяные тексты оказались на Немецком дворе?" — поясняют в публикации. Документ — письмо супруги к мужу по имени Борис. Вероятно, он совершил преступление и скрывается. Поэтому князь арестовал его жену и детей. Борису назначили день, когда он должен вернуться. Если он выполнит это условие, то наказание смягчат. "В грамоте упоминаются родичи Бориса, которые поручились за его жену, чтобы ее отпустили, – ее зять, а также Глеб (скорее всего, брат Бориса) и Лазарь", – указал Гиппиус.В Новгородской первой летописи говорится, что "в 1268 году в знаменитой Раковорской битве погибли среди других новгородцев Лазарь и Борис Ильдятиничи – дети некого Ильдяты". Имя неславянское, а славянизированная форма немецкого "на Гильд- типа Гильдебрандт". Предположительно, Борис был сыном немца, проживавшего в Новгороде. Может быть, поэтому он и прятался на Немецком дворе, выдвинули гипотезу историки.

https://ria.ru/20230121/archaeology-1846293335.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, археология, великий новгород, российская академия наук, высшая школа экономики (вшэ)