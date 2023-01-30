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"Аэрофлот" сохранил уровень тарифов 2021 года - РИА Новости, 30.01.2023
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"Аэрофлот" сохранил уровень тарифов 2021 года
"Аэрофлот" сохранил уровень тарифов 2021 года - РИА Новости, 30.01.2023
"Аэрофлот" сохранил уровень тарифов 2021 года
"Аэрофлот" в 2022 году сохранил уровень тарифов 2021 года, в 2023-м предполагает возможный рост цен на уровне инфляции, сообщил журналистам гендиректор компании РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T00:39
2023-01-30T00:39
экономика
аэрофлот
цены на нефть
россия
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. "Аэрофлот" в 2022 году сохранил уровень тарифов 2021 года, в 2023-м предполагает возможный рост цен на уровне инфляции, сообщил журналистам гендиректор компании Сергей Александровский. Газета "Известия" на прошлой неделе сообщила, что стоимость полетов по России в эконом-классе увеличилась за 2022 год максимальными за 14 лет темпами. По данным источников в трех крупных агрегаторах, пишет издание, рост составил 8–14%. По информации Росстата, которая приводится в материале, цены поднялись на 11%. ФАС при этом сообщила РИА Новости, что средневзвешенные тарифы за январь-ноябрь 2022 года не превышают уровень 2020-2021 годов. "В среднем в 2022 году мы сохранили уровень тарифов 2021 года. На 2023 год мы предполагаем для себя возможный рост на уровне инфляции, дальше работает рынок, покупательская способность, спрос", - сказал Александровский.
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экономика, аэрофлот, цены на нефть, россия
Экономика, Аэрофлот, Цены на нефть, Россия
00:39 30.01.2023
 
"Аэрофлот" сохранил уровень тарифов 2021 года

Гендиректор Аэрофлота Александровский: авиакомпания сохранила уровень тарифов 2021 года

© РИА Новости / Георгий Куролесин / Перейти в медиабанкАэрофлот
Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
© РИА Новости / Георгий Куролесин
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. "Аэрофлот" в 2022 году сохранил уровень тарифов 2021 года, в 2023-м предполагает возможный рост цен на уровне инфляции, сообщил журналистам гендиректор компании Сергей Александровский.
Газета "Известия" на прошлой неделе сообщила, что стоимость полетов по России в эконом-классе увеличилась за 2022 год максимальными за 14 лет темпами. По данным источников в трех крупных агрегаторах, пишет издание, рост составил 8–14%. По информации Росстата, которая приводится в материале, цены поднялись на 11%. ФАС при этом сообщила РИА Новости, что средневзвешенные тарифы за январь-ноябрь 2022 года не превышают уровень 2020-2021 годов.
Самолет Аэрофлота на летном поле московского аэропорта Шереметьево - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
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"В среднем в 2022 году мы сохранили уровень тарифов 2021 года. На 2023 год мы предполагаем для себя возможный рост на уровне инфляции, дальше работает рынок, покупательская способность, спрос", - сказал Александровский.
 
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