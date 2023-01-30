https://ria.ru/20230130/aeroflot-1848284382.html

"Аэрофлот" сохранил уровень тарифов 2021 года

"Аэрофлот" сохранил уровень тарифов 2021 года - РИА Новости, 30.01.2023

"Аэрофлот" сохранил уровень тарифов 2021 года

"Аэрофлот" в 2022 году сохранил уровень тарифов 2021 года, в 2023-м предполагает возможный рост цен на уровне инфляции, сообщил журналистам гендиректор компании РИА Новости, 30.01.2023

2023-01-30T00:39

2023-01-30T00:39

2023-01-30T00:39

экономика

аэрофлот

цены на нефть

россия

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. "Аэрофлот" в 2022 году сохранил уровень тарифов 2021 года, в 2023-м предполагает возможный рост цен на уровне инфляции, сообщил журналистам гендиректор компании Сергей Александровский. Газета "Известия" на прошлой неделе сообщила, что стоимость полетов по России в эконом-классе увеличилась за 2022 год максимальными за 14 лет темпами. По данным источников в трех крупных агрегаторах, пишет издание, рост составил 8–14%. По информации Росстата, которая приводится в материале, цены поднялись на 11%. ФАС при этом сообщила РИА Новости, что средневзвешенные тарифы за январь-ноябрь 2022 года не превышают уровень 2020-2021 годов. "В среднем в 2022 году мы сохранили уровень тарифов 2021 года. На 2023 год мы предполагаем для себя возможный рост на уровне инфляции, дальше работает рынок, покупательская способность, спрос", - сказал Александровский.

https://ria.ru/20230130/aeroflota-1848282820.html

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экономика, аэрофлот, цены на нефть, россия