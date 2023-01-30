https://ria.ru/20230130/achinsk-1848295560.html
Пятиклассник из красноярского Ачинска попал в больницу после избиения
Пятиклассник из красноярского Ачинска попал в больницу после избиения - РИА Новости, 30.01.2023
Пятиклассник из красноярского Ачинска попал в больницу после избиения
Полиция Ачинска Красноярского края разбирается в инциденте с избиением 12-летнего подростка одноклассниками, после чего мальчик попал в больницу, сообщает... РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T05:18
2023-01-30T05:18
2023-01-30T07:21
происшествия
ачинск
красноярский край
россия
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КРАСНОЯРСК, 30 янв — РИА Новости. Полиция Ачинска Красноярского края разбирается в инциденте с избиением 12-летнего подростка одноклассниками, после чего мальчик попал в больницу, сообщает региональный главк МВД. Сейчас сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних проводят проверку и выясняют все обстоятельства конфликта.
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происшествия, ачинск, красноярский край, россия
Происшествия, Ачинск, Красноярский край, Россия
05:18 30.01.2023 (обновлено: 07:21 30.01.2023)
Пятиклассник из красноярского Ачинска попал в больницу после избиения
Пятиклассник из красноярского Ачинска попал в больницу после избиения одноклассниками