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Пятиклассник из красноярского Ачинска попал в больницу после избиения - РИА Новости, 30.01.2023
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Пятиклассник из красноярского Ачинска попал в больницу после избиения
Пятиклассник из красноярского Ачинска попал в больницу после избиения - РИА Новости, 30.01.2023
Пятиклассник из красноярского Ачинска попал в больницу после избиения
Полиция Ачинска Красноярского края разбирается в инциденте с избиением 12-летнего подростка одноклассниками, после чего мальчик попал в больницу, сообщает... РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T05:18
2023-01-30T07:21
происшествия
ачинск
красноярский край
россия
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КРАСНОЯРСК, 30 янв — РИА Новости. Полиция Ачинска Красноярского края разбирается в инциденте с избиением 12-летнего подростка одноклассниками, после чего мальчик попал в больницу, сообщает региональный главк МВД. Сейчас сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних проводят проверку и выясняют все обстоятельства конфликта.
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происшествия, ачинск, красноярский край, россия
Происшествия, Ачинск, Красноярский край, Россия
05:18 30.01.2023 (обновлено: 07:21 30.01.2023)
 
Пятиклассник из красноярского Ачинска попал в больницу после избиения

Пятиклассник из красноярского Ачинска попал в больницу после избиения одноклассниками

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в медиабанкФельдшер областной станции скорой медицинской помощи
Фельдшер областной станции скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Фельдшер областной станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 30 янв — РИА Новости. Полиция Ачинска Красноярского края разбирается в инциденте с избиением 12-летнего подростка одноклассниками, после чего мальчик попал в больницу, сообщает региональный главк МВД.

"В дежурную часть полиции поступило сообщение из медицинского учреждения, что к ним поступил 12-летний ребенок с различными травмами. Как установили полицейские, пятикласснику, в ходе конфликтной ситуации, нанесли удары и причинили физическую боль трое одноклассников", — заявили в ведомстве.

Сейчас сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних проводят проверку и выясняют все обстоятельства конфликта.
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
01:36
В Краснодарском крае полицейский сбил мужчину и скрылся, сообщили в МВД
 
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