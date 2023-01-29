06:14 29.01.2023 (обновлено: 08:55 29.01.2023)
В МИД назвали условия для нормализации диалога между Россией и Японией
МИД России: для возвращения к нормальному диалогу Японии нужно проявить уважение
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Для возобновления диалога с Россией Японии необходимо проявить уважение, а также стремиться к выправлению двусторонних отношений, сообщили РИА Новости в МИД РФ, комментируя отказ возобновить диалог по морскому промыслу у Южных Курил.
Дипломаты подчеркнули, что "категорически не приемлют" какие-либо протесты Токио в связи с данным решением. "Для возвращения к нормальному диалогу японским соседям следует проявить элементарное уважение к нашей стране, стремление к выправлению двусторонних отношений", - указали в министерстве, добавив, что пока такого желания у японского правительства не замечают.
Дипломаты подчеркнули, что "категорически не приемлют" какие-либо протесты Токио в связи с данным решением. "Для возвращения к нормальному диалогу японским соседям следует проявить элементарное уважение к нашей стране, стремление к выправлению двусторонних отношений", - указали в министерстве, добавив, что пока такого желания у японского правительства не замечают.
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