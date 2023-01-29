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В МИД назвали условия для нормализации диалога между Россией и Японией - РИА Новости, 29.01.2023
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В МИД назвали условия для нормализации диалога между Россией и Японией
В МИД назвали условия для нормализации диалога между Россией и Японией - РИА Новости, 29.01.2023
В МИД назвали условия для нормализации диалога между Россией и Японией
Для возобновления диалога с Россией Японии необходимо проявить уважение, а также стремиться к выправлению двусторонних отношений, сообщили РИА Новости в МИД РФ, РИА Новости, 29.01.2023
2023-01-29T06:14
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россия
япония
токио
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Для возобновления диалога с Россией Японии необходимо проявить уважение, а также стремиться к выправлению двусторонних отношений, сообщили РИА Новости в МИД РФ, комментируя отказ возобновить диалог по морскому промыслу у Южных Курил.Дипломаты подчеркнули, что "категорически не приемлют" какие-либо протесты Токио в связи с данным решением. "Для возвращения к нормальному диалогу японским соседям следует проявить элементарное уважение к нашей стране, стремление к выправлению двусторонних отношений", - указали в министерстве, добавив, что пока такого желания у японского правительства не замечают.
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россия, япония, токио
Россия, Япония, Токио
06:14 29.01.2023 (обновлено: 08:55 29.01.2023)
 
В МИД назвали условия для нормализации диалога между Россией и Японией

МИД России: для возвращения к нормальному диалогу Японии нужно проявить уважение

© РИА Новости / Дмитрий АстаховПереговоры России и Японии. Архивное фото
Переговоры России и Японии. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 29.01.2023
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Для возобновления диалога с Россией Японии необходимо проявить уважение, а также стремиться к выправлению двусторонних отношений, сообщили РИА Новости в МИД РФ, комментируя отказ возобновить диалог по морскому промыслу у Южных Курил.

Дипломаты подчеркнули, что "категорически не приемлют" какие-либо протесты Токио в связи с данным решением. "Для возвращения к нормальному диалогу японским соседям следует проявить элементарное уважение к нашей стране, стремление к выправлению двусторонних отношений", - указали в министерстве, добавив, что пока такого желания у японского правительства не замечают.
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