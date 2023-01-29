https://ria.ru/20230129/prokaza-1847831581.html

Всемирный день помощи больным проказой (лепрой)

Всемирный день помощи больным проказой (лепрой) - РИА Новости, 29.01.2023

Всемирный день помощи больным проказой (лепрой)

Всемирный день помощи больным проказой (лепрой) (World Leprosy Day) отмечается в последнее воскресенье января. В 2023 году эта дата приходится на 29 января. РИА Новости, 29.01.2023

2023-01-29T01:31

2023-01-29T01:31

2023-01-29T01:31

справки

индия

россия

египет

федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)

махатма ганди

воз

оон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0f/1601241285_0:15:3072:1743_1920x0_80_0_0_811a640d409ecc3421f8da40d27ec2be.jpg

Всемирный день помощи больным проказой (лепрой) (World Leprosy Day) отмечается в последнее воскресенье января. В 2023 году эта дата приходится на 29 января.В Индии Всемирный день помощи больным проказой отмечается 30 января каждого года, что совпадает с годовщиной смерти индийского политического деятеля Махатмы Ганди (1869-1948).Всемирный день борьбы с проказой призван привлечь внимание к болезни, которую многие считают исчезнувшей. С 1954 года он отмечается во всем мире по инициативе ВОЗ.Лепра (устаревшее название проказа) – это хроническая инфекционная болезнь, вызываемая кислотоустойчивой палочковидной бациллой Mycobacterium leprae. Для нее характерно медленное деление, поэтому инкубационный период заболевания составляет в среднем пять лет. В некоторых случаях симптомы лепры появляются в течение одного года, в других возникают спустя 20 и более лет.Болезнь поражает, в основном, кожу, периферические нервы, слизистую оболочку верхних дыхательных путей и глаза. Лепра часто передается через выделения из носа и рта и при неоднократных контактах с инфицированными людьми, не получающими лечения. В отсутствие лечения лепра может вызывать прогрессирующие хронические поражения кожных покровов, нервов, конечностей и органов зрения.Эта болезнь излечима, ее лечение на ранних стадиях предотвращает инвалидность. Лепра была известна в древних цивилизациях Египта, Индии и Китая. Первое письменное упоминание о лепре датируется 600 годом до нашей эры. В древних рукописях говорилось о передаче этого недуга через контакты, так что больные лепрой подвергались гонениям.В 2017 году на 35-й сессии Совета ООН по правам человека был утвержден мандат Специального докладчика по вопросу о ликвидации дискриминации в отношении лиц, затронутых лепрой, и членов их семей.В настоящее время эту должность занимает Элис Круз (Португалия). В 2021 году ВОЗ выпустила документ "На пути к нулевым показателям лепры – Глобальная стратегия по борьбе с лепрой на 2021-2030 годы". Целевыми показателями к 2030 году являются отсутствие новых случаев заболевания в 120 странах, снижение ежегодного числа выявляемых новых случаев на 70%, снижение числа новых случаев заболевания с инвалидностью второй группы на миллион населения на 90%, снижение показателя новых случаев лепры среди детей (на миллион детей) на 90%.В настоящее время во всем мире достигнуты значительные успехи в борьбе с лепрой. Начиная с 2000 года заболевание ликвидировано в глобальных масштабах (был достигнут показатель распространенности лепры менее одного случая на 10 тысяч человек).Вместе с тем, по данным Элис Круз, каждый год сотни тысяч человек заражаются проказой, а миллионы живут с ней. Самое большое число случаев болезни регистрируется в Индии, Бразилии и Индонезии.По официальным данным из 139 стран в шести регионах ВОЗ, в 2020 году было выявлено 127558 случаев лепры. Среди заболевших было 8629 детей младше 15 лет. Зарегистрированная выявляемость новых случаев заболевания среди детского населения составила 4,4 случая на миллион детей.По данным на конец 2020 года лечение получали почти 130 тысяч человек, показатель распространенности заболевания составил 16,7 на миллион населения.Из-за пандемии COVID-19 программы по борьбе с лепрой осуществлялись с перебоями, а выявляемость новых случаев в 2020 году снизилась на 37% по сравнению с 2019 годом.Лепра до сих пор является причиной стигмы и дискриминации. По данным ООН, сотни тысяч человек, в первую очередь, женщин и детей, страдающих лепрой, живут в изоляции и подвергаются физическому и психологическому насилию, немыслимым оскорблениям, их не берут в школу или на работу. В более чем 50 странах мира действуют сотни дискриминационных законов в отношении таких людей. А около 10-20% детей с лепрой лишены лечения, так как доступные препараты и методы медицинской помощи не рассчитаны на их возраст.Эксперты ООН призывают все страны мира отменить законы, которые допускают дискриминацию в отношении лиц, страдающих лепрой, а также проводить разъяснительную работу среди населения. В России в настоящее время зарегистрировано более 200 больных лепрой. Еще 50 лет назад на учете состояло около 2500 человек, к 1981 году число больных снизилось до 1597 человек, к 1991 году – до 1104 человек, в 2001 году – 710 человек. Неуклонное снижение общего числа состоящих на учете больных наряду с социальными и медицинскими факторами обусловлено преобладанием их естественной убыли над первичной заболеваемостью. При этом Астраханская область остается самым значимым и активным очагом лепры в России, там проживают порядка 60% всех состоящих на учете больных. Ведущим научным, лечебным, консультативным, организационно-методическим, учебным и международным центром по лепре в стране является "Научно-исследовательский институт по изучению лепры" Минздрава РФ. Учреждение оказывает специализированную медицинскую помощь всем больным лепрой. Они имеют право получать противолепрозные препараты бесплатно. В августе 2022 года Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России) представило на выставке форума "Армия-2022" новый препарат от лепры. lМатериал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

индия

россия

египет

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, индия, россия, египет, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии), махатма ганди, воз, оон