https://ria.ru/20230129/odessa-1848260442.html

В Одессе в понедельник не будет работать электротранспорт

В Одессе в понедельник не будет работать электротранспорт - РИА Новости, 29.01.2023

В Одессе в понедельник не будет работать электротранспорт

Электротранспорт в Одессе на Украине не будет работать в понедельник из-за лимитов на электроэнергию, сообщили в воскресенье в Одесском горсовете. РИА Новости, 29.01.2023

2023-01-29T19:59

2023-01-29T19:59

2023-01-29T19:59

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МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. Электротранспорт в Одессе на Украине не будет работать в понедельник из-за лимитов на электроэнергию, сообщили в воскресенье в Одесском горсовете. Власти Одесской области в четверг сообщили, что в регионе повреждены два объекта критической инфраструктуры. В энергокомпании ДТЭК отмечали, что из-за повреждений экстренные отключения света могут продлиться несколько дней, ситуация зависит от результата ремонтных работ. Из-за лимитов потребления и экстренных отключений света в пятницу электротранспорт в Одессе не работал. "Тридцатого января продолжаем вынужденный простой: из-за недостаточности лимитов на электроэнергию общественный электрический транспорт останется в депо", - говорится в сообщении Одесского горсовета в Telegram-канале Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.

https://ria.ru/20230129/bezopasnost-1848248128.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, жкх, одесса, украина, одесская область, владимир зеленский, дтэк, вооруженные силы рф