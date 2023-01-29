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Стихотворение, цитата или предупреждение. Что пишут на надгробиях? - РИА Новости, 29.01.2023
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Как это по-русски
Подкаст о русском языке и о странностях, которые с ним происходят. Как меняется язык, на котором мы говорим? Откуда берутся новые слова и куда исчезают старые? А ещё цитаты из культовых фильмов, разборы известных книг и истории писателей и режиссеров.
https://ria.ru/20230129/epitafiya-1847805583.html
Стихотворение, цитата или предупреждение. Что пишут на надгробиях?
Стихотворение, цитата или предупреждение. Что пишут на надгробиях? - РИА Новости, 29.01.2023
Стихотворение, цитата или предупреждение. Что пишут на надгробиях?
Оставить своё имя в истории – это не самая простая задача. Иногда сохранить память о себе можно подобрав необычные слова для своего надгробии. Для кого-то эти надписи очень личные, а кто-то, напротив, так самовыражается. Но когда появился жанр эпитафии? Как Пушкин и Державин на этом зарабатывали, и кто сочинил эпитафию для Суворова?
2023-01-29T12:00
2023-01-29T12:00
как это по-русски
литература
история
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Стихотворение, цитата или предупреждение. Что пишут на надгробиях?
Оставить своё имя в истории – это не самая простая задача. Иногда сохранить память о себе можно подобрав необычные слова для своего надгробии. Для кого-то эти надписи очень личные, а кто-то, напротив, так самовыражается. Но когда появился жанр эпитафии? Как Пушкин и Державин на этом зарабатывали, и кто сочинил эпитафию для Суворова?
audio/mpeg
Стихотворение, цитата или предупреждение. Что пишут на надгробиях?
Оставить своё имя в истории – это не самая простая задача. Иногда сохранить память о себе можно подобрав необычные слова для своего надгробии. Для кого-то эти надписи очень личные, а кто-то, напротив, так самовыражается. Но когда появился жанр эпитафии? Как Пушкин и Державин на этом зарабатывали, и кто сочинил эпитафию для Суворова?
audio/mpeg
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353
60
353
60
литература, история, аудио
Как это по-русски, Литература, история
12:00 29.01.2023
 

Стихотворение, цитата или предупреждение. Что пишут на надгробиях?

Как это по-русски
Стихотворение, цитата или предупреждение. Что пишут на надгробиях?
Вчера, 12:00
Читать ria.ru в
Оставить своё имя в истории – это не самая простая задача. Иногда сохранить память о себе можно подобрав необычные слова для своего надгробии. Для кого-то эти надписи очень личные, а кто-то, напротив, так самовыражается. Но когда появился жанр эпитафии? Как Пушкин и Державин на этом зарабатывали, и кто сочинил эпитафию для Суворова?
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ru
________
Сценарий эпизода: Артур Арушанян
Голоса эпизода: Артур Арушанян, Артём Буфтяк, Руслан Жигалов, Ирина Любина
Звукорежиссер: Анастасия Паниоти
 
Как это по-русскиЛитератураистория
 
 
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