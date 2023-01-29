https://ria.ru/20230129/epitafiya-1847805583.html
Стихотворение, цитата или предупреждение. Что пишут на надгробиях?
Стихотворение, цитата или предупреждение. Что пишут на надгробиях? - РИА Новости, 29.01.2023
Стихотворение, цитата или предупреждение. Что пишут на надгробиях?
Оставить своё имя в истории – это не самая простая задача. Иногда сохранить память о себе можно подобрав необычные слова для своего надгробии. Для кого-то эти надписи очень личные, а кто-то, напротив, так самовыражается. Но когда появился жанр эпитафии? Как Пушкин и Державин на этом зарабатывали, и кто сочинил эпитафию для Суворова?
2023-01-29T12:00
2023-01-29T12:00
2023-01-29T12:00
как это по-русски
литература
история
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Стихотворение, цитата или предупреждение. Что пишут на надгробиях?
Оставить своё имя в истории – это не самая простая задача. Иногда сохранить память о себе можно подобрав необычные слова для своего надгробии. Для кого-то эти надписи очень личные, а кто-то, напротив, так самовыражается. Но когда появился жанр эпитафии? Как Пушкин и Державин на этом зарабатывали, и кто сочинил эпитафию для Суворова?
audio/mpeg
Стихотворение, цитата или предупреждение. Что пишут на надгробиях?
Оставить своё имя в истории – это не самая простая задача. Иногда сохранить память о себе можно подобрав необычные слова для своего надгробии. Для кого-то эти надписи очень личные, а кто-то, напротив, так самовыражается. Но когда появился жанр эпитафии? Как Пушкин и Державин на этом зарабатывали, и кто сочинил эпитафию для Суворова?
audio/mpeg
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литература, история, аудио
Как это по-русски, Литература, история
Стихотворение, цитата или предупреждение. Что пишут на надгробиях?
Оставить своё имя в истории – это не самая простая задача. Иногда сохранить память о себе можно подобрав необычные слова для своего надгробии. Для кого-то эти надписи очень личные, а кто-то, напротив, так самовыражается. Но когда появился жанр эпитафии? Как Пушкин и Державин на этом зарабатывали, и кто сочинил эпитафию для Суворова?