https://ria.ru/20230129/aleshki-1848262013.html
ВСУ повредили здание дома культуры в Алешках Херсонской области
ВСУ повредили здание дома культуры в Алешках Херсонской области - РИА Новости, 29.01.2023
ВСУ повредили здание дома культуры в Алешках Херсонской области
Здание дома культуры в городе Алешки в Херсонской области повреждено в результате артобстрела со стороны украинских войск, сообщил журналистам представитель... РИА Новости, 29.01.2023
2023-01-29T20:11
2023-01-29T20:11
2023-01-29T20:11
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вооруженные силы украины
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 29 янв - РИА Новости. Здание дома культуры в городе Алешки в Херсонской области повреждено в результате артобстрела со стороны украинских войск, сообщил журналистам представитель экстренных служб региона. "Киевский режим продолжает обстреливать гражданскую инфраструктуру населенных пунктов левобережья Херсонской области, в 13.20 ВСУ выпустили по городу Алёшки шесть снарядов из ствольной артиллерии. В результате обстрела пострадало здание Дома Культуры. Информация по жертвам уточняется", - сообщил в воскресенье представитель экстренных служб.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
херсонская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, В мире, ЖКХ, Херсонская область , Вооруженные силы Украины
ВСУ повредили здание дома культуры в Алешках Херсонской области
ВСУ повредили здание дома культуры в городе Алешки в Херсонской области