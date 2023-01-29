https://ria.ru/20230129/aleshki-1848262013.html

ВСУ повредили здание дома культуры в Алешках Херсонской области

ВСУ повредили здание дома культуры в Алешках Херсонской области - РИА Новости, 29.01.2023

ВСУ повредили здание дома культуры в Алешках Херсонской области

Здание дома культуры в городе Алешки в Херсонской области повреждено в результате артобстрела со стороны украинских войск, сообщил журналистам представитель... РИА Новости, 29.01.2023

2023-01-29T20:11

2023-01-29T20:11

2023-01-29T20:11

специальная военная операция на украине

в мире

жкх

херсонская область

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/04/1843080779_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_287fa187a6a55bb2d759bc1dc0937bb2.jpg

ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 29 янв - РИА Новости. Здание дома культуры в городе Алешки в Херсонской области повреждено в результате артобстрела со стороны украинских войск, сообщил журналистам представитель экстренных служб региона. "Киевский режим продолжает обстреливать гражданскую инфраструктуру населенных пунктов левобережья Херсонской области, в 13.20 ВСУ выпустили по городу Алёшки шесть снарядов из ствольной артиллерии. В результате обстрела пострадало здание Дома Культуры. Информация по жертвам уточняется", - сообщил в воскресенье представитель экстренных служб.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

херсонская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, жкх, херсонская область , вооруженные силы украины