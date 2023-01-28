https://ria.ru/20230128/yasinovataya-1848138313.html

ВСУ выпустили по Ясиноватой десять снарядов натовского калибра

ВСУ выпустили по Ясиноватой десять снарядов натовского калибра - РИА Новости, 28.01.2023

ВСУ выпустили по Ясиноватой десять снарядов натовского калибра

Украинские войска в 19.30 выпустили 10 снарядов калибром 155 миллиметров по Ясиноватой, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 28.01.2023

2023-01-28T20:50

2023-01-28T20:50

2023-01-28T20:50

специальная военная операция на украине

в мире

ясиноватая

донецкая народная республика

украина

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 28 янв - РИА Новости. Украинские войска в 19.30 выпустили 10 снарядов калибром 155 миллиметров по Ясиноватой, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 19:30 - населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено 10 снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится одна из крупнейших в бывшем СССР железнодорожных станций. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230128/spetsoperatsiya-1848109128.html

ясиноватая

донецкая народная республика

украина

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в мире, ясиноватая, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины