https://ria.ru/20230128/trevoga-1848043244.html

В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу

В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 28.01.2023

В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в ряде областей Украины, следует из данных онлайн-карты украинского минцифры. РИА Новости, 28.01.2023

2023-01-28T02:46

2023-01-28T02:46

2023-01-28T05:40

специальная военная операция на украине

в мире

украина

днепропетровская область

киев

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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в ряде областей Украины, следует из данных онлайн-карты украинского минцифры.Согласно данным ресурса, тревога звучит в Полтавской и Днепропетровской областях, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области.Удары по украинской инфраструктуре российские военные начали наносить 10 октября — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.

https://radiosputnik.ria.ru/20230126/trevoga-1847718660.html

украина

днепропетровская область

киев

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в мире, украина, днепропетровская область, киев