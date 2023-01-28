https://ria.ru/20230128/trevoga-1848043244.html
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 28.01.2023
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в ряде областей Украины, следует из данных онлайн-карты украинского минцифры. РИА Новости, 28.01.2023
2023-01-28T02:46
2023-01-28T02:46
2023-01-28T05:40
специальная военная операция на украине
в мире
украина
днепропетровская область
киев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/13/1839736412_0:145:3127:1904_1920x0_80_0_0_8b3ee7338d152f0f804bdf4b9fac334e.jpg
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в ряде областей Украины, следует из данных онлайн-карты украинского минцифры.Согласно данным ресурса, тревога звучит в Полтавской и Днепропетровской областях, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области.Удары по украинской инфраструктуре российские военные начали наносить 10 октября — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
https://radiosputnik.ria.ru/20230126/trevoga-1847718660.html
украина
днепропетровская область
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/13/1839736412_199:0:2928:2047_1920x0_80_0_0_c744e6e7529bf78e94149ee147b6d26a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, днепропетровская область, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Днепропетровская область, Киев
02:46 28.01.2023 (обновлено: 05:40 28.01.2023)
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
В трех областях звучит воздушная тревога
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в ряде областей Украины, следует из данных онлайн-карты украинского минцифры.
Согласно данным ресурса, тревога звучит в Полтавской и Днепропетровской областях, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области.
Удары по украинской инфраструктуре российские военные начали наносить 10 октября — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.