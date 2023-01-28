https://ria.ru/20230128/romans-1847529300.html

Международный день русского романса

Международный день русского романса - РИА Новости, 28.01.2023

Международный день русского романса

Ежегодно в последнюю субботу января в России отмечается Международный день русского романса. Впервые этот праздник состоялся в 2018 году. В 2023 году он будет... РИА Новости, 28.01.2023

2023-01-28T01:59

2023-01-28T01:59

2023-01-28T01:59

справки

международный день русского романса

россия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/1c/1594913606_0:403:2048:1555_1920x0_80_0_0_b8c21d789c0a819a9d7137e375c34219.jpg

Ежегодно в последнюю субботу января в России отмечается Международный день русского романса. Впервые этот праздник состоялся в 2018 году. В 2023 году он будет отмечаться 28 января.Романс (от испанского romance) – камерное вокальное произведение для голоса с инструментальным сопровождением. Термин "романс" возник в Испании в XV-XVI веках и первоначально обозначал светскую песню на испанском ("романском") языке, а не на латинском, принятом в церковных песнопениях. Распространившись в других странах, термин "романс" стал обозначать жанр вокальной музыки.В России романсами первоначально называли вокальные произведения, написанные на французский текст (в том числе и русским композитором). Романсы с текстом на русском языке называли "российскими песнями".В XIX веке развитие романса получило в творчестве композиторов романтического направления. Романс стал одним из ведущих жанров, отражая характерные для эпохи тенденции: обращение к внутреннему, душевному миру человека и к сокровищам народного искусства. Создателем нового типа романса считается композитор Франц Шуберт, явившийся основоположником немецкой и австрийской школы. К русской школе романса принадлежали композиторы Михаил Глинка, Александр Даргомыжский, Милий Балакирев, Цезарь Кюи, Модест Мусоргский, Александр Бородин, Николай Римский-Корсаков, Петр Чайковский, Сергей Рахманинов.Наряду с камерно-вокальной классикой в XIX века развивался и бытовой романс, рассчитанный на певцов-любителей и стилистически близкий песне. Эти две области романса не были изолированными и постоянно взаимодействовали, особенно в России.В начале XX века получил распространение городской и цыганский романс. Авторами таких произведений выступали композиторы-любители, такие как Борис Фомин, Борис Прозоровский, Мария Пуаре. Именно этот период можно назвать золотым веком русского романса: полные залы собирали выступления Надежды Плевицкой, Анастасии Вяльцевой, Веры Паниной.После Октябрьской революции 1917 года романс подвергся гонениям как буржуазный пережиток, разлагающий пролетариат и крестьянство. Но даже в этот сложный для романса период его с успехом продолжали исполнять Изабелла Юрьева, Александр Вертинский, Тамара Церетели. Многие из этих музыкантов эмигрировали в Европу, а русский романс смог покорить даже не знающую русский язык публику. В частности, романс Бориса Фомина "Дорогой длинною" в исполнении Александра Вертинского так полюбился европейцам, что на эту музыку возник новый английский текст.В дальнейшем эмигрировавшие из советской России Алла Баянова, Александр Вертинский, Изабелла Юрьева вернулись на родину и с успехом продолжили карьеру.И по сей день романс остается одним из самых любимых в России музыкальных жанров как у слушателей, так и у исполнителей.В 1997 году состоялся первая "Романсиада" – так был назван международный конкурс молодых исполнителей русского романса. Он задумывался как состязание молодых певцов, которые бы в дальнейшем могли продолжить традицию русского романса. Долгое время этот жанр воспринимался как едва ли не умирающий, и задача организаторов состояла в том, чтобы возродить его, влить новые силы. Среди лауреатов первого конкурса был Николай Басков, в последующие годы – Сергей Волчков, Павел Иванов, Максим Катырев, Марина Поплавская и многие другие. Уже в 2002 году статус конкурса был изменен на "международный" в связи с большим числом иностранных участников и регионов, принимавших отборочные этапы конкурса.Очень быстро в рамках "Романсиады" возникли "дочерние" творческие состязания: в 2004 году – детский конкурс русской вокальной музыки "Надежда Романсиады", в 2006 году – конкурс вокалистов-любителей и артистов-профессионалов "Большая Романсиада", в 2008 году – фестиваль офицерского романса "Воинская Романсиада", в 2011 году – конкурс создателей современного романса "Авторская Романсиада". С 2017 года проводится "Романсиада-Преодоление" для талантливых исполнителей-инвалидов.В марте 2017 года было подписано соглашение о сотрудничестве между Благотворительным фондом сохранения искусства русского романса "Романсиада" и фондом "Русский мир". 25 октября 2017 года под свой патронат ЮНЕСКО приняло конкурс "Романсиада" и финальное событие конкурса – Международный день русского романса.Художественный руководитель конкурса – заслуженная артистка России Галина Преображенская. В 2013 году она обратилась с открытым письмом к президенту РФ Владимиру Путину с инициативой учреждения Дня русского романса в последнюю субботу января.В 2018 году Международный день русского романса отмечался впервые. В Государственном Кремлевском дворце состоялся гала-концерт финалистов конкурса "Романсиада".В январе 2019 года в Государственном Кремлевском дворце звучали старинные и современные романсы в исполнении молодых артистов из России и многих других стран.В 2019 году Международный день русского романса стал одним из победителей в конкурсе президентских грантов. В 2020 году Международный день русского романса также был отмечен большим концертом в Большом зале Государственного Кремлевского дворца. Перед зрителями выступили представители 20 стран – от Албании, Македонии, Болгарии и Великобритании до Монголии, Китая и Чили. В концерте принимали участие руководители региональных конкурсов русского романса из Киргизии, Узбекистана, Германии, Италии и Сан-Марино, Северной Македонии, Белоруссии, Болгарии и России. В 2021 году из-за ограничений, связанных с пандемией COVID-19, празднование Международного дня русского романса прошло в марте в Зале Церковных Соборов Храма Христа Спасителя в Москве, где выступили лауреаты из городов России, ныне артисты прославленных российских театров, ансамблей и концертных организаций.В феврале 2022 года 26-й Международный конкурс молодых исполнителей русского романса "Романсиада" открыла "Донецкая Романсиада". Также в числе участников конкурса были Ростов-на-Дону, Тюмень, Остафьево (Москва), Гатчина (Ленинградская область), Томск, Бишкек (Киргизия), Ереван (Армения), Туркестан (Казахстан), Минск (Белоруссия). 4 декабря в Зале Церковных Соборов Храма Христа Спасителя прошел финал конкурса.4 февраля 2023 года на сцене Государственного Кремлевского дворца состоится программа "Международный день русского романса в Кремле" из цикла "Звезды "Романсиады" в Кремле".Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, международный день русского романса, россия, в мире