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В районе курорта Аланья потушили лесной пожар
В районе курорта Аланья потушили лесной пожар - РИА Новости, 28.01.2023
В районе курорта Аланья потушили лесной пожар
Лесной пожар в районе турецкого курорта Аланья потушен, жители близлежащей деревни вернулись домой, сообщило агентство Anadolu. РИА Новости, 28.01.2023
2023-01-28T10:31
2023-01-28T10:31
2023-01-28T10:31
туризм
новости - туризм
аланья (город)
турция
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СТАМБУЛ, 28 янв - РИА Новости. Лесной пожар в районе турецкого курорта Аланья потушен, жители близлежащей деревни вернулись домой, сообщило агентство Anadolu. Огонь возник в пятницу сразу в четырех разных местах в лесу в районе деревни Байыркозааджы в горах, район не относится к числу популярных среди туристов зимой. "Огонь удалось взять под контроль лишь к утру, сейчас ведутся работы по охлаждению. К тушению были привлечены 12 расчетов, пять цистерн с водой, 65 пожарных, а также технические сотрудники и члены лесоохраны", - сообщило агентство. Если вначале распространению огня поспособствовал сильный ветер, то к утру потушить его смогли благодаря ливню. Благодаря усилиям пожарных и природы жители эвакуированных домов деревни смогли вернуться домой. Причина пожара пока не установлена.
https://ria.ru/20230127/turtsiya-1847957738.html
аланья (город)
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости - туризм, аланья (город), турция
Туризм, Новости - Туризм, Аланья (город), Турция
В районе курорта Аланья потушили лесной пожар
Anadolu: в районе турецкого курорта Аланья потушили лесной пожар благодаря ливню
СТАМБУЛ, 28 янв - РИА Новости.
Лесной пожар в районе турецкого курорта Аланья потушен, жители близлежащей деревни вернулись домой, сообщило агентство Anadolu
.
Огонь возник в пятницу сразу в четырех разных местах в лесу в районе деревни Байыркозааджы в горах, район не относится к числу популярных среди туристов зимой.
"Огонь удалось взять под контроль лишь к утру, сейчас ведутся работы по охлаждению. К тушению были привлечены 12 расчетов, пять цистерн с водой, 65 пожарных, а также технические сотрудники и члены лесоохраны", - сообщило агентство. Если вначале распространению огня поспособствовал сильный ветер, то к утру потушить его смогли благодаря ливню.
Благодаря усилиям пожарных и природы жители эвакуированных домов деревни смогли вернуться домой. Причина пожара пока не установлена.