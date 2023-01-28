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В районе курорта Аланья потушили лесной пожар - РИА Новости, 28.01.2023
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Туризм
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В районе курорта Аланья потушили лесной пожар
В районе курорта Аланья потушили лесной пожар - РИА Новости, 28.01.2023
В районе курорта Аланья потушили лесной пожар
Лесной пожар в районе турецкого курорта Аланья потушен, жители близлежащей деревни вернулись домой, сообщило агентство Anadolu. РИА Новости, 28.01.2023
2023-01-28T10:31
2023-01-28T10:31
туризм
новости - туризм
аланья (город)
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СТАМБУЛ, 28 янв - РИА Новости. Лесной пожар в районе турецкого курорта Аланья потушен, жители близлежащей деревни вернулись домой, сообщило агентство Anadolu. Огонь возник в пятницу сразу в четырех разных местах в лесу в районе деревни Байыркозааджы в горах, район не относится к числу популярных среди туристов зимой. "Огонь удалось взять под контроль лишь к утру, сейчас ведутся работы по охлаждению. К тушению были привлечены 12 расчетов, пять цистерн с водой, 65 пожарных, а также технические сотрудники и члены лесоохраны", - сообщило агентство. Если вначале распространению огня поспособствовал сильный ветер, то к утру потушить его смогли благодаря ливню. Благодаря усилиям пожарных и природы жители эвакуированных домов деревни смогли вернуться домой. Причина пожара пока не установлена.
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новости - туризм, аланья (город), турция
Туризм, Новости - Туризм, Аланья (город), Турция
10:31 28.01.2023
 
В районе курорта Аланья потушили лесной пожар

Anadolu: в районе турецкого курорта Аланья потушили лесной пожар благодаря ливню

© AP Photo / Lefteris PitarakisТурецкие пожарные
Турецкие пожарные - РИА Новости, 1920, 28.01.2023
© AP Photo / Lefteris Pitarakis
Турецкие пожарные. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 28 янв - РИА Новости. Лесной пожар в районе турецкого курорта Аланья потушен, жители близлежащей деревни вернулись домой, сообщило агентство Anadolu.
Огонь возник в пятницу сразу в четырех разных местах в лесу в районе деревни Байыркозааджы в горах, район не относится к числу популярных среди туристов зимой.
"Огонь удалось взять под контроль лишь к утру, сейчас ведутся работы по охлаждению. К тушению были привлечены 12 расчетов, пять цистерн с водой, 65 пожарных, а также технические сотрудники и члены лесоохраны", - сообщило агентство. Если вначале распространению огня поспособствовал сильный ветер, то к утру потушить его смогли благодаря ливню.
Благодаря усилиям пожарных и природы жители эвакуированных домов деревни смогли вернуться домой. Причина пожара пока не установлена.
Порт - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
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