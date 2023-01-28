https://ria.ru/20230128/pozhar-1848065266.html

В районе курорта Аланья потушили лесной пожар

В районе курорта Аланья потушили лесной пожар - РИА Новости, 28.01.2023

В районе курорта Аланья потушили лесной пожар

Лесной пожар в районе турецкого курорта Аланья потушен, жители близлежащей деревни вернулись домой, сообщило агентство Anadolu. РИА Новости, 28.01.2023

2023-01-28T10:31

2023-01-28T10:31

2023-01-28T10:31

туризм

новости - туризм

аланья (город)

турция

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СТАМБУЛ, 28 янв - РИА Новости. Лесной пожар в районе турецкого курорта Аланья потушен, жители близлежащей деревни вернулись домой, сообщило агентство Anadolu. Огонь возник в пятницу сразу в четырех разных местах в лесу в районе деревни Байыркозааджы в горах, район не относится к числу популярных среди туристов зимой. "Огонь удалось взять под контроль лишь к утру, сейчас ведутся работы по охлаждению. К тушению были привлечены 12 расчетов, пять цистерн с водой, 65 пожарных, а также технические сотрудники и члены лесоохраны", - сообщило агентство. Если вначале распространению огня поспособствовал сильный ветер, то к утру потушить его смогли благодаря ливню. Благодаря усилиям пожарных и природы жители эвакуированных домов деревни смогли вернуться домой. Причина пожара пока не установлена.

https://ria.ru/20230127/turtsiya-1847957738.html

аланья (город)

турция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

новости - туризм, аланья (город), турция