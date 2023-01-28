https://ria.ru/20230128/pozhar-1848037819.html

В подмосковном Красногорске загорелся склад

В подмосковном Красногорске загорелся склад - РИА Новости, 28.01.2023

В подмосковном Красногорске загорелся склад

Склад на территории рынка загорелся на площади 2100 квадратных метров в Красногорском городском округе Московской области, сообщили РИА Новости в главном... РИА Новости, 28.01.2023

2023-01-28T00:22

2023-01-28T00:22

2023-01-28T10:28

красногорск

происшествия

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Склад на территории рынка загорелся на площади 2100 квадратных метров в Красногорском городском округе Московской области, сообщили РИА Новости в главном управлении МЧС по региону.Уточняется, что внутри одноэтажного склада - стройматериалы. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось горение склада по всей площади."Погибшие и пострадавшие уточняются", - добавили в МЧС.В тушении пожара участвуют 87 человек и 27 единиц техники, в том числе от МЧС России - 54 человека и 16 единиц техники.

https://ria.ru/20230126/pozhar-1847596265.html

красногорск

россия

московская область (подмосковье)

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2023

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красногорск, происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), московская область (подмосковье)