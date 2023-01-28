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В подмосковном Красногорске загорелся склад - РИА Новости, 28.01.2023
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В подмосковном Красногорске загорелся склад
В подмосковном Красногорске загорелся склад - РИА Новости, 28.01.2023
В подмосковном Красногорске загорелся склад
Склад на территории рынка загорелся на площади 2100 квадратных метров в Красногорском городском округе Московской области, сообщили РИА Новости в главном... РИА Новости, 28.01.2023
2023-01-28T00:22
2023-01-28T10:28
красногорск
происшествия
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Склад на территории рынка загорелся на площади 2100 квадратных метров в Красногорском городском округе Московской области, сообщили РИА Новости в главном управлении МЧС по региону.Уточняется, что внутри одноэтажного склада - стройматериалы. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось горение склада по всей площади."Погибшие и пострадавшие уточняются", - добавили в МЧС.В тушении пожара участвуют 87 человек и 27 единиц техники, в том числе от МЧС России - 54 человека и 16 единиц техники.
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красногорск
россия
московская область (подмосковье)
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красногорск, происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), московская область (подмосковье)
Красногорск, Происшествия, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Московская область (Подмосковье)
00:22 28.01.2023 (обновлено: 10:28 28.01.2023)
 
В подмосковном Красногорске загорелся склад

В подмосковном Красногорске загорелся склад, площадь пожара 2100 "квадратов"

© АГН "Москва" / Сергей ВедяшкинЛиквидация пожара на рынке стройматериалов "Синдика" на 65 км МКАД
Ликвидация пожара на рынке стройматериалов Синдика на 65 км МКАД - РИА Новости, 1920, 28.01.2023
© АГН "Москва" / Сергей Ведяшкин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Склад на территории рынка загорелся на площади 2100 квадратных метров в Красногорском городском округе Московской области, сообщили РИА Новости в главном управлении МЧС по региону.
"В 23.15 поступил сигнал о пожаре в Красногорске, 65-й километр МКАД, на территории рынка "Синдика". По предварительной информации, горит склад по всей площади - 2100 квадратных километров", - сказал собеседник агентства.
Уточняется, что внутри одноэтажного склада - стройматериалы. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось горение склада по всей площади.
"Погибшие и пострадавшие уточняются", - добавили в МЧС.
В тушении пожара участвуют 87 человек и 27 единиц техники, в том числе от МЧС России - 54 человека и 16 единиц техники.
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КрасногорскПроисшествияРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Московская область (Подмосковье)
 
 
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