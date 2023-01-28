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Петр Павел лидирует на выборах президента Чехии с 53,9 процента голосов - РИА Новости, 28.01.2023
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Петр Павел лидирует на выборах президента Чехии с 53,9 процента голосов
Петр Павел лидирует на выборах президента Чехии с 53,9 процента голосов - РИА Новости, 28.01.2023
Петр Павел лидирует на выборах президента Чехии с 53,9 процента голосов
Генерал армии в запасе Петр Павел лидирует во втором туре выборов президента Чехии с 53,9% голосов после подсчета данных на 1% избирательных участков, сообщило... РИА Новости, 28.01.2023
2023-01-28T16:29
2023-01-28T16:29
в мире
чехия
петр павел
андрей бабиш
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ПРАГА, 28 янв - РИА Новости. Генерал армии в запасе Петр Павел лидирует во втором туре выборов президента Чехии с 53,9% голосов после подсчета данных на 1% избирательных участков, сообщило Чешское статуправление. "На втором месте находится экс-премьер Андрей Бабиш, у него 46,1% голосов", - говорится в сообщении.
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в мире, чехия, петр павел, андрей бабиш
В мире, Чехия, Петр Павел, Андрей Бабиш
16:29 28.01.2023
 
Петр Павел лидирует на выборах президента Чехии с 53,9 процента голосов

Петр Павел лидирует во втором туре президентских выборов в Чехии с 53,9 процента голосов

© AP Photo / Petr David JosekКандидат в президенты Чехии Петр Павел
Кандидат в президенты Чехии Петр Павел - РИА Новости, 1920, 28.01.2023
© AP Photo / Petr David Josek
Кандидат в президенты Чехии Петр Павел. Архивное фото
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ПРАГА, 28 янв - РИА Новости. Генерал армии в запасе Петр Павел лидирует во втором туре выборов президента Чехии с 53,9% голосов после подсчета данных на 1% избирательных участков, сообщило Чешское статуправление.
"На втором месте находится экс-премьер Андрей Бабиш, у него 46,1% голосов", - говорится в сообщении.
Флаг Чехии - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
26 января, 15:52
В Чехии распространяют фейки о смерти одного из кандидатов в президенты
 
В миреЧехияПетр ПавелАндрей Бабиш
 
 
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