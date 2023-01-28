https://ria.ru/20230128/pavel-1848105211.html

Петр Павел лидирует на выборах президента Чехии с 53,9 процента голосов

Петр Павел лидирует на выборах президента Чехии с 53,9 процента голосов - РИА Новости, 28.01.2023

Петр Павел лидирует на выборах президента Чехии с 53,9 процента голосов

Генерал армии в запасе Петр Павел лидирует во втором туре выборов президента Чехии с 53,9% голосов после подсчета данных на 1% избирательных участков, сообщило... РИА Новости, 28.01.2023

2023-01-28T16:29

2023-01-28T16:29

2023-01-28T16:29

в мире

чехия

петр павел

андрей бабиш

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ПРАГА, 28 янв - РИА Новости. Генерал армии в запасе Петр Павел лидирует во втором туре выборов президента Чехии с 53,9% голосов после подсчета данных на 1% избирательных участков, сообщило Чешское статуправление. "На втором месте находится экс-премьер Андрей Бабиш, у него 46,1% голосов", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230126/dezinformatsiya-1847627227.html

чехия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, чехия, петр павел, андрей бабиш