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ВСУ обстреляли больничный городок завода "Сокол" в Новой Каховке
ВСУ обстреляли больничный городок завода "Сокол" в Новой Каховке - РИА Новости, 28.01.2023
ВСУ обстреляли больничный городок завода "Сокол" в Новой Каховке
Украинские войска нанесли артиллерийский удар по больничному городку завода "Сокол" в городе Новая Каховка, выпустив 17 снарядов из ствольной артиллерии,... РИА Новости, 28.01.2023
2023-01-28T18:12
2023-01-28T18:12
2023-01-28T18:23
специальная военная операция на украине
новая каховка
херсонская область
вооруженные силы украины
в мире
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 28 янв - РИА Новости. Украинские войска нанесли артиллерийский удар по больничному городку завода "Сокол" в городе Новая Каховка, выпустив 17 снарядов из ствольной артиллерии, сообщил журналистам представитель экстренных служб Херсонской области."Киевский режим продолжает обстреливать гражданскую инфраструктуру населенных пунктов левобережья Херсонской области. В 14.50 ВСУ выпустили по городу Новая Каховка 17 снарядов из ствольной артиллерии. В результате обстрела пострадали здания детского отделения и отделение женской консультации находящиеся на территории "соколовского" больничного городка", - сказал он.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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новая каховка, херсонская область , вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Новая Каховка, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, В мире
18:12 28.01.2023 (обновлено: 18:23 28.01.2023)
ВСУ обстреляли больничный городок завода "Сокол" в Новой Каховке
ВСУ выпустили по больничному городку завода "Сокол" в Новой Каховке 17 снарядов