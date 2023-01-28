https://ria.ru/20230128/meduchrezhdeniya-1848118558.html

ВСУ обстреляли больничный городок завода "Сокол" в Новой Каховке

ВСУ обстреляли больничный городок завода "Сокол" в Новой Каховке - РИА Новости, 28.01.2023

ВСУ обстреляли больничный городок завода "Сокол" в Новой Каховке

Украинские войска нанесли артиллерийский удар по больничному городку завода "Сокол" в городе Новая Каховка, выпустив 17 снарядов из ствольной артиллерии,... РИА Новости, 28.01.2023

2023-01-28T18:12

2023-01-28T18:12

2023-01-28T18:23

специальная военная операция на украине

новая каховка

херсонская область

вооруженные силы украины

в мире

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 28 янв - РИА Новости. Украинские войска нанесли артиллерийский удар по больничному городку завода "Сокол" в городе Новая Каховка, выпустив 17 снарядов из ствольной артиллерии, сообщил журналистам представитель экстренных служб Херсонской области."Киевский режим продолжает обстреливать гражданскую инфраструктуру населенных пунктов левобережья Херсонской области. В 14.50 ВСУ выпустили по городу Новая Каховка 17 снарядов из ствольной артиллерии. В результате обстрела пострадали здания детского отделения и отделение женской консультации находящиеся на территории "соколовского" больничного городка", - сказал он.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

новая каховка

херсонская область

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новая каховка, херсонская область , вооруженные силы украины, в мире