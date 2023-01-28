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Смертность от COVID-19 в Японии впервые превысила десять тысяч человек - РИА Новости, 28.01.2023
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https://ria.ru/20230128/koronavirus-1848088785.html
Смертность от COVID-19 в Японии впервые превысила десять тысяч человек
Смертность от COVID-19 в Японии впервые превысила десять тысяч человек - РИА Новости, 28.01.2023
Смертность от COVID-19 в Японии впервые превысила десять тысяч человек
Смертность от коронавируса в Японии в январе впервые с начала пандемии превысила 10 тысяч человек, сообщило агентство Киодо. РИА Новости, 28.01.2023
2023-01-28T14:07
2023-01-28T14:07
распространение коронавируса
в мире
япония
коронавирус covid-19
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ТОКИО, 28 янв – РИА Новости. Смертность от коронавируса в Японии в январе впервые с начала пандемии превысила 10 тысяч человек, сообщило агентство Киодо. За истекшие сутки в Японии от новой коронавирусной инфекции скончались 252 человека, таким образом, с начала января умерли 10 124 человека. Впервые с начала пандемии число погибших превысило 10 тысяч человек. За сутки в Японии COVID-19 заболели 54,7 тысячи человек. Резкий рост смертности от коронавируса в Японии наблюдается с начала декабря. Всего за время пандемии в Японии от коронавируса скончались более 67 тысяч человек. Но если в октябре за месяц умерли 1800 человек, в ноябре – более 3000, то в декабре эта цифра взлетела до 7600 человек. При этом 97% от всех летальных случаев приходится на возрастную категорию старше 60 лет.
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в мире, япония, коронавирус covid-19
Распространение коронавируса, В мире, Япония, Коронавирус COVID-19
14:07 28.01.2023
 
Смертность от COVID-19 в Японии впервые превысила десять тысяч человек

Смертность от COVID-19 в Японии впервые с начала пандемии превысила десять тысяч человек

© AP Photo / Koji SasaharaПрохожие в защитных масках в Японии
Прохожие в защитных масках в Японии - РИА Новости, 1920, 28.01.2023
© AP Photo / Koji Sasahara
Прохожие в защитных масках в Японии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 28 янв – РИА Новости. Смертность от коронавируса в Японии в январе впервые с начала пандемии превысила 10 тысяч человек, сообщило агентство Киодо.
За истекшие сутки в Японии от новой коронавирусной инфекции скончались 252 человека, таким образом, с начала января умерли 10 124 человека. Впервые с начала пандемии число погибших превысило 10 тысяч человек.
За сутки в Японии COVID-19 заболели 54,7 тысячи человек.
Резкий рост смертности от коронавируса в Японии наблюдается с начала декабря. Всего за время пандемии в Японии от коронавируса скончались более 67 тысяч человек. Но если в октябре за месяц умерли 1800 человек, в ноябре – более 3000, то в декабре эта цифра взлетела до 7600 человек. При этом 97% от всех летальных случаев приходится на возрастную категорию старше 60 лет.
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