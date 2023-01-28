https://ria.ru/20230128/koronavirus-1848088785.html

Смертность от COVID-19 в Японии впервые превысила десять тысяч человек

Смертность от COVID-19 в Японии впервые превысила десять тысяч человек - РИА Новости, 28.01.2023

Смертность от COVID-19 в Японии впервые превысила десять тысяч человек

Смертность от коронавируса в Японии в январе впервые с начала пандемии превысила 10 тысяч человек, сообщило агентство Киодо. РИА Новости, 28.01.2023

2023-01-28T14:07

2023-01-28T14:07

2023-01-28T14:07

распространение коронавируса

в мире

япония

коронавирус covid-19

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ТОКИО, 28 янв – РИА Новости. Смертность от коронавируса в Японии в январе впервые с начала пандемии превысила 10 тысяч человек, сообщило агентство Киодо. За истекшие сутки в Японии от новой коронавирусной инфекции скончались 252 человека, таким образом, с начала января умерли 10 124 человека. Впервые с начала пандемии число погибших превысило 10 тысяч человек. За сутки в Японии COVID-19 заболели 54,7 тысячи человек. Резкий рост смертности от коронавируса в Японии наблюдается с начала декабря. Всего за время пандемии в Японии от коронавируса скончались более 67 тысяч человек. Но если в октябре за месяц умерли 1800 человек, в ноябре – более 3000, то в декабре эта цифра взлетела до 7600 человек. При этом 97% от всех летальных случаев приходится на возрастную категорию старше 60 лет.

https://ria.ru/20230126/tailand-1847563648.html

япония

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, япония, коронавирус covid-19