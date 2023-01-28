https://ria.ru/20230128/italiya-1848071577.html

Неизвестные совершили преступные акции против диппредставительств Италии

Неизвестные совершили преступные акции против диппредставительств Италии - РИА Новости, 28.01.2023

Неизвестные совершили преступные акции против диппредставительств Италии

Неизвестные совершили преступные акции в отношении дипломатических представительств Италии и их сотрудников за рубежом, сообщил в субботу итальянский МИД. РИА Новости, 28.01.2023

2023-01-28T11:32

2023-01-28T11:32

2023-01-28T11:53

в мире

италия

барселона (город)

берлин (город)

антонио таяни

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148962/61/1489626119_0:120:3213:1927_1920x0_80_0_0_a6698ef30ede8bfd6f1a8a253fb93efa.jpg

РИМ, 28 янв – РИА Новости. Неизвестные совершили преступные акции в отношении дипломатических представительств Италии и их сотрудников за рубежом, сообщил в субботу итальянский МИД. В ноте МИД говорится, что в пятницу вечером в генеральном консульстве Италии в Барселоне было разбито окно и запачкана стена перед входом в здание. В этот же день в Берлине был подожжен автомобиль с дипломатическими номерами сотрудника итальянского посольства. В обоих случаях люди не пострадали. Местные полицейские силы провели необходимые следственные действия. О происшедшем был немедленно проинформирован глава МИД Италии Антонио Таяни. Он лично связался с посольством в Берлине и генконсульством в Барселоне, чтобы выразить солидарность, и попросил как можно скорее прояснить "динамику этих преступных акций". Министр также дал указание "немедленно начать процедуры по проверке и усилению дипломатических представительств и их персонала", отмечается в ноте.Премьер-министр Италии Джорджа Мелони также отреагировала на происшедшее в Берлине и Барселоне и, в частности, выразила солидарность с советником посольства в Германии, автомобиль которого был подожжен. "Правительство с озабоченностью и вниманием следит за этими новыми случаями насилия в отношении наших должностных лиц и наших дипломатических представительств", - заявила глава правительства.

https://ria.ru/20221130/vzryv-1835334681.html

https://ria.ru/20230127/posolstvo-1847791585.html

италия

барселона (город)

берлин (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, италия, барселона (город), берлин (город), антонио таяни