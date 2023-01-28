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Неизвестные совершили преступные акции против диппредставительств Италии - РИА Новости, 28.01.2023
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Неизвестные совершили преступные акции против диппредставительств Италии
Неизвестные совершили преступные акции против диппредставительств Италии - РИА Новости, 28.01.2023
Неизвестные совершили преступные акции против диппредставительств Италии
Неизвестные совершили преступные акции в отношении дипломатических представительств Италии и их сотрудников за рубежом, сообщил в субботу итальянский МИД. РИА Новости, 28.01.2023
2023-01-28T11:32
2023-01-28T11:53
в мире
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барселона (город)
берлин (город)
антонио таяни
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РИМ, 28 янв – РИА Новости. Неизвестные совершили преступные акции в отношении дипломатических представительств Италии и их сотрудников за рубежом, сообщил в субботу итальянский МИД. В ноте МИД говорится, что в пятницу вечером в генеральном консульстве Италии в Барселоне было разбито окно и запачкана стена перед входом в здание. В этот же день в Берлине был подожжен автомобиль с дипломатическими номерами сотрудника итальянского посольства. В обоих случаях люди не пострадали. Местные полицейские силы провели необходимые следственные действия. О происшедшем был немедленно проинформирован глава МИД Италии Антонио Таяни. Он лично связался с посольством в Берлине и генконсульством в Барселоне, чтобы выразить солидарность, и попросил как можно скорее прояснить "динамику этих преступных акций". Министр также дал указание "немедленно начать процедуры по проверке и усилению дипломатических представительств и их персонала", отмечается в ноте.Премьер-министр Италии Джорджа Мелони также отреагировала на происшедшее в Берлине и Барселоне и, в частности, выразила солидарность с советником посольства в Германии, автомобиль которого был подожжен. "Правительство с озабоченностью и вниманием следит за этими новыми случаями насилия в отношении наших должностных лиц и наших дипломатических представительств", - заявила глава правительства.
https://ria.ru/20221130/vzryv-1835334681.html
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в мире, италия, барселона (город), берлин (город), антонио таяни
В мире, Италия, Барселона (город), Берлин (город), Антонио Таяни
11:32 28.01.2023 (обновлено: 11:53 28.01.2023)
 
Неизвестные совершили преступные акции против диппредставительств Италии

В МИД Италии заявили о преступных акциях против диппредставительств за рубежом

© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в медиабанкВид Рима, Италия
Вид Рима, Италия - РИА Новости, 1920, 28.01.2023
© РИА Новости / Александр Вильф
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Вид Рима, Италия . Архивное фото
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РИМ, 28 янв – РИА Новости. Неизвестные совершили преступные акции в отношении дипломатических представительств Италии и их сотрудников за рубежом, сообщил в субботу итальянский МИД.
В ноте МИД говорится, что в пятницу вечером в генеральном консульстве Италии в Барселоне было разбито окно и запачкана стена перед входом в здание. В этот же день в Берлине был подожжен автомобиль с дипломатическими номерами сотрудника итальянского посольства. В обоих случаях люди не пострадали. Местные полицейские силы провели необходимые следственные действия.
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О происшедшем был немедленно проинформирован глава МИД Италии Антонио Таяни. Он лично связался с посольством в Берлине и генконсульством в Барселоне, чтобы выразить солидарность, и попросил как можно скорее прояснить "динамику этих преступных акций". Министр также дал указание "немедленно начать процедуры по проверке и усилению дипломатических представительств и их персонала", отмечается в ноте.
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони также отреагировала на происшедшее в Берлине и Барселоне и, в частности, выразила солидарность с советником посольства в Германии, автомобиль которого был подожжен. "Правительство с озабоченностью и вниманием следит за этими новыми случаями насилия в отношении наших должностных лиц и наших дипломатических представительств", - заявила глава правительства.
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