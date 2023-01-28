https://ria.ru/20230128/inauguratsiya-1848116531.html

Инаугурация нового президента Чехии состоится 9 марта

Инаугурация нового президента Чехии состоится 9 марта - РИА Новости, 28.01.2023

Инаугурация нового президента Чехии состоится 9 марта

Инаугурация избранного президента Чехии Петра Павела, который в субботу победил во втором туре выборов главы государства, состоится в Пражском граде 9 марта,... РИА Новости, 28.01.2023

2023-01-28T17:53

2023-01-28T17:53

2023-01-28T17:53

в мире

чехия

петр павел

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ПРАГА, 28 янв – РИА Новости. Инаугурация избранного президента Чехии Петра Павела, который в субботу победил во втором туре выборов главы государства, состоится в Пражском граде 9 марта, сообщила спикер парламента Маркета Пекарова-Адамова. "Инаугурация нового главы республики Петра Павела состоится в Пражском граде 9 марта этого года", - сказала спикер, выступая по Чешскому ТВ.

https://ria.ru/20230126/dezinformatsiya-1847627227.html

чехия

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, чехия, петр павел