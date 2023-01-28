https://ria.ru/20230128/inauguratsiya-1848116531.html
Инаугурация нового президента Чехии состоится 9 марта
Инаугурация нового президента Чехии состоится 9 марта - РИА Новости, 28.01.2023
Инаугурация нового президента Чехии состоится 9 марта
Инаугурация избранного президента Чехии Петра Павела, который в субботу победил во втором туре выборов главы государства, состоится в Пражском граде 9 марта,... РИА Новости, 28.01.2023
2023-01-28T17:53
2023-01-28T17:53
2023-01-28T17:53
в мире
чехия
петр павел
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ПРАГА, 28 янв – РИА Новости. Инаугурация избранного президента Чехии Петра Павела, который в субботу победил во втором туре выборов главы государства, состоится в Пражском граде 9 марта, сообщила спикер парламента Маркета Пекарова-Адамова. "Инаугурация нового главы республики Петра Павела состоится в Пражском граде 9 марта этого года", - сказала спикер, выступая по Чешскому ТВ.
https://ria.ru/20230126/dezinformatsiya-1847627227.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, чехия, петр павел
В мире, Чехия, Петр Павел
Инаугурация нового президента Чехии состоится 9 марта
Инаугурация избранного президента Чехии Петра Павела состоится 9 марта