https://ria.ru/20230128/donetsk-1848110424.html

ВСУ выпустили по двум районам Донецка восемь снарядов натовского калибра

ВСУ выпустили по двум районам Донецка восемь снарядов натовского калибра - РИА Новости, 28.01.2023

ВСУ выпустили по двум районам Донецка восемь снарядов натовского калибра

Украинские войска в 16.40 выпустили еще восемь снарядов "натовского" калибра по ряду районов Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 28.01.2023

2023-01-28T17:00

2023-01-28T17:00

2023-01-28T17:02

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 28 янв - РИА Новости. Украинские войска в 16.40 выпустили еще восемь снарядов "натовского" калибра по ряду районов Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 16.40 – населенный пункт Орловка – город Донецк (Кировский и Куйбышевский районы): выпущено восемь снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.Штаб территориальной обороны ДНР ранее в субботу сообщал, что ребенок подорвался на противопехотной мине "Лепесток", сброшенной украинскими войсками.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

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в мире, донецкая народная республика, донецк, вооруженные силы украины, украина