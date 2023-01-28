https://ria.ru/20230128/donetsk-1848106305.html

ВСУ выпустили по Донецку 16 снарядов

ВСУ выпустили по Донецку 16 снарядов - РИА Новости, 28.01.2023

ВСУ выпустили по Донецку 16 снарядов

Украинские войска выпустили в общей сложности 16 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Петровскому, Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка,... РИА Новости, 28.01.2023

2023-01-28T16:36

2023-01-28T16:36

2023-01-28T16:51

специальная военная операция на украине

в мире

донецк

куйбышевский район

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

сцкк

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/17/1846859492_0:196:3067:1921_1920x0_80_0_0_0972cd60e3fc17594b9b654ebcec02cf.jpg

ДОНЕЦК, 28 янв - РИА Новости. Украинские войска выпустили в общей сложности 16 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Петровскому, Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 14.55 – населенный пункт Курахово – город Донецк (Петровский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров; 15.50 – населенный пункт Тоненькое – город Донецк (Киевский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 16.20 – населенный пункт Тоненькое – город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.Мэр Донецка Алексей Кулемзин ранее сообщал, что из-за обстрелов со стороны украинских войск получил повреждения профессиональный горный лицей.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.Киевский район Донецка расположен в северной части города, граничит с центральным Ворошиловским. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230128/ukraina-1848076924.html

https://ria.ru/20230128/polsha-1848044136.html

донецк

куйбышевский район

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, донецк, куйбышевский район, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, сцкк