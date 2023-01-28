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ВСУ выпустили по Донецку 16 снарядов - РИА Новости, 28.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230128/donetsk-1848106305.html
ВСУ выпустили по Донецку 16 снарядов
ВСУ выпустили по Донецку 16 снарядов - РИА Новости, 28.01.2023
ВСУ выпустили по Донецку 16 снарядов
Украинские войска выпустили в общей сложности 16 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Петровскому, Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка,... РИА Новости, 28.01.2023
2023-01-28T16:36
2023-01-28T16:51
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
куйбышевский район
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
сцкк
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ДОНЕЦК, 28 янв - РИА Новости. Украинские войска выпустили в общей сложности 16 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Петровскому, Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 14.55 – населенный пункт Курахово – город Донецк (Петровский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров; 15.50 – населенный пункт Тоненькое – город Донецк (Киевский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 16.20 – населенный пункт Тоненькое – город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.Мэр Донецка Алексей Кулемзин ранее сообщал, что из-за обстрелов со стороны украинских войск получил повреждения профессиональный горный лицей.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.Киевский район Донецка расположен в северной части города, граничит с центральным Ворошиловским. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230128/ukraina-1848076924.html
https://ria.ru/20230128/polsha-1848044136.html
донецк
куйбышевский район
донецкая народная республика
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в мире, донецк, куйбышевский район, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Куйбышевский район, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, СЦКК
16:36 28.01.2023 (обновлено: 16:51 28.01.2023)
 
ВСУ выпустили по Донецку 16 снарядов

ВСУ выпустили по Петровскому, Киевскому и Куйбышевскому районам Донецку 16 снарядов

© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в медиабанкГород Донецк
Город Донецк - РИА Новости, 1920, 28.01.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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ДОНЕЦК, 28 янв - РИА Новости. Украинские войска выпустили в общей сложности 16 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Петровскому, Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 14.55 – населенный пункт Курахово – город Донецк (Петровский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров; 15.50 – населенный пункт Тоненькое – город Донецк (Киевский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 16.20 – населенный пункт Тоненькое – город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.
Мэр Донецка Алексей Кулемзин ранее сообщал, что из-за обстрелов со стороны украинских войск получил повреждения профессиональный горный лицей.
Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
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Киевский район Донецка расположен в северной части города, граничит с центральным Ворошиловским. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкКуйбышевский районДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныСЦКК
 
 
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