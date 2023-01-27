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Путин поручил расширить взаимодействие с партнерами из дружественных стран

Путин поручил расширить взаимодействие с партнерами из дружественных стран - РИА Новости, 27.01.2023

Путин поручил расширить взаимодействие с партнерами из дружественных стран

Президент России Владимир Путин поручил кабмину в 2023 году расширить внешнеэкономическое взаимодействие с перспективными партнерами из дружественных... РИА Новости, 27.01.2023

2023-01-27T18:11

2023-01-27T18:11

2023-01-27T18:14

экономика

владимир путин

эльвира набиуллина

михаил мишустин

россия

центральный банк рф (цб рф)

в мире

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину в 2023 году расширить внешнеэкономическое взаимодействие с перспективными партнерами из дружественных государств, сообщается на сайте Кремля. "Правительству РФ совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ и Банком России при реализации мер по достижению национальных целей развития РФ на период до 2030 года уделить особое внимание: а) решению в 2023 году следующих ключевых задач: расширение внешнеэкономического взаимодействия с перспективными партнерами из дружественных государств и развитие необходимых для такого сотрудничества инфраструктур, в том числе транспортной и платежной", - говорится в сообщении. Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 марта 2023 года, далее – один раз в месяц. Ответственные за исполнение поручения - премьер-министр России Михаил Мишустин, региональные власти и председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

https://ria.ru/20221219/rachkov-1839795454.html

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экономика, владимир путин, эльвира набиуллина, михаил мишустин, россия, центральный банк рф (цб рф), в мире