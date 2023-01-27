https://ria.ru/20230127/vzaimodeystvie-1847980972.html
Путин поручил расширить взаимодействие с партнерами из дружественных стран
Путин поручил расширить взаимодействие с партнерами из дружественных стран - РИА Новости, 27.01.2023
Путин поручил расширить взаимодействие с партнерами из дружественных стран
Президент России Владимир Путин поручил кабмину в 2023 году расширить внешнеэкономическое взаимодействие с перспективными партнерами из дружественных... РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T18:11
2023-01-27T18:11
2023-01-27T18:14
экономика
владимир путин
эльвира набиуллина
михаил мишустин
россия
центральный банк рф (цб рф)
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0a/1822727091_0:133:2865:1745_1920x0_80_0_0_2170459fb2a5ecfc7eec307467f5f3d0.jpg
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину в 2023 году расширить внешнеэкономическое взаимодействие с перспективными партнерами из дружественных государств, сообщается на сайте Кремля. "Правительству РФ совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ и Банком России при реализации мер по достижению национальных целей развития РФ на период до 2030 года уделить особое внимание: а) решению в 2023 году следующих ключевых задач: расширение внешнеэкономического взаимодействия с перспективными партнерами из дружественных государств и развитие необходимых для такого сотрудничества инфраструктур, в том числе транспортной и платежной", - говорится в сообщении. Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 марта 2023 года, далее – один раз в месяц. Ответственные за исполнение поручения - премьер-министр России Михаил Мишустин, региональные власти и председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.
https://ria.ru/20221219/rachkov-1839795454.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0a/1822727091_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_83a6f4f8d867f503a70eb4b4834c6335.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, владимир путин, эльвира набиуллина, михаил мишустин, россия, центральный банк рф (цб рф), в мире
Экономика, Владимир Путин, Эльвира Набиуллина, Михаил Мишустин, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), В мире
18:11 27.01.2023 (обновлено: 18:14 27.01.2023)
Путин поручил расширить взаимодействие с партнерами из дружественных стран
Путин поручил расширить экономическое взаимодействие с партнерами из дружественных стран