https://ria.ru/20230127/vengriya-1847986675.html

Венгрия останется в Евросоюзе, несмотря на травлю, заявил Орбан

Венгрия останется в Евросоюзе, несмотря на травлю, заявил Орбан - РИА Новости, 27.01.2023

Венгрия останется в Евросоюзе, несмотря на травлю, заявил Орбан

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на встрече со спикерами международной медиаконференции заявил, что ему больно оттого, что его страну травят в Евросоюзе,... РИА Новости, 27.01.2023

2023-01-27T18:28

2023-01-27T18:28

2023-01-27T18:28

в мире

венгрия

виктор орбан

евросоюз

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БУДАПЕШТ, 27 янв - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на встрече со спикерами международной медиаконференции заявил, что ему больно оттого, что его страну травят в Евросоюзе, однако от Брюсселя зависит экономическое благосостояние Венгрии, поэтому в национальных интересах Будапешта оставаться в составе союза. Как сообщил журналист американского издания Аmerican Conservative Род Дреер, присутствовавший на встрече, Орбан сказал, что ему "лично больно оттого, что Венгрия в ЕС выступает объектом для травли, однако вне всякого сомнения Венгрия останется в ЕС, поскольку от него зависит ее экономическое процветание". "Как бы ни было трудно лично иметь дело с бюрократией ЕС, это необходимо делать, потому что это в национальных интересах Венгрии", - отметил венгерский премьер. Говоря о национальных интересах стран ЕС, Орбан упомянул население Германии. "Немцы страдают, потому что знают, что в их национальных интересах, но не могут об этом сказать", - считает он. В сентябре прошлого года Орбан заявлял, что, несмотря на разногласия с Брюсселем, Венгрия в будущем продолжает видеть себя членом ЕС. Глава МИД страны Петер Сийярто заявлял, что Венгрии надо быть готовой к серьезным нападениям со стороны ЕС, поскольку "Брюссель и либеральная машина пропаганды" неизбирательны в средствах и используют против Будапешта все виды шантажа. Ранее он заявлял, что политика Германии и поведение председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в кризисный период вызвала "культурный шок" и уменьшила веру венгров в немецкую практичность.

https://ria.ru/20230123/vengry-1846809076.html

https://ria.ru/20220924/sanktsii-1819193863.html

венгрия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, венгрия, виктор орбан, евросоюз