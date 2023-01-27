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Венгрия останется в Евросоюзе, несмотря на травлю, заявил Орбан - РИА Новости, 27.01.2023
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Венгрия останется в Евросоюзе, несмотря на травлю, заявил Орбан
Венгрия останется в Евросоюзе, несмотря на травлю, заявил Орбан - РИА Новости, 27.01.2023
Венгрия останется в Евросоюзе, несмотря на травлю, заявил Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на встрече со спикерами международной медиаконференции заявил, что ему больно оттого, что его страну травят в Евросоюзе,... РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T18:28
2023-01-27T18:28
в мире
венгрия
виктор орбан
евросоюз
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БУДАПЕШТ, 27 янв - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на встрече со спикерами международной медиаконференции заявил, что ему больно оттого, что его страну травят в Евросоюзе, однако от Брюсселя зависит экономическое благосостояние Венгрии, поэтому в национальных интересах Будапешта оставаться в составе союза. Как сообщил журналист американского издания Аmerican Conservative Род Дреер, присутствовавший на встрече, Орбан сказал, что ему "лично больно оттого, что Венгрия в ЕС выступает объектом для травли, однако вне всякого сомнения Венгрия останется в ЕС, поскольку от него зависит ее экономическое процветание". "Как бы ни было трудно лично иметь дело с бюрократией ЕС, это необходимо делать, потому что это в национальных интересах Венгрии", - отметил венгерский премьер. Говоря о национальных интересах стран ЕС, Орбан упомянул население Германии. "Немцы страдают, потому что знают, что в их национальных интересах, но не могут об этом сказать", - считает он. В сентябре прошлого года Орбан заявлял, что, несмотря на разногласия с Брюсселем, Венгрия в будущем продолжает видеть себя членом ЕС. Глава МИД страны Петер Сийярто заявлял, что Венгрии надо быть готовой к серьезным нападениям со стороны ЕС, поскольку "Брюссель и либеральная машина пропаганды" неизбирательны в средствах и используют против Будапешта все виды шантажа. Ранее он заявлял, что политика Германии и поведение председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в кризисный период вызвала "культурный шок" и уменьшила веру венгров в немецкую практичность.
https://ria.ru/20230123/vengry-1846809076.html
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в мире, венгрия, виктор орбан, евросоюз
В мире, Венгрия, Виктор Орбан, Евросоюз
18:28 27.01.2023
 
Венгрия останется в Евросоюзе, несмотря на травлю, заявил Орбан

Орбан заявил, что ему больно из-за травли Венгрии в Евросоюзе, но страна останется там

© AP Photo / Olivier MatthysПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
© AP Photo / Olivier Matthys
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 27 янв - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на встрече со спикерами международной медиаконференции заявил, что ему больно оттого, что его страну травят в Евросоюзе, однако от Брюсселя зависит экономическое благосостояние Венгрии, поэтому в национальных интересах Будапешта оставаться в составе союза.
Как сообщил журналист американского издания Аmerican Conservative Род Дреер, присутствовавший на встрече, Орбан сказал, что ему "лично больно оттого, что Венгрия в ЕС выступает объектом для травли, однако вне всякого сомнения Венгрия останется в ЕС, поскольку от него зависит ее экономическое процветание".
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"Как бы ни было трудно лично иметь дело с бюрократией ЕС, это необходимо делать, потому что это в национальных интересах Венгрии", - отметил венгерский премьер. Говоря о национальных интересах стран ЕС, Орбан упомянул население Германии. "Немцы страдают, потому что знают, что в их национальных интересах, но не могут об этом сказать", - считает он.
В сентябре прошлого года Орбан заявлял, что, несмотря на разногласия с Брюсселем, Венгрия в будущем продолжает видеть себя членом ЕС. Глава МИД страны Петер Сийярто заявлял, что Венгрии надо быть готовой к серьезным нападениям со стороны ЕС, поскольку "Брюссель и либеральная машина пропаганды" неизбирательны в средствах и используют против Будапешта все виды шантажа.
Ранее он заявлял, что политика Германии и поведение председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в кризисный период вызвала "культурный шок" и уменьшила веру венгров в немецкую практичность.
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