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В расследовании по Украине Запад может выйти на себя, заявил Пушилин - РИА Новости, 27.01.2023
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В расследовании по Украине Запад может выйти на себя, заявил Пушилин
В расследовании по Украине Запад может выйти на себя, заявил Пушилин - РИА Новости, 27.01.2023
В расследовании по Украине Запад может выйти на себя, заявил Пушилин
Так называемый "трибунал по Украине", если будет создан, станет "грязным циничным шоу", далеким от реальных виновников конфликта в Донбассе, при объективном... РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T15:31
2023-01-27T15:31
в мире
украина
донбасс
донецкая народная республика
борис джонсон
денис пушилин
дидье рейндерс
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ДОНЕЦК, 27 янв - РИА Новости. Так называемый "трибунал по Украине", если будет создан, станет "грязным циничным шоу", далеким от реальных виновников конфликта в Донбассе, при объективном расследовании Запад выйдет на себя, заявил журналистам врио главы Донецкой Народной республики Денис Пушилин. Ранее в пятницу еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс сообщил, что министры юстиции Евросоюза обсуждают создание так называемого "трибунала по Украине", но большинства для продвижения такого решения через Генассамблею ООН на данный момент нет. При этом решение данного вопроса лежит не в компетенции Генассамблеи, а является прерогативой Совбеза ООН, где у России есть право вето. "Мы понимаем, что если они так нагло лгут все годы конфликта, и даже такие политики как Меркель, Олланд и теперь вот Джонсон во всеуслышание признаются в том, что Минские договоренности были заведомым обманом, и их никто не собирался исполнять, то нет сомнений, что "международный трибунал" будет еще одним грязным циничным шоу, далеким от реальных виновников конфликта в Донбассе, развязанного киевским режимом и теми, кто за ним стоит", - сказал Пушилин журналистам. По его словам, создание такого трибунала обычная практика манипуляций Запада, "когда нужно вину свалить с больной голову на здоровую". "Если бы они проводили объективное расследование, то у них были бы все шансы, как в том анекдоте, в ходе следственных действий выйти на самих себя", - отметил врио главы ДНР. В четверг бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что нормандский формат переговоров по Украине был "дипломатической имитацией". Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20230127/tribunal-1847893750.html
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в мире, украина, донбасс, донецкая народная республика, борис джонсон, денис пушилин, дидье рейндерс, оон, генеральная ассамблея оон
В мире, Украина, Донбасс, Донецкая Народная Республика, Борис Джонсон, Денис Пушилин, Дидье Рейндерс, ООН, Генеральная Ассамблея ООН
15:31 27.01.2023
 
В расследовании по Украине Запад может выйти на себя, заявил Пушилин

Пушилин о "трибунале по Украине": при объективном расследовании Запад выйдет на себя

© Пресс-служба главы ДНР Д. Пушилина / Перейти в медиабанкДенис Пушилин
Денис Пушилин
© Пресс-служба главы ДНР Д. Пушилина
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Денис Пушилин. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 27 янв - РИА Новости. Так называемый "трибунал по Украине", если будет создан, станет "грязным циничным шоу", далеким от реальных виновников конфликта в Донбассе, при объективном расследовании Запад выйдет на себя, заявил журналистам врио главы Донецкой Народной республики Денис Пушилин.
Ранее в пятницу еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс сообщил, что министры юстиции Евросоюза обсуждают создание так называемого "трибунала по Украине", но большинства для продвижения такого решения через Генассамблею ООН на данный момент нет. При этом решение данного вопроса лежит не в компетенции Генассамблеи, а является прерогативой Совбеза ООН, где у России есть право вето.
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"Мы понимаем, что если они так нагло лгут все годы конфликта, и даже такие политики как Меркель, Олланд и теперь вот Джонсон во всеуслышание признаются в том, что Минские договоренности были заведомым обманом, и их никто не собирался исполнять, то нет сомнений, что "международный трибунал" будет еще одним грязным циничным шоу, далеким от реальных виновников конфликта в Донбассе, развязанного киевским режимом и теми, кто за ним стоит", - сказал Пушилин журналистам.
По его словам, создание такого трибунала обычная практика манипуляций Запада, "когда нужно вину свалить с больной голову на здоровую".
"Если бы они проводили объективное расследование, то у них были бы все шансы, как в том анекдоте, в ходе следственных действий выйти на самих себя", - отметил врио главы ДНР.
В четверг бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что нормандский формат переговоров по Украине был "дипломатической имитацией".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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В миреУкраинаДонбассДонецкая Народная РеспубликаБорис ДжонсонДенис ПушилинДидье РейндерсООНГенеральная Ассамблея ООН
 
 
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