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В Северо-Западном тоннеле в Москве загорелся автомобиль - РИА Новости, 27.01.2023
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В Северо-Западном тоннеле в Москве загорелся автомобиль
В Северо-Западном тоннеле в Москве загорелся автомобиль - РИА Новости, 27.01.2023
В Северо-Западном тоннеле в Москве загорелся автомобиль
Автомобиль загорелся в Северо-Западном тоннеле в Москве, движение в сторону Третьего транспортного кольца в нём временно остановлено, сообщается в... РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T08:19
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происшествия
москва
авто
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Автомобиль загорелся в Северо-Западном тоннеле в Москве, движение в сторону Третьего транспортного кольца в нём временно остановлено, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "В Северо-Западном тоннеле произошло возгорание автомобиля. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются", - говорится в сообщении. Отмечается, что движение в сторону ТТК в тоннеле временно остановлено.В Дептрансе позднее сообщили, что "возгорание ликвидировано и пострадавших нет".
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происшествия, москва, авто
Происшествия, Москва, Авто
08:19 27.01.2023 (обновлено: 09:20 27.01.2023)
 
В Северо-Западном тоннеле в Москве загорелся автомобиль

В Северо-Западном тоннеле в Москве загорелся автомобиль, движение в нем ограничили

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в медиабанкДорожный знак "Внимание ДТП"
Дорожный знак Внимание ДТП - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Дорожный знак "Внимание ДТП". Архивное фото
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Автомобиль загорелся в Северо-Западном тоннеле в Москве, движение в сторону Третьего транспортного кольца в нём временно остановлено, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
"В Северо-Западном тоннеле произошло возгорание автомобиля. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются", - говорится в сообщении.
Отмечается, что движение в сторону ТТК в тоннеле временно остановлено.
В Дептрансе позднее сообщили, что "возгорание ликвидировано и пострадавших нет".
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