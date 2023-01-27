https://ria.ru/20230127/tonnel-1847756078.html

В Северо-Западном тоннеле в Москве загорелся автомобиль

В Северо-Западном тоннеле в Москве загорелся автомобиль - РИА Новости, 27.01.2023

В Северо-Западном тоннеле в Москве загорелся автомобиль

Автомобиль загорелся в Северо-Западном тоннеле в Москве, движение в сторону Третьего транспортного кольца в нём временно остановлено, сообщается в... РИА Новости, 27.01.2023

2023-01-27T08:19

2023-01-27T08:19

2023-01-27T09:20

происшествия

москва

авто

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Автомобиль загорелся в Северо-Западном тоннеле в Москве, движение в сторону Третьего транспортного кольца в нём временно остановлено, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "В Северо-Западном тоннеле произошло возгорание автомобиля. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются", - говорится в сообщении. Отмечается, что движение в сторону ТТК в тоннеле временно остановлено.В Дептрансе позднее сообщили, что "возгорание ликвидировано и пострадавших нет".

https://ria.ru/20230126/dtp-1847703172.html

москва

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, москва, авто