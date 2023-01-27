https://ria.ru/20230127/tonnel-1847756078.html
В Северо-Западном тоннеле в Москве загорелся автомобиль
В Северо-Западном тоннеле в Москве загорелся автомобиль - РИА Новости, 27.01.2023
В Северо-Западном тоннеле в Москве загорелся автомобиль
Автомобиль загорелся в Северо-Западном тоннеле в Москве, движение в сторону Третьего транспортного кольца в нём временно остановлено, сообщается в... РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T08:19
2023-01-27T08:19
2023-01-27T09:20
происшествия
москва
авто
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Автомобиль загорелся в Северо-Западном тоннеле в Москве, движение в сторону Третьего транспортного кольца в нём временно остановлено, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "В Северо-Западном тоннеле произошло возгорание автомобиля. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются", - говорится в сообщении. Отмечается, что движение в сторону ТТК в тоннеле временно остановлено.В Дептрансе позднее сообщили, что "возгорание ликвидировано и пострадавших нет".
https://ria.ru/20230126/dtp-1847703172.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, москва, авто
Происшествия, Москва, Авто
08:19 27.01.2023 (обновлено: 09:20 27.01.2023)
В Северо-Западном тоннеле в Москве загорелся автомобиль
В Северо-Западном тоннеле в Москве загорелся автомобиль, движение в нем ограничили