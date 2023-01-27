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Липецкие лесные пожарные получили двенадцать единиц новой техники
Липецкие лесные пожарные получили двенадцать единиц новой техники - РИА Новости, 27.01.2023
Липецкие лесные пожарные получили двенадцать единиц новой техники
Двенадцать единиц новой техники получили лесные пожарные Липецкой области, сообщил губернатор Игорь Артамонов. РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T14:36
2023-01-27T14:36
2023-01-27T14:36
липецкая область
игорь артамонов
липецкая область
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ЛИПЕЦК, 27 янв – РИА Новости. Двенадцать единиц новой техники получили лесные пожарные Липецкой области, сообщил губернатор Игорь Артамонов.По его словам, два автомобиля УАЗ Фермер направлены в Липецкое городское лесничество, еще четыре микроавтобуса УАЗ отправились в Елецкий, Задонский, Куликовский и Тербунский лесхозы. Все автомобили УАЗ приобретены в рамках государственной программы "Развитие лесного хозяйства в Липецкой области" за счет средств регионального бюджета.Артамонов отметил, что еще шесть единиц техники – мотовездеходы, они были закуплены в рамках федерального проекта "Сохранение лесов" нацпроекта "Экология" и пополнили автопарк областного Лесопожарного центра."Лесному хозяйству региона уделяется особое внимание. Благодаря профилактической работе, регулярному патрулированию, мониторингу, в том числе с использованием системы видеонаблюдения с 2015 года не допущено ни одного лесного пожара на территориях, контролируемых пожарными Липецкой области", – сказал Артамонов.
https://ria.ru/20230124/oborudovanie-1847060693.html
липецкая область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь артамонов, липецкая область
Липецкая область, Игорь Артамонов, Липецкая область
ЛИПЕЦК, 27 янв – РИА Новости. Двенадцать единиц новой техники получили лесные пожарные Липецкой области, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
По его словам, два автомобиля УАЗ
Фермер направлены в Липецкое городское лесничество, еще четыре микроавтобуса УАЗ отправились в Елецкий, Задонский, Куликовский и Тербунский лесхозы. Все автомобили УАЗ приобретены в рамках государственной программы "Развитие лесного хозяйства в Липецкой области" за счет средств регионального бюджета.
Артамонов отметил, что еще шесть единиц техники – мотовездеходы, они были закуплены в рамках федерального проекта "Сохранение лесов" нацпроекта "Экология" и пополнили автопарк областного Лесопожарного центра.
"Лесному хозяйству региона уделяется особое внимание. Благодаря профилактической работе, регулярному патрулированию, мониторингу, в том числе с использованием системы видеонаблюдения с 2015 года не допущено ни одного лесного пожара на территориях, контролируемых пожарными Липецкой области", – сказал Артамонов.