https://ria.ru/20230127/tekhnika-1847885488.html

Липецкие лесные пожарные получили двенадцать единиц новой техники

Липецкие лесные пожарные получили двенадцать единиц новой техники - РИА Новости, 27.01.2023

Липецкие лесные пожарные получили двенадцать единиц новой техники

Двенадцать единиц новой техники получили лесные пожарные Липецкой области, сообщил губернатор Игорь Артамонов. РИА Новости, 27.01.2023

2023-01-27T14:36

2023-01-27T14:36

2023-01-27T14:36

липецкая область

игорь артамонов

липецкая область

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ЛИПЕЦК, 27 янв – РИА Новости. Двенадцать единиц новой техники получили лесные пожарные Липецкой области, сообщил губернатор Игорь Артамонов.По его словам, два автомобиля УАЗ Фермер направлены в Липецкое городское лесничество, еще четыре микроавтобуса УАЗ отправились в Елецкий, Задонский, Куликовский и Тербунский лесхозы. Все автомобили УАЗ приобретены в рамках государственной программы "Развитие лесного хозяйства в Липецкой области" за счет средств регионального бюджета.Артамонов отметил, что еще шесть единиц техники – мотовездеходы, они были закуплены в рамках федерального проекта "Сохранение лесов" нацпроекта "Экология" и пополнили автопарк областного Лесопожарного центра."Лесному хозяйству региона уделяется особое внимание. Благодаря профилактической работе, регулярному патрулированию, мониторингу, в том числе с использованием системы видеонаблюдения с 2015 года не допущено ни одного лесного пожара на территориях, контролируемых пожарными Липецкой области", – сказал Артамонов.

https://ria.ru/20230124/oborudovanie-1847060693.html

липецкая область

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Алёна Пава

игорь артамонов, липецкая область