https://ria.ru/20230127/teatr-1847786645.html
В Софии пройдет премьера балета "Анна Каренина" на музыку Чайковского
В Софии пройдет премьера балета "Анна Каренина" на музыку Чайковского - РИА Новости, 27.01.2023
В Софии пройдет премьера балета "Анна Каренина" на музыку Чайковского
В пятницу в Софийском театре оперы и балета пройдет премьера "Анны Карениной" на музыку Петра Чайковского, следует из афиши на сайте учреждения. РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T17:16
2023-01-27T17:16
2023-01-27T17:16
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. В пятницу в Софийском театре оперы и балета пройдет премьера "Анны Карениной" на музыку Петра Чайковского, следует из афиши на сайте учреждения. Хореограф — Лео Муич. Партию Карениной в день премьеры исполнит Марта Петкова. Образ Вронского воплотит Никола Хаджитанев. Графа Каренина сыграет Емил Йорданов. Судя по публикации на сайте, показы также запланированы 28, 29 января, 2, 3, 4, февраля, 30, 31 марта, 9 апреля.
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РИА Новости
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новости культуры, театр, балет, софия (город), болгария
Культура, Новости культуры, Театр, Балет, София (город), Болгария
В Софии пройдет премьера балета "Анна Каренина" на музыку Чайковского
В Софийском театре оперы и балета пройдет премьера "Анны Карениной" на музыку Чайковского