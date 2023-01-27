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В Софии пройдет премьера балета "Анна Каренина" на музыку Чайковского - РИА Новости, 27.01.2023
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Культура
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В Софии пройдет премьера балета "Анна Каренина" на музыку Чайковского
В Софии пройдет премьера балета "Анна Каренина" на музыку Чайковского - РИА Новости, 27.01.2023
В Софии пройдет премьера балета "Анна Каренина" на музыку Чайковского
В пятницу в Софийском театре оперы и балета пройдет премьера "Анны Карениной" на музыку Петра Чайковского, следует из афиши на сайте учреждения. РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T17:16
2023-01-27T17:16
культура
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балет
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. В пятницу в Софийском театре оперы и балета пройдет премьера "Анны Карениной" на музыку Петра Чайковского, следует из афиши на сайте учреждения. Хореограф — Лео Муич. Партию Карениной в день премьеры исполнит Марта Петкова. Образ Вронского воплотит Никола Хаджитанев. Графа Каренина сыграет Емил Йорданов. Судя по публикации на сайте, показы также запланированы 28, 29 января, 2, 3, 4, февраля, 30, 31 марта, 9 апреля.
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новости культуры, театр, балет, софия (город), болгария
Культура, Новости культуры, Театр, Балет, София (город), Болгария
17:16 27.01.2023
 
В Софии пройдет премьера балета "Анна Каренина" на музыку Чайковского

В Софийском театре оперы и балета пройдет премьера "Анны Карениной" на музыку Чайковского

© Фото : Софийска опера и балетПромо-кадр балета "Анна Каренина" в Софийском театре оперы и балета
Промо-кадр балета Анна Каренина в Софийском театре оперы и балета - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
© Фото : Софийска опера и балет
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. В пятницу в Софийском театре оперы и балета пройдет премьера "Анны Карениной" на музыку Петра Чайковского, следует из афиши на сайте учреждения.
Хореограф — Лео Муич.
Партию Карениной в день премьеры исполнит Марта Петкова. Образ Вронского воплотит Никола Хаджитанев. Графа Каренина сыграет Емил Йорданов.
Судя по публикации на сайте, показы также запланированы 28, 29 января, 2, 3, 4, февраля, 30, 31 марта, 9 апреля.
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