https://ria.ru/20230127/tankisty-1847742631.html

Российские танкисты уничтожили позицию ВСУ с близкого расстояния

Российские танкисты уничтожили позицию ВСУ с близкого расстояния - РИА Новости, 27.01.2023

Российские танкисты уничтожили позицию ВСУ с близкого расстояния

Российские танкисты в зоне спецоперации уничтожили позицию противника, подъехав к ней на расстояние 200-250 метров, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 27.01.2023

2023-01-27T02:24

2023-01-27T02:24

2023-01-27T02:30

танк

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/12/1845725052_0:136:2926:1782_1920x0_80_0_0_61d57f45c162a6f04415efe918b40eb5.jpg

ЛУГАНСК, 27 янв – РИА Новости. Российские танкисты в зоне спецоперации уничтожили позицию противника, подъехав к ней на расстояние 200-250 метров, передает корреспондент РИА Новости.Командир с позывным "Морячок" рассказал, что часть маршрута к позиции танкисты проходят пешком, затем начинают передвигаться "по-боевому, закрывают люки и готовятся встречать противника"."Расчет БПЛА обнаружил противника в окопе, от четырех до шести человек, у них крупнокалиберный пулемет... Пехота не может подойти. Попросили помощи коробочки (танка - ред.).", - рассказал танкист.Экипаж танка нанес огневое поражение по цели, затем расчет БПЛА начал осмотр места удара."Это будет путь для продвижения войск. В принципе, уже задача решена, противник по-любому не ожидал от нас таких действий наглых, до противника всего 200-250 метров", - рассказал военный.

https://ria.ru/20230127/tank-1847739315.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

танк