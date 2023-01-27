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Российские танкисты уничтожили позицию ВСУ с близкого расстояния - РИА Новости, 27.01.2023
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Российские танкисты уничтожили позицию ВСУ с близкого расстояния
Российские танкисты уничтожили позицию ВСУ с близкого расстояния - РИА Новости, 27.01.2023
Российские танкисты уничтожили позицию ВСУ с близкого расстояния
Российские танкисты в зоне спецоперации уничтожили позицию противника, подъехав к ней на расстояние 200-250 метров, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T02:24
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танк
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ЛУГАНСК, 27 янв – РИА Новости. Российские танкисты в зоне спецоперации уничтожили позицию противника, подъехав к ней на расстояние 200-250 метров, передает корреспондент РИА Новости.Командир с позывным "Морячок" рассказал, что часть маршрута к позиции танкисты проходят пешком, затем начинают передвигаться "по-боевому, закрывают люки и готовятся встречать противника"."Расчет БПЛА обнаружил противника в окопе, от четырех до шести человек, у них крупнокалиберный пулемет... Пехота не может подойти. Попросили помощи коробочки (танка - ред.).", - рассказал танкист.Экипаж танка нанес огневое поражение по цели, затем расчет БПЛА начал осмотр места удара."Это будет путь для продвижения войск. В принципе, уже задача решена, противник по-любому не ожидал от нас таких действий наглых, до противника всего 200-250 метров", - рассказал военный.
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танк
Танк
02:24 27.01.2023 (обновлено: 02:30 27.01.2023)
 
Российские танкисты уничтожили позицию ВСУ с близкого расстояния

Российские танкисты в зоне СВО поразили позицию ВСУ, подъехав к ней на близкое расстояние

© РИА Новости / Константин МихальчевскийТанк Т-72 вооруженных сил РФ в зоне СВО
Танк Т-72 вооруженных сил РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Танк Т-72 вооруженных сил РФ в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 27 янв – РИА Новости. Российские танкисты в зоне спецоперации уничтожили позицию противника, подъехав к ней на расстояние 200-250 метров, передает корреспондент РИА Новости.
Командир с позывным "Морячок" рассказал, что часть маршрута к позиции танкисты проходят пешком, затем начинают передвигаться "по-боевому, закрывают люки и готовятся встречать противника".
"Расчет БПЛА обнаружил противника в окопе, от четырех до шести человек, у них крупнокалиберный пулемет... Пехота не может подойти. Попросили помощи коробочки (танка - ред.).", - рассказал танкист.
Экипаж танка нанес огневое поражение по цели, затем расчет БПЛА начал осмотр места удара.
"Это будет путь для продвижения войск. В принципе, уже задача решена, противник по-любому не ожидал от нас таких действий наглых, до противника всего 200-250 метров", - рассказал военный.
Танк Т-72 вооруженных сил РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
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