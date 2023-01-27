https://ria.ru/20230127/spetsoperatsiya-1847948841.html
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 27.01.2023
Карта боевых действий на Украине сейчас: военная спецоперация на сегодня
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 27.01.2023
С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T17:12
2023-01-27T17:12
2023-01-27T17:12
инфографика
украина
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
херсонская область
харьковская область
спецоперация
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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперации на УкраинеО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых последние восемь лет не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 27 января 2023 годаЗа минувшие сутки российские войска нанесли противнику огневое поражение в Харьковской области, Донецкой и Луганской народных республиках. Заняты новые выгодные позиции на Южнодонецком и Запорожском направлениях. Украинская армия потеряла более 200 военнослужащих убитыми и ранеными.Параллельно ликвидированы 102 района скопления живой силы и техники, 79 артиллерийских расчетов, два склада боеприпасов. Средства противовоздушной обороны сбили самолет Су-25, 11 беспилотников, 14 реактивных снарядов РСЗО HIMARS, "Ольха" и "Ураган".С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 380 самолетов, 204 вертолета, 2967 беспилотников, 402 зенитных ракетных комплекса, 991 реактивную систему залпового огня, 7644 танка и других бронемашин, 3932 орудия полевой артиллерии и 8191 единицу автомобильной техники.
украина
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
херсонская область
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РИА Новости
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украина, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, херсонская область , харьковская область, спецоперация, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), инфографика
Инфографика, Украина, Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Херсонская область , Харьковская область, Спецоперация, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.
Карта спецоперации на Украине
О спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Российская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых последние восемь лет не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.
Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 27 января 2023 года
За минувшие сутки российские войска нанесли противнику огневое поражение в Харьковской области, Донецкой и Луганской народных республиках. Заняты новые выгодные позиции на Южнодонецком и Запорожском направлениях. Украинская армия потеряла более 200 военнослужащих убитыми и ранеными.
Параллельно ликвидированы 102 района скопления живой силы и техники, 79 артиллерийских расчетов, два склада боеприпасов. Средства противовоздушной обороны сбили самолет Су-25, 11 беспилотников, 14 реактивных снарядов РСЗО HIMARS, "Ольха" и "Ураган".
С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 380 самолетов, 204 вертолета, 2967 беспилотников, 402 зенитных ракетных комплекса, 991 реактивную систему залпового огня, 7644 танка и других бронемашин, 3932 орудия полевой артиллерии и 8191 единицу автомобильной техники.