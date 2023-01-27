01:09 27.01.2023 (обновлено: 01:44 27.01.2023)
Зеленскому объяснили, почему он рискует остаться у разбитого корыта
Junge Welt: просящий все больше оружия Зеленский похож на старуху из сказки Пушкина
© AP Photo / Natacha PisarenkoВладимир Зеленский
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Владимир Зеленский действует по принципу старухи из "Сказки о рыбаке и рыбке" Александра Сергеевича Пушкина, требуя от Запада все больше и больше вооружений, такое мнение высказал обозреватель Райнхард Лаутербах в статье для немецкого издания Junge Welt.
"Во всей Европе рассказывают "Сказку о рыбаке и рыбке" — притчу о женщине, которой всего было мало. И в Германии эта сказка тоже повествует о старом рыбаке и его жене. Рыбак поймал золотую рыбку, которая была готова исполнить любое его желание. Но жена через прокси-рыбака требовала от рыбки все больше, больше и больше. До тех пор, пока, наконец, у золотой рыбки не лопнуло терпение, и она не оставила ненасытную женщину ни с чем", - отмечается в публикации.
В тексте украинского лидера также сравнивают с надоедливым соседом, который постоянно просит что-то одолжить.
"Понадеявшись на вступление в ЕС, страна (Украина – Прим. ред.) может оказаться у разбитого корыта. То есть Украина будет разорена, окажется полностью зависимой от чужой воли — и все ради чего? Запад так и не добьется ослабления России, а вступление в ЕС так и останется для Украины недостижимой мечтой", резюмирует Лаутербах.
США ранее подтвердили отправку 31 танка M1 Abrams для Украины, они сформируют один танковый батальон. Правительство Германии, в свою очередь, объявило о передаче танков Leopard2. Планируется сформировать два танковых батальона, на первом этапе будет предоставлена рота из 14 Leopard2 типа A6 из запасов бундесвера. Кроме того, планируется организовать обучение украинских военных в Германии. Также в новый пакет помощи войдут логистика, боеприпасы и техобслуживание систем.
Зеленский после того, как западные страны заявили о намерении поставить Украине танки, заговорил о поставках самолетов и ракет.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>