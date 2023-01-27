https://ria.ru/20230127/skazka-1847738870.html

Зеленскому объяснили, почему он рискует остаться у разбитого корыта

Зеленскому объяснили, почему он рискует остаться у разбитого корыта - РИА Новости, 27.01.2023

Зеленскому объяснили, почему он рискует остаться у разбитого корыта

Владимир Зеленский действует по принципу старухи из "Сказки о рыбаке и рыбке" Александра Сергеевича Пушкина, требуя от Запада все больше и больше вооружений,... РИА Новости, 27.01.2023

2023-01-27T01:09

2023-01-27T01:09

2023-01-27T01:44

украина

россия

германия

владимир зеленский

m1 abrams

нато

сша

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Владимир Зеленский действует по принципу старухи из "Сказки о рыбаке и рыбке" Александра Сергеевича Пушкина, требуя от Запада все больше и больше вооружений, такое мнение высказал обозреватель Райнхард Лаутербах в статье для немецкого издания Junge Welt.В тексте украинского лидера также сравнивают с надоедливым соседом, который постоянно просит что-то одолжить.Кроме того, подчеркивается, что Зеленский является олицетворением главной дилеммы роли Украины в противостоянии с Россией, поскольку денежные расходы на конфликт возложены на другие государства."Понадеявшись на вступление в ЕС, страна (Украина – Прим. ред.) может оказаться у разбитого корыта. То есть Украина будет разорена, окажется полностью зависимой от чужой воли — и все ради чего? Запад так и не добьется ослабления России, а вступление в ЕС так и останется для Украины недостижимой мечтой", резюмирует Лаутербах.США ранее подтвердили отправку 31 танка M1 Abrams для Украины, они сформируют один танковый батальон. Правительство Германии, в свою очередь, объявило о передаче танков Leopard2. Планируется сформировать два танковых батальона, на первом этапе будет предоставлена рота из 14 Leopard2 типа A6 из запасов бундесвера. Кроме того, планируется организовать обучение украинских военных в Германии. Также в новый пакет помощи войдут логистика, боеприпасы и техобслуживание систем.Зеленский после того, как западные страны заявили о намерении поставить Украине танки, заговорил о поставках самолетов и ракет.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20230126/filippo-1847479386.html

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