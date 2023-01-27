https://ria.ru/20230127/sanktsii-1847959124.html

Посол России осудил призывы США к Сербии присоединиться к санкциям

Посол России осудил призывы США к Сербии присоединиться к санкциям - РИА Новости, 27.01.2023

Посол России осудил призывы США к Сербии присоединиться к санкциям

Посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко осудил призывы посла США Кристофера Хилла к властям страны присоединиться к санкциям Запада в отношении РФ. РИА Новости, 27.01.2023

2023-01-27T17:20

2023-01-27T17:20

2023-01-27T17:20

россия

сербия

александр боцан-харченко

в мире

сша

санкции в отношении россии

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БЕЛГРАД, 27 янв – РИА Новости. Посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко осудил призывы посла США Кристофера Хилла к властям страны присоединиться к санкциям Запада в отношении РФ. "Оттолкнемся от заявления посла США в Сербии Хилла, в котором – а как же иначе? – он призывает Белград примкнуть к нелегитимным односторонним санкциям ЕС в отношении России. Зная, что подавляющее большинство сербов против этого, пытается "перевоспитывать" их голословными утверждениями. Сербия, мол, "уже начала платить высокую цену" за отказ от антироссийских мер. В чем же, спрашивается, эта цена?" - говорится в заявлении главы российского диппредставительства. По словам Боцан-Харченко, есть решение есовского Брюсселя об ограничениях на поставки российской нефти, исключение из которого для Белграда делать не стали, несмотря на его статус "еврокандидата". "Цель – испугать и наказать за отказ влиться "в стаю". Так что, заметим, "политика мести" – не российский метод, как извращает один из самопровозглашенных экспертов в газете "Данас", а сугубо западный. Напомню: "высокую цену" за нежелание, скажем прямо, вступить вместе с ЕС в "войну с Россией" (по выражению мининдел Германии) выставляют сербам сами западники", - указал посол РФ. Российский дипломат отметил, что равноправному сотрудничеству на Западе "предпочитают шантаж, угрозы и выламывание рук", добиваются ограничения суверенитета страны. "Это хорошо понимают в Белграде. На днях на сей счет высказался президент Сербии Александр Вучич, а также другие руководители страны, в том числе недавно посетивший Брюссель первый вице-премьер, глава МИД Ивица Дачич", - подчеркнул глава дипмиссии. Боцан-Харченко напомнил об очевидных преимуществах для Белграда от сохранения полноформатного сотрудничества с Россией. "Это и разумные расценки на энергоносители, бесперебойно поставляемые из России, и доходы от их транзита в Венгрию, и масштабные инвестиции в нашу совместную компанию "НИС", и модернизация гидроэнергетики по линии "Силовых машин", и реконструкция железнодорожной инфраструктуры силами "РЖД", и новые проекты в сфере высоких технологий и инноваций. Рассчитываем, что благодаря обоюдной доброй воле этот список будет и впредь расширяться", - подытожил посол РФ.

https://ria.ru/20230123/vuchich-1846951606.html

https://ria.ru/20230113/vuchich-1844655260.html

https://ria.ru/20221231/sanktsii-1842600320.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, сербия, александр боцан-харченко, в мире, сша, санкции в отношении россии