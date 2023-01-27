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Посол России осудил призывы США к Сербии присоединиться к санкциям - РИА Новости, 27.01.2023
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Посол России осудил призывы США к Сербии присоединиться к санкциям
Посол России осудил призывы США к Сербии присоединиться к санкциям - РИА Новости, 27.01.2023
Посол России осудил призывы США к Сербии присоединиться к санкциям
Посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко осудил призывы посла США Кристофера Хилла к властям страны присоединиться к санкциям Запада в отношении РФ. РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T17:20
2023-01-27T17:20
россия
сербия
александр боцан-харченко
в мире
сша
санкции в отношении россии
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БЕЛГРАД, 27 янв – РИА Новости. Посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко осудил призывы посла США Кристофера Хилла к властям страны присоединиться к санкциям Запада в отношении РФ. "Оттолкнемся от заявления посла США в Сербии Хилла, в котором – а как же иначе? – он призывает Белград примкнуть к нелегитимным односторонним санкциям ЕС в отношении России. Зная, что подавляющее большинство сербов против этого, пытается "перевоспитывать" их голословными утверждениями. Сербия, мол, "уже начала платить высокую цену" за отказ от антироссийских мер. В чем же, спрашивается, эта цена?" - говорится в заявлении главы российского диппредставительства. По словам Боцан-Харченко, есть решение есовского Брюсселя об ограничениях на поставки российской нефти, исключение из которого для Белграда делать не стали, несмотря на его статус "еврокандидата". "Цель – испугать и наказать за отказ влиться "в стаю". Так что, заметим, "политика мести" – не российский метод, как извращает один из самопровозглашенных экспертов в газете "Данас", а сугубо западный. Напомню: "высокую цену" за нежелание, скажем прямо, вступить вместе с ЕС в "войну с Россией" (по выражению мининдел Германии) выставляют сербам сами западники", - указал посол РФ. Российский дипломат отметил, что равноправному сотрудничеству на Западе "предпочитают шантаж, угрозы и выламывание рук", добиваются ограничения суверенитета страны. "Это хорошо понимают в Белграде. На днях на сей счет высказался президент Сербии Александр Вучич, а также другие руководители страны, в том числе недавно посетивший Брюссель первый вице-премьер, глава МИД Ивица Дачич", - подчеркнул глава дипмиссии. Боцан-Харченко напомнил об очевидных преимуществах для Белграда от сохранения полноформатного сотрудничества с Россией. "Это и разумные расценки на энергоносители, бесперебойно поставляемые из России, и доходы от их транзита в Венгрию, и масштабные инвестиции в нашу совместную компанию "НИС", и модернизация гидроэнергетики по линии "Силовых машин", и реконструкция железнодорожной инфраструктуры силами "РЖД", и новые проекты в сфере высоких технологий и инноваций. Рассчитываем, что благодаря обоюдной доброй воле этот список будет и впредь расширяться", - подытожил посол РФ.
https://ria.ru/20230123/vuchich-1846951606.html
https://ria.ru/20230113/vuchich-1844655260.html
https://ria.ru/20221231/sanktsii-1842600320.html
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россия, сербия, александр боцан-харченко, в мире, сша, санкции в отношении россии
Россия, Сербия, Александр Боцан-Харченко, В мире, США, Санкции в отношении России
17:20 27.01.2023
 
Посол России осудил призывы США к Сербии присоединиться к санкциям

Посол России Боцан-Харченко осудил призывы США к Сербии присоединиться к санкциям

© Fotolia / Mikhail MarkovskiyВид на Белград, Сербия
Вид на Белград, Сербия - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
© Fotolia / Mikhail Markovskiy
Вид на Белград, Сербия. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 27 янв – РИА Новости. Посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко осудил призывы посла США Кристофера Хилла к властям страны присоединиться к санкциям Запада в отношении РФ.
"Оттолкнемся от заявления посла США в Сербии Хилла, в котором – а как же иначе? – он призывает Белград примкнуть к нелегитимным односторонним санкциям ЕС в отношении России. Зная, что подавляющее большинство сербов против этого, пытается "перевоспитывать" их голословными утверждениями. Сербия, мол, "уже начала платить высокую цену" за отказ от антироссийских мер. В чем же, спрашивается, эта цена?" - говорится в заявлении главы российского диппредставительства.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
23 января, 23:58
Вучич: представители Запада трижды прямо угрожали Сербии отзывом инвестиций
По словам Боцан-Харченко, есть решение есовского Брюсселя об ограничениях на поставки российской нефти, исключение из которого для Белграда делать не стали, несмотря на его статус "еврокандидата".
"Цель – испугать и наказать за отказ влиться "в стаю". Так что, заметим, "политика мести" – не российский метод, как извращает один из самопровозглашенных экспертов в газете "Данас", а сугубо западный. Напомню: "высокую цену" за нежелание, скажем прямо, вступить вместе с ЕС в "войну с Россией" (по выражению мининдел Германии) выставляют сербам сами западники", - указал посол РФ.
Президент республики Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
13 января, 15:32
Вучич назвал главную тему визита советника Госдепа США в Белград
Российский дипломат отметил, что равноправному сотрудничеству на Западе "предпочитают шантаж, угрозы и выламывание рук", добиваются ограничения суверенитета страны. "Это хорошо понимают в Белграде. На днях на сей счет высказался президент Сербии Александр Вучич, а также другие руководители страны, в том числе недавно посетивший Брюссель первый вице-премьер, глава МИД Ивица Дачич", - подчеркнул глава дипмиссии.
Боцан-Харченко напомнил об очевидных преимуществах для Белграда от сохранения полноформатного сотрудничества с Россией. "Это и разумные расценки на энергоносители, бесперебойно поставляемые из России, и доходы от их транзита в Венгрию, и масштабные инвестиции в нашу совместную компанию "НИС", и модернизация гидроэнергетики по линии "Силовых машин", и реконструкция железнодорожной инфраструктуры силами "РЖД", и новые проекты в сфере высоких технологий и инноваций. Рассчитываем, что благодаря обоюдной доброй воле этот список будет и впредь расширяться", - подытожил посол РФ.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 31.12.2022
31 декабря 2022, 11:21
Вучич назвал условие, при котором Сербия введет санкции против России
 
РоссияСербияАлександр Боцан-ХарченкоВ миреСШАСанкции в отношении России
 
 
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