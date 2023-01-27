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Никакие санкции не должны быть предметом торга по Украине, заявил сенатор - РИА Новости, 27.01.2023
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Никакие санкции не должны быть предметом торга по Украине, заявил сенатор
Никакие санкции не должны быть предметом торга по Украине, заявил сенатор - РИА Новости, 27.01.2023
Никакие санкции не должны быть предметом торга по Украине, заявил сенатор
Никакие санкции, их потенциальное усиление или ослабление, не должны быть предметом торга, в данном случае - по Украине, заявил вице-спикер Совфеда Константин... РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T11:13
2023-01-27T11:24
политика
россия
совет федерации рф
константин косачев
украина
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 27 янв – РИА Новости. Никакие санкции, их потенциальное усиление или ослабление, не должны быть предметом торга, в данном случае - по Украине, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев. Замгоссекретаря США Виктория Нуланд, выступая в четверг в американском сенате, заявила, что Вашингтон готов к смягчению санкций против Москвы ради серьезных переговоров по Украине и вывода оттуда войск РФ. "С нашей стороны должно быть четко заявлено: никакие санкции – их потенциальное усиление или ослабление – не должны быть предметом торга, в данном случае, по украинскому вопросу. Только прямые договоренности в ключевых вопросах, которые привели к СВО – права людей, территории, угрозы безопасности, членство в НАТО и другие. И никак иначе", - написал политик в своем Telegram-канале. По словам сенатора, обсуждение так называемых санкций "только легитимизировало бы этот инструмент экономического шантажа в политических целях". "Наша задача – работать на всех площадках над тем, чтобы этот неоколониальный инструмент одной группы государств был окончательно поставлен вне закона и морали", - подчеркнул он.Комментируя заявление Нуланд, Косачев отметил, что "мало кто поверит в миротворческий порыв одного из ключевых вашингтонских "ястребов" и в то, что одна из творцов нынешнего киевского режима, американский "доктор Франкенштейн", будет о чем-либо говорить в ущерб созданному им "монстру".По его мнению, суть выступления Нуланд вполне прозаична: когда дело доходит до переговоров, то в обмен на реальные уступки - территориальные, экономические, политические со стороны подсанкционных стран "США обещают попросту слегка разжать свою удавку"."Проще говоря, в обмен на конкретные уступки они дают не встречные уступки, а лишь немного перестают делать гадости. В обмен на добро, чуть уменьшают зло", - заключил политик.
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политика, россия, совет федерации рф, константин косачев, украина, санкции в отношении россии
Политика, Россия, Совет Федерации РФ, Константин Косачев, Украина, Санкции в отношении России
11:13 27.01.2023 (обновлено: 11:24 27.01.2023)
 
Никакие санкции не должны быть предметом торга по Украине, заявил сенатор

Сенатор Косачев считает, что никакие санкции не должны быть предметом торга по Украине

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета Федерации РФ Константин Косачев
Заместитель председателя Совета Федерации РФ Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Заместитель председателя Совета Федерации РФ Константин Косачев. Архивное фото
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МОСКВА, 27 янв – РИА Новости. Никакие санкции, их потенциальное усиление или ослабление, не должны быть предметом торга, в данном случае - по Украине, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
Замгоссекретаря США Виктория Нуланд, выступая в четверг в американском сенате, заявила, что Вашингтон готов к смягчению санкций против Москвы ради серьезных переговоров по Украине и вывода оттуда войск РФ.
"С нашей стороны должно быть четко заявлено: никакие санкции – их потенциальное усиление или ослабление – не должны быть предметом торга, в данном случае, по украинскому вопросу. Только прямые договоренности в ключевых вопросах, которые привели к СВО – права людей, территории, угрозы безопасности, членство в НАТО и другие. И никак иначе", - написал политик в своем Telegram-канале.
По словам сенатора, обсуждение так называемых санкций "только легитимизировало бы этот инструмент экономического шантажа в политических целях". "Наша задача – работать на всех площадках над тем, чтобы этот неоколониальный инструмент одной группы государств был окончательно поставлен вне закона и морали", - подчеркнул он.
Андрей Клишас - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
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Комментируя заявление Нуланд, Косачев отметил, что "мало кто поверит в миротворческий порыв одного из ключевых вашингтонских "ястребов" и в то, что одна из творцов нынешнего киевского режима, американский "доктор Франкенштейн", будет о чем-либо говорить в ущерб созданному им "монстру".
По его мнению, суть выступления Нуланд вполне прозаична: когда дело доходит до переговоров, то в обмен на реальные уступки - территориальные, экономические, политические со стороны подсанкционных стран "США обещают попросту слегка разжать свою удавку".
"Проще говоря, в обмен на конкретные уступки они дают не встречные уступки, а лишь немного перестают делать гадости. В обмен на добро, чуть уменьшают зло", - заключил политик.
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ПолитикаРоссияСовет Федерации РФКонстантин КосачевУкраинаСанкции в отношении России
 
 
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