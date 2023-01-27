https://ria.ru/20230127/sanktsii-1847791860.html

Никакие санкции не должны быть предметом торга по Украине, заявил сенатор

Никакие санкции не должны быть предметом торга по Украине, заявил сенатор - РИА Новости, 27.01.2023

Никакие санкции не должны быть предметом торга по Украине, заявил сенатор

Никакие санкции, их потенциальное усиление или ослабление, не должны быть предметом торга, в данном случае - по Украине, заявил вице-спикер Совфеда Константин... РИА Новости, 27.01.2023

2023-01-27T11:13

2023-01-27T11:13

2023-01-27T11:24

политика

россия

совет федерации рф

константин косачев

украина

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 27 янв – РИА Новости. Никакие санкции, их потенциальное усиление или ослабление, не должны быть предметом торга, в данном случае - по Украине, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев. Замгоссекретаря США Виктория Нуланд, выступая в четверг в американском сенате, заявила, что Вашингтон готов к смягчению санкций против Москвы ради серьезных переговоров по Украине и вывода оттуда войск РФ. "С нашей стороны должно быть четко заявлено: никакие санкции – их потенциальное усиление или ослабление – не должны быть предметом торга, в данном случае, по украинскому вопросу. Только прямые договоренности в ключевых вопросах, которые привели к СВО – права людей, территории, угрозы безопасности, членство в НАТО и другие. И никак иначе", - написал политик в своем Telegram-канале. По словам сенатора, обсуждение так называемых санкций "только легитимизировало бы этот инструмент экономического шантажа в политических целях". "Наша задача – работать на всех площадках над тем, чтобы этот неоколониальный инструмент одной группы государств был окончательно поставлен вне закона и морали", - подчеркнул он.Комментируя заявление Нуланд, Косачев отметил, что "мало кто поверит в миротворческий порыв одного из ключевых вашингтонских "ястребов" и в то, что одна из творцов нынешнего киевского режима, американский "доктор Франкенштейн", будет о чем-либо говорить в ущерб созданному им "монстру".По его мнению, суть выступления Нуланд вполне прозаична: когда дело доходит до переговоров, то в обмен на реальные уступки - территориальные, экономические, политические со стороны подсанкционных стран "США обещают попросту слегка разжать свою удавку"."Проще говоря, в обмен на конкретные уступки они дают не встречные уступки, а лишь немного перестают делать гадости. В обмен на добро, чуть уменьшают зло", - заключил политик.

https://ria.ru/20230127/klishas-1847764551.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, россия, совет федерации рф, константин косачев, украина, санкции в отношении россии