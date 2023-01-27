https://ria.ru/20230127/putin-1847793349.html
Деятельность Путина одобряют 75,5 процента россиян, показал опрос ВЦИОМ
Деятельность Путина одобряют 75,5 процента россиян, показал опрос ВЦИОМ - РИА Новости, 27.01.2023
Деятельность Путина одобряют 75,5 процента россиян, показал опрос ВЦИОМ
Деятельность президента России Владимира Путина одобряют 75,5% россиян, 78,5% жителей доверяют ему, следует из результатов опроса ВЦИОМ. РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T11:17
2023-01-27T11:17
2023-01-27T11:36
общество
россия
владимир путин
вциом
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Деятельность президента России Владимира Путина одобряют 75,5% россиян, 78,5% жителей доверяют ему, следует из результатов опроса ВЦИОМ. Согласно исследованию, 78,5% россиян выразили своё доверие президенту РФ Владимиру Путину, с ними не согласились 17,9% опрошенных. Деятельность президента одобряют 75,5% граждан, не одобряют - 15,2% респондентов. Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен с 16 по 22 января. В нем приняли участие 1,6 тысяч человек от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Для данной случайной (вероятностной) выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 1%.
https://ria.ru/20230125/suverenitet-1847355318.html
https://ria.ru/20220316/volodin-1778571051.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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общество, россия, владимир путин, вциом
Общество, Россия, Владимир Путин, ВЦИОМ
11:17 27.01.2023 (обновлено: 11:36 27.01.2023)
Деятельность Путина одобряют 75,5 процента россиян, показал опрос ВЦИОМ
ВЦИОМ: 75,5 процента россиян одобряют деятельность Путина, 78,5 процента доверяют ему