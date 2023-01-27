Десять проектов ВТБ получили премию Global CIO "Проект года 2022"
МОСКВА, 27 янв – РИА Новости. Десять цифровых проектов ВТБ отмечены премией Global CIO "Проект года" за технологические достижения в 2022 году, сообщает банк.
Награду получили ВТБ Онлайн для смартфонов, платформа API ВТБ и сервисная платформа банка, портал интерактивной работы с сегментами, единый аналитический профиль клиента и умное рабочее место для операторов контакт-центра. Также отмечен проект по проведению финансовых операций через голосового ассистента ВТБ в Алисе от Яндекса, проекты по реинжинирингу отчетности, управлению трансфертными доходами и расходами и проект Real-time обработки пользовательских данных в приложении ВТБ Бизнес Lite.
"2022 год стал для всех годом проверки на прочность. В случае ВТБ он показал, что мы способны не только успешно преодолевать ситуации неопределенности, но и не останавливаться в своем цифровом развитии. Сегодня вендоронезависимыми решениями охвачено более 60% критических информационных систем банка. Мы стремимся к тому, чтобы 90% наших ИТ-систем были свободны от санкционных рисков, доля вложений в отечественные решения в сфере информационных технологий к концу 2023 года достигала 82%, а 100% ключевых компонентов критической инфраструктуры были на отечественных решениях", — приводится в сообщении комментарий заместителя президента - председателя правления банка ВТБ Вадима Кулика.
"2022 год стал для всех годом проверки на прочность. В случае ВТБ он показал, что мы способны не только успешно преодолевать ситуации неопределенности, но и не останавливаться в своем цифровом развитии. Сегодня вендоронезависимыми решениями охвачено более 60% критических информационных систем банка. Мы стремимся к тому, чтобы 90% наших ИТ-систем были свободны от санкционных рисков, доля вложений в отечественные решения в сфере информационных технологий к концу 2023 года достигала 82%, а 100% ключевых компонентов критической инфраструктуры были на отечественных решениях", — приводится в сообщении комментарий заместителя президента - председателя правления банка ВТБ Вадима Кулика.
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