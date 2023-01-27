https://ria.ru/20230127/premiya-1847954321.html

Десять проектов ВТБ получили премию Global CIO "Проект года 2022"

Десять проектов ВТБ получили премию Global CIO "Проект года 2022" - РИА Новости, 27.01.2023

Десять проектов ВТБ получили премию Global CIO "Проект года 2022"

Десять цифровых проектов ВТБ отмечены премией Global CIO "Проект года" за технологические достижения в 2022 году, сообщает банк. РИА Новости, 27.01.2023

2023-01-27T17:05

2023-01-27T17:05

2023-01-27T17:05

втб

технологии

новости компаний - экономика

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МОСКВА, 27 янв – РИА Новости. Десять цифровых проектов ВТБ отмечены премией Global CIO "Проект года" за технологические достижения в 2022 году, сообщает банк.Награду получили ВТБ Онлайн для смартфонов, платформа API ВТБ и сервисная платформа банка, портал интерактивной работы с сегментами, единый аналитический профиль клиента и умное рабочее место для операторов контакт-центра. Также отмечен проект по проведению финансовых операций через голосового ассистента ВТБ в Алисе от Яндекса, проекты по реинжинирингу отчетности, управлению трансфертными доходами и расходами и проект Real-time обработки пользовательских данных в приложении ВТБ Бизнес Lite. "2022 год стал для всех годом проверки на прочность. В случае ВТБ он показал, что мы способны не только успешно преодолевать ситуации неопределенности, но и не останавливаться в своем цифровом развитии. Сегодня вендоронезависимыми решениями охвачено более 60% критических информационных систем банка. Мы стремимся к тому, чтобы 90% наших ИТ-систем были свободны от санкционных рисков, доля вложений в отечественные решения в сфере информационных технологий к концу 2023 года достигала 82%, а 100% ключевых компонентов критической инфраструктуры были на отечественных решениях", — приводится в сообщении комментарий заместителя президента - председателя правления банка ВТБ Вадима Кулика.

https://ria.ru/20230119/vtb-1845888212.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

втб, технологии, новости компаний - экономика