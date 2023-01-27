https://ria.ru/20230127/pozhar-1847963602.html
В Петербурге загорелся ангар
В Петербурге загорелся ангар - РИА Новости, 27.01.2023
В Петербурге загорелся ангар
Пожар произошел в ангаре в Санкт-Петербурге, площадь горения составляет 450 квадратных метров, сообщает городское ГУМЧС РФ. РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T17:31
2023-01-27T17:31
2023-01-27T17:48
происшествия
санкт-петербург
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 янв — РИА Новости. Пожар произошел в ангаре в Санкт-Петербурге, площадь горения составляет 450 квадратных метров, сообщает городское ГУМЧС РФ. Информация о пожаре во Фрунзенском районе города поступила в 16.29. "В части ангара размером 15 на 30 метров происходило горение по всей площади. В 16.39 ранг пожара повышен до номера 1БИС. В 17.28 отказ номеру 1БИС, работы по номеру 1, пожар локализован", - говорится в сообщении.Отмечается, что сведения о пострадавших не поступали.К ликвидации пожара от МЧС привлечено 6 единиц техники и 28 человек.
https://ria.ru/20230127/khabarovsk-1847745179.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, санкт-петербург, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
17:31 27.01.2023 (обновлено: 17:48 27.01.2023)
В Петербурге загорелся ангар
Во Фрунзенском районе Петербурга загорелся ангар на площади 450 квадратных метров