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В Петербурге загорелся ангар - РИА Новости, 27.01.2023
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В Петербурге загорелся ангар
В Петербурге загорелся ангар - РИА Новости, 27.01.2023
В Петербурге загорелся ангар
Пожар произошел в ангаре в Санкт-Петербурге, площадь горения составляет 450 квадратных метров, сообщает городское ГУМЧС РФ. РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T17:31
2023-01-27T17:48
происшествия
санкт-петербург
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 янв — РИА Новости. Пожар произошел в ангаре в Санкт-Петербурге, площадь горения составляет 450 квадратных метров, сообщает городское ГУМЧС РФ. Информация о пожаре во Фрунзенском районе города поступила в 16.29. "В части ангара размером 15 на 30 метров происходило горение по всей площади. В 16.39 ранг пожара повышен до номера 1БИС. В 17.28 отказ номеру 1БИС, работы по номеру 1, пожар локализован", - говорится в сообщении.Отмечается, что сведения о пострадавших не поступали.К ликвидации пожара от МЧС привлечено 6 единиц техники и 28 человек.
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санкт-петербург
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происшествия, санкт-петербург, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
17:31 27.01.2023 (обновлено: 17:48 27.01.2023)
 
В Петербурге загорелся ангар

Во Фрунзенском районе Петербурга загорелся ангар на площади 450 квадратных метров

© РИА Новости / Александр Кожохин / Перейти в медиабанкПожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России
Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
© РИА Новости / Александр Кожохин
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Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 янв — РИА Новости. Пожар произошел в ангаре в Санкт-Петербурге, площадь горения составляет 450 квадратных метров, сообщает городское ГУМЧС РФ.
Информация о пожаре во Фрунзенском районе города поступила в 16.29.
"В части ангара размером 15 на 30 метров происходило горение по всей площади. В 16.39 ранг пожара повышен до номера 1БИС. В 17.28 отказ номеру 1БИС, работы по номеру 1, пожар локализован", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сведения о пострадавших не поступали.
К ликвидации пожара от МЧС привлечено 6 единиц техники и 28 человек.
Пожарный - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
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ПроисшествияСанкт-ПетербургРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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