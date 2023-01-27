https://ria.ru/20230127/posolstvo-1847791585.html
Стала известна причина нападения на посольство Азербайджана в Иране
Стала известна причина нападения на посольство Азербайджана в Иране - РИА Новости, 27.01.2023
Стала известна причина нападения на посольство Азербайджана в Иране
Мужчина, напавший на посольство Азербайджана в Тегеране в пятницу утром, руководствовался личными мотивами, заявил глава полицейского управления иранской... РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T11:11
2023-01-27T11:11
2023-01-27T12:30
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МОСКВА, 27 янв – РИА Новости. Мужчина, напавший на посольство Азербайджана в Тегеране в пятницу утром, руководствовался личными мотивами, заявил глава полицейского управления иранской столицы Хосейн Рахими.Ранее в МИД Азербайджана сообщили, что в результате нападения на посольство Азербайджана в Иране в пятницу погиб один, ранены два человека."Нападавший вошел в здание посольства вместе с двумя своими малолетними детьми. На предварительном допросе задержанный объяснил свои мотивы личными и семейными проблемами", - приводит агентство Tasnim слова Рахими.
https://ria.ru/20230127/turtsiya-1847781715.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
азербайджан, иран, тегеран (город), в мире
Азербайджан, Иран, Тегеран (город), В мире
11:11 27.01.2023 (обновлено: 12:30 27.01.2023)
Стала известна причина нападения на посольство Азербайджана в Иране
Причиной нападения на посольство Азербайджана в Иране были личные мотивы