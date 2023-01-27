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Стала известна причина нападения на посольство Азербайджана в Иране - РИА Новости, 27.01.2023
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Стала известна причина нападения на посольство Азербайджана в Иране
Стала известна причина нападения на посольство Азербайджана в Иране - РИА Новости, 27.01.2023
Стала известна причина нападения на посольство Азербайджана в Иране
Мужчина, напавший на посольство Азербайджана в Тегеране в пятницу утром, руководствовался личными мотивами, заявил глава полицейского управления иранской... РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T11:11
2023-01-27T12:30
азербайджан
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тегеран (город)
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МОСКВА, 27 янв – РИА Новости. Мужчина, напавший на посольство Азербайджана в Тегеране в пятницу утром, руководствовался личными мотивами, заявил глава полицейского управления иранской столицы Хосейн Рахими.Ранее в МИД Азербайджана сообщили, что в результате нападения на посольство Азербайджана в Иране в пятницу погиб один, ранены два человека."Нападавший вошел в здание посольства вместе с двумя своими малолетними детьми. На предварительном допросе задержанный объяснил свои мотивы личными и семейными проблемами", - приводит агентство Tasnim слова Рахими.
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азербайджан, иран, тегеран (город), в мире
Азербайджан, Иран, Тегеран (город), В мире
11:11 27.01.2023 (обновлено: 12:30 27.01.2023)
 
Стала известна причина нападения на посольство Азербайджана в Иране

Причиной нападения на посольство Азербайджана в Иране были личные мотивы

© AFP 2023Следы от пуль на двери посольства Азербайджана в Тегеране
Следы от пуль на двери посольства Азербайджана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
© AFP 2023
Следы от пуль на двери посольства Азербайджана в Тегеране
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 янв – РИА Новости. Мужчина, напавший на посольство Азербайджана в Тегеране в пятницу утром, руководствовался личными мотивами, заявил глава полицейского управления иранской столицы Хосейн Рахими.
Ранее в МИД Азербайджана сообщили, что в результате нападения на посольство Азербайджана в Иране в пятницу погиб один, ранены два человека.
"Нападавший вошел в здание посольства вместе с двумя своими малолетними детьми. На предварительном допросе задержанный объяснил свои мотивы личными и семейными проблемами", - приводит агентство Tasnim слова Рахими.
Вид на Тегеран, Иран - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
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