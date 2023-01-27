https://ria.ru/20230127/posolstvo-1847791585.html

Стала известна причина нападения на посольство Азербайджана в Иране

Стала известна причина нападения на посольство Азербайджана в Иране - РИА Новости, 27.01.2023

Стала известна причина нападения на посольство Азербайджана в Иране

Мужчина, напавший на посольство Азербайджана в Тегеране в пятницу утром, руководствовался личными мотивами, заявил глава полицейского управления иранской... РИА Новости, 27.01.2023

2023-01-27T11:11

2023-01-27T11:11

2023-01-27T12:30

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МОСКВА, 27 янв – РИА Новости. Мужчина, напавший на посольство Азербайджана в Тегеране в пятницу утром, руководствовался личными мотивами, заявил глава полицейского управления иранской столицы Хосейн Рахими.Ранее в МИД Азербайджана сообщили, что в результате нападения на посольство Азербайджана в Иране в пятницу погиб один, ранены два человека."Нападавший вошел в здание посольства вместе с двумя своими малолетними детьми. На предварительном допросе задержанный объяснил свои мотивы личными и семейными проблемами", - приводит агентство Tasnim слова Рахими.

https://ria.ru/20230127/turtsiya-1847781715.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

азербайджан, иран, тегеран (город), в мире