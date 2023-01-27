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Новый посол США проведет встречу в МИД на следующей неделе - РИА Новости, 27.01.2023
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Новый посол США проведет встречу в МИД на следующей неделе
Новый посол США проведет встречу в МИД на следующей неделе - РИА Новости, 27.01.2023
Новый посол США проведет встречу в МИД на следующей неделе
В посольстве США в Москве заявили РИА Новости, что новый посол США Линн Трейси проведет встречу в российском МИД на следующей неделе. РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T11:57
2023-01-27T12:11
сша
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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. В посольстве США в Москве заявили РИА Новости, что новый посол США Линн Трейси проведет встречу в российском МИД на следующей неделе."Министерство иностранных дел назначило встречу на следующей неделе, в период с понедельника по четверг", - сказал представитель посольства.Ранее американская дипмиссия сообщила, что новый посол США в России Линн Трейси приехала в Москву. Она стала первой в истории женщиной на этой должности.Трейси владеет русским языком и уже работала в Москве – в 2014-2017 годах занимала пост заместителя главы дипломатической миссии. До последнего времени она была послом США в Армении, в 2012-2014 годах служила заместителем помощника госсекретаря по Центральной Азии, в 2010-2011 годах – замглавы миссии в Туркмении.Во время работы в консульстве США в пакистанском Пешаваре Трейси получила ведомственную награду "за героизм", пережив попытку вооруженного нападения. Ее прочие зарубежные командировки включали Казахстан, Киргизию и Афганистан.
https://ria.ru/20230127/ssha-1847771787.html
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сша, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), линн трейси, москва
США, Россия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Линн Трейси, Москва
11:57 27.01.2023 (обновлено: 12:11 27.01.2023)
 
Новый посол США проведет встречу в МИД на следующей неделе

Новый посол США Линн Трейси проведет встречу в МИД на следующей неделе

© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в медиабанкЛинн Трейси
Линн Трейси - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
© Sputnik / Асатур Есаянц
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Линн Трейси. Архивное фото
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. В посольстве США в Москве заявили РИА Новости, что новый посол США Линн Трейси проведет встречу в российском МИД на следующей неделе.
"Министерство иностранных дел назначило встречу на следующей неделе, в период с понедельника по четверг", - сказал представитель посольства.
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Трейси владеет русским языком и уже работала в Москве – в 2014-2017 годах занимала пост заместителя главы дипломатической миссии. До последнего времени она была послом США в Армении, в 2012-2014 годах служила заместителем помощника госсекретаря по Центральной Азии, в 2010-2011 годах – замглавы миссии в Туркмении.
Во время работы в консульстве США в пакистанском Пешаваре Трейси получила ведомственную награду "за героизм", пережив попытку вооруженного нападения. Ее прочие зарубежные командировки включали Казахстан, Киргизию и Афганистан.
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