https://ria.ru/20230127/posol-1847809020.html
Новый посол США проведет встречу в МИД на следующей неделе
Новый посол США проведет встречу в МИД на следующей неделе - РИА Новости, 27.01.2023
Новый посол США проведет встречу в МИД на следующей неделе
В посольстве США в Москве заявили РИА Новости, что новый посол США Линн Трейси проведет встречу в российском МИД на следующей неделе. РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T11:57
2023-01-27T11:57
2023-01-27T12:11
сша
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
линн трейси
москва
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. В посольстве США в Москве заявили РИА Новости, что новый посол США Линн Трейси проведет встречу в российском МИД на следующей неделе."Министерство иностранных дел назначило встречу на следующей неделе, в период с понедельника по четверг", - сказал представитель посольства.Ранее американская дипмиссия сообщила, что новый посол США в России Линн Трейси приехала в Москву. Она стала первой в истории женщиной на этой должности.Трейси владеет русским языком и уже работала в Москве – в 2014-2017 годах занимала пост заместителя главы дипломатической миссии. До последнего времени она была послом США в Армении, в 2012-2014 годах служила заместителем помощника госсекретаря по Центральной Азии, в 2010-2011 годах – замглавы миссии в Туркмении.Во время работы в консульстве США в пакистанском Пешаваре Трейси получила ведомственную награду "за героизм", пережив попытку вооруженного нападения. Ее прочие зарубежные командировки включали Казахстан, Киргизию и Афганистан.
https://ria.ru/20230127/ssha-1847771787.html
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сша, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), линн трейси, москва
США, Россия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Линн Трейси, Москва
11:57 27.01.2023 (обновлено: 12:11 27.01.2023)
Новый посол США проведет встречу в МИД на следующей неделе
Новый посол США Линн Трейси проведет встречу в МИД на следующей неделе