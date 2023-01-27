https://ria.ru/20230127/posol-1847809020.html

Новый посол США проведет встречу в МИД на следующей неделе

Новый посол США проведет встречу в МИД на следующей неделе - РИА Новости, 27.01.2023

Новый посол США проведет встречу в МИД на следующей неделе

В посольстве США в Москве заявили РИА Новости, что новый посол США Линн Трейси проведет встречу в российском МИД на следующей неделе. РИА Новости, 27.01.2023

2023-01-27T11:57

2023-01-27T11:57

2023-01-27T12:11

сша

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

линн трейси

москва

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. В посольстве США в Москве заявили РИА Новости, что новый посол США Линн Трейси проведет встречу в российском МИД на следующей неделе."Министерство иностранных дел назначило встречу на следующей неделе, в период с понедельника по четверг", - сказал представитель посольства.Ранее американская дипмиссия сообщила, что новый посол США в России Линн Трейси приехала в Москву. Она стала первой в истории женщиной на этой должности.Трейси владеет русским языком и уже работала в Москве – в 2014-2017 годах занимала пост заместителя главы дипломатической миссии. До последнего времени она была послом США в Армении, в 2012-2014 годах служила заместителем помощника госсекретаря по Центральной Азии, в 2010-2011 годах – замглавы миссии в Туркмении.Во время работы в консульстве США в пакистанском Пешаваре Трейси получила ведомственную награду "за героизм", пережив попытку вооруженного нападения. Ее прочие зарубежные командировки включали Казахстан, Киргизию и Афганистан.

https://ria.ru/20230127/ssha-1847771787.html

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сша

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сша, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), линн трейси, москва