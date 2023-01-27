https://ria.ru/20230127/podrazdeleniya-1847999228.html

Минобороны Украины объявило о формировании новых подразделений в ВСУ

Минобороны Украины объявило о формировании новых подразделений в ВСУ - РИА Новости, 27.01.2023

Минобороны Украины объявило о формировании новых подразделений в ВСУ

Минобороны Украины заявило в пятницу о формировании рот операторов ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). РИА Новости, 27.01.2023

2023-01-27T19:16

2023-01-27T19:16

2023-01-27T19:16

специальная военная операция на украине

технологии

украина

германия

михаил федоров

валерий залужный

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Минобороны Украины заявило в пятницу о формировании рот операторов ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). "Формируются первые в мире ударные роты БПЛА", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. Новые подразделения планируют обеспечить спутниковой связью Starlink, дронами и боеприпасами. Сообщается, что решение о создании нового типа соединений принял главком украинских войск Валерий Залужный. Заявляется, что это одна из реформ, необходимых для обеспечения украинских войск беспилотниками и расширения их производства в стране. Количество новых воинских соединений и точного типа БПЛА в их распоряжении не называется. Ранее украинский министр цифровой информации Михаил Федоров заявил, что Украина рассчитывает получить в феврале 10 тысяч терминалов Starlink от Германии. Starlink - спутниковая сеть следующего поколения, предназначенная для предоставления широкополосного доступа в интернет в любой точке планеты. Сообщалось, что Украине передано порядка 20 тысяч терминалов Starlink и данная спутниковая связь активно используется украинскими военными.

https://ria.ru/20230119/zapad-1845853049.html

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технологии, украина, германия, михаил федоров, валерий залужный, ситуация в днр и лнр