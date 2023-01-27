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Минобороны Украины объявило о формировании новых подразделений в ВСУ - РИА Новости, 27.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230127/podrazdeleniya-1847999228.html
Минобороны Украины объявило о формировании новых подразделений в ВСУ
Минобороны Украины объявило о формировании новых подразделений в ВСУ - РИА Новости, 27.01.2023
Минобороны Украины объявило о формировании новых подразделений в ВСУ
Минобороны Украины заявило в пятницу о формировании рот операторов ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T19:16
2023-01-27T19:16
специальная военная операция на украине
технологии
украина
германия
михаил федоров
валерий залужный
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Минобороны Украины заявило в пятницу о формировании рот операторов ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). "Формируются первые в мире ударные роты БПЛА", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. Новые подразделения планируют обеспечить спутниковой связью Starlink, дронами и боеприпасами. Сообщается, что решение о создании нового типа соединений принял главком украинских войск Валерий Залужный. Заявляется, что это одна из реформ, необходимых для обеспечения украинских войск беспилотниками и расширения их производства в стране. Количество новых воинских соединений и точного типа БПЛА в их распоряжении не называется. Ранее украинский министр цифровой информации Михаил Федоров заявил, что Украина рассчитывает получить в феврале 10 тысяч терминалов Starlink от Германии. Starlink - спутниковая сеть следующего поколения, предназначенная для предоставления широкополосного доступа в интернет в любой точке планеты. Сообщалось, что Украине передано порядка 20 тысяч терминалов Starlink и данная спутниковая связь активно используется украинскими военными.
https://ria.ru/20230119/zapad-1845853049.html
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технологии, украина, германия, михаил федоров, валерий залужный, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Технологии, Украина, Германия, Михаил Федоров, Валерий Залужный, Ситуация в ДНР и ЛНР
19:16 27.01.2023
 
Минобороны Украины объявило о формировании новых подразделений в ВСУ

Минобороны Украины объявило о формировании рот операторов ударных беспилотников

© AP Photo / Kirsty WigglesworthУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Минобороны Украины заявило в пятницу о формировании рот операторов ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
"Формируются первые в мире ударные роты БПЛА", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Новые подразделения планируют обеспечить спутниковой связью Starlink, дронами и боеприпасами. Сообщается, что решение о создании нового типа соединений принял главком украинских войск Валерий Залужный. Заявляется, что это одна из реформ, необходимых для обеспечения украинских войск беспилотниками и расширения их производства в стране. Количество новых воинских соединений и точного типа БПЛА в их распоряжении не называется.
Ранее украинский министр цифровой информации Михаил Федоров заявил, что Украина рассчитывает получить в феврале 10 тысяч терминалов Starlink от Германии. Starlink - спутниковая сеть следующего поколения, предназначенная для предоставления широкополосного доступа в интернет в любой точке планеты. Сообщалось, что Украине передано порядка 20 тысяч терминалов Starlink и данная спутниковая связь активно используется украинскими военными.
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Специальная военная операция на УкраинеТехнологииУкраинаГерманияМихаил ФедоровВалерий ЗалужныйСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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