https://ria.ru/20230127/peregovory-1847903909.html

Чижов назвал основу для результативных переговоров по Украине

Чижов назвал основу для результативных переговоров по Украине - РИА Новости, 27.01.2023

Чижов назвал основу для результативных переговоров по Украине

Основой для результативных переговоров по Украине может быть только успешное завершение спецоперации, заявил первый замглавы оборонного комитета Совфеда... РИА Новости, 27.01.2023

2023-01-27T14:59

2023-01-27T14:59

2023-01-27T15:08

украина

москва

в мире

киев

владимир чижов

совет федерации рф

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Основой для результативных переговоров по Украине может быть только успешное завершение спецоперации, заявил первый замглавы оборонного комитета Совфеда Владимир Чижов. По его мнению, без этого условия результат любых переговоров может стать лишь затягиванием завершения конфликта и угроза его повторения. По мнению законодателя, мы не можем себе этого позволить. Он отметил, что сейчас переговоры между Москвой и Киевом не идут, они даже не начаты. Кроме того, на Украине законодательно запрещены любые переговоры с Москвой. Политик также не видит оснований сейчас для переговоров с Вашингтоном и Брюсселем.

https://ria.ru/20230126/vengriya-1847730201.html

украина

москва

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

украина, москва, в мире, киев, владимир чижов, совет федерации рф