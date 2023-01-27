https://ria.ru/20230127/peregovory-1847903909.html
Чижов назвал основу для результативных переговоров по Украине
Чижов назвал основу для результативных переговоров по Украине - РИА Новости, 27.01.2023
Чижов назвал основу для результативных переговоров по Украине
Основой для результативных переговоров по Украине может быть только успешное завершение спецоперации, заявил первый замглавы оборонного комитета Совфеда... РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T14:59
2023-01-27T14:59
2023-01-27T15:08
украина
москва
в мире
киев
владимир чижов
совет федерации рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155533/84/1555338402_0:0:3061:1723_1920x0_80_0_0_98fe8957c83cb8ed9e4dd2e128d8da29.jpg
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Основой для результативных переговоров по Украине может быть только успешное завершение спецоперации, заявил первый замглавы оборонного комитета Совфеда Владимир Чижов. По его мнению, без этого условия результат любых переговоров может стать лишь затягиванием завершения конфликта и угроза его повторения. По мнению законодателя, мы не можем себе этого позволить. Он отметил, что сейчас переговоры между Москвой и Киевом не идут, они даже не начаты. Кроме того, на Украине законодательно запрещены любые переговоры с Москвой. Политик также не видит оснований сейчас для переговоров с Вашингтоном и Брюсселем.
https://ria.ru/20230126/vengriya-1847730201.html
украина
москва
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155533/84/1555338402_330:0:3061:2048_1920x0_80_0_0_5ae3546ead0dfdad106932b40902522e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, москва, в мире, киев, владимир чижов, совет федерации рф
Украина, Москва, В мире, Киев, Владимир Чижов, Совет Федерации РФ
14:59 27.01.2023 (обновлено: 15:08 27.01.2023)
Чижов назвал основу для результативных переговоров по Украине
Чижов: переговоры по Украине могут быть результативными только при успешном завершении СВО