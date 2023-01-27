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Чижов назвал основу для результативных переговоров по Украине - РИА Новости, 27.01.2023
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Чижов назвал основу для результативных переговоров по Украине
Чижов назвал основу для результативных переговоров по Украине - РИА Новости, 27.01.2023
Чижов назвал основу для результативных переговоров по Украине
Основой для результативных переговоров по Украине может быть только успешное завершение спецоперации, заявил первый замглавы оборонного комитета Совфеда... РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T14:59
2023-01-27T15:08
украина
москва
в мире
киев
владимир чижов
совет федерации рф
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Основой для результативных переговоров по Украине может быть только успешное завершение спецоперации, заявил первый замглавы оборонного комитета Совфеда Владимир Чижов. По его мнению, без этого условия результат любых переговоров может стать лишь затягиванием завершения конфликта и угроза его повторения. По мнению законодателя, мы не можем себе этого позволить. Он отметил, что сейчас переговоры между Москвой и Киевом не идут, они даже не начаты. Кроме того, на Украине законодательно запрещены любые переговоры с Москвой. Политик также не видит оснований сейчас для переговоров с Вашингтоном и Брюсселем.
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украина, москва, в мире, киев, владимир чижов, совет федерации рф
Украина, Москва, В мире, Киев, Владимир Чижов, Совет Федерации РФ
14:59 27.01.2023 (обновлено: 15:08 27.01.2023)
 
Чижов назвал основу для результативных переговоров по Украине

Чижов: переговоры по Украине могут быть результативными только при успешном завершении СВО

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкВладимир Чижов
Владимир Чижов - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Основой для результативных переговоров по Украине может быть только успешное завершение спецоперации, заявил первый замглавы оборонного комитета Совфеда Владимир Чижов.
"Я считаю, что основой для переговоров результативных (по Украине) может быть только успешное завершение специальной военной операции", - сказал сенатор в ходе брифинга в пятницу.
По его мнению, без этого условия результат любых переговоров может стать лишь затягиванием завершения конфликта и угроза его повторения. По мнению законодателя, мы не можем себе этого позволить.
Он отметил, что сейчас переговоры между Москвой и Киевом не идут, они даже не начаты. Кроме того, на Украине законодательно запрещены любые переговоры с Москвой.
Политик также не видит оснований сейчас для переговоров с Вашингтоном и Брюсселем.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
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