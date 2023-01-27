https://ria.ru/20230127/pamfilova-1847784834.html

Памфилова прокомментировала введенные против нее японские санкции

Памфилова прокомментировала введенные против нее японские санкции - РИА Новости, 27.01.2023

Памфилова прокомментировала введенные против нее японские санкции

Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова в ответ на санкции со стороны Японии заявила РИА Новости, что не имеет и никогда не имела... РИА Новости, 27.01.2023

2023-01-27T10:54

2023-01-27T10:54

2023-01-27T10:54

япония

россия

украина

элла памфилова

общество

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова в ответ на санкции со стороны Японии заявила РИА Новости, что не имеет и никогда не имела никаких активов за рубежом, в этой стране она никогда не была и не собиралась ее посещать. Ранее в пятницу на официальном сайте МИД Японии сообщили, что страна замораживает активы 22 лиц и трех организаций из России в связи с ситуацией на Украине, в их число внесли и главу российского Центризбиркома. "Никаких активов за рубежом у меня в принципе нет и никогда не было, включая Японию", - сказала Памфилова. Она подчеркнула, что в Японии не была и не собиралась туда. "Все эти санкционные потуги со стороны коалиции антирусских стран и их лакеев напоминают мне тараканьи бега - от света - во тьму. Участь их незавидна, но жалости не испытываю", - отметила глава ЦИК России.

https://ria.ru/20230127/yaponiya-1847747499.html

https://ria.ru/20221130/sanktsii-1835369767.html

япония

россия

украина

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

япония, россия, украина, элла памфилова, общество