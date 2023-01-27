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Памфилова прокомментировала введенные против нее японские санкции - РИА Новости, 27.01.2023
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Памфилова прокомментировала введенные против нее японские санкции
Памфилова прокомментировала введенные против нее японские санкции - РИА Новости, 27.01.2023
Памфилова прокомментировала введенные против нее японские санкции
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова в ответ на санкции со стороны Японии заявила РИА Новости, что не имеет и никогда не имела... РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T10:54
2023-01-27T10:54
япония
россия
украина
элла памфилова
общество
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова в ответ на санкции со стороны Японии заявила РИА Новости, что не имеет и никогда не имела никаких активов за рубежом, в этой стране она никогда не была и не собиралась ее посещать. Ранее в пятницу на официальном сайте МИД Японии сообщили, что страна замораживает активы 22 лиц и трех организаций из России в связи с ситуацией на Украине, в их число внесли и главу российского Центризбиркома. "Никаких активов за рубежом у меня в принципе нет и никогда не было, включая Японию", - сказала Памфилова. Она подчеркнула, что в Японии не была и не собиралась туда. "Все эти санкционные потуги со стороны коалиции антирусских стран и их лакеев напоминают мне тараканьи бега - от света - во тьму. Участь их незавидна, но жалости не испытываю", - отметила глава ЦИК России.
https://ria.ru/20230127/yaponiya-1847747499.html
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япония, россия, украина, элла памфилова, общество
Япония, Россия, Украина, Элла Памфилова, Общество
10:54 27.01.2023
 
Памфилова прокомментировала введенные против нее японские санкции

Глава ЦИК Памфилова заявила, что у нее нет и не было активов за рубежом

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкПредседатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова в ответ на санкции со стороны Японии заявила РИА Новости, что не имеет и никогда не имела никаких активов за рубежом, в этой стране она никогда не была и не собиралась ее посещать.
Ранее в пятницу на официальном сайте МИД Японии сообщили, что страна замораживает активы 22 лиц и трех организаций из России в связи с ситуацией на Украине, в их число внесли и главу российского Центризбиркома.
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"Никаких активов за рубежом у меня в принципе нет и никогда не было, включая Японию", - сказала Памфилова.
Она подчеркнула, что в Японии не была и не собиралась туда.
"Все эти санкционные потуги со стороны коалиции антирусских стран и их лакеев напоминают мне тараканьи бега - от света - во тьму. Участь их незавидна, но жалости не испытываю", - отметила глава ЦИК России.
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