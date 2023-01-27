https://ria.ru/20230127/obuchenie-1847805699.html
ВСК и РАНХиГС открыли кафедру по обучению управлению цифровым развитием
ВСК и РАНХиГС открыли кафедру по обучению управлению цифровым развитием - РИА Новости, 27.01.2023
ВСК и РАНХиГС открыли кафедру по обучению управлению цифровым развитием
Страховой Дом ВСК открыл в РАНХиГС кафедру управления инновационными проектами и цифровой трансформацией, приоритетным направлением работы которой станет... РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T11:52
2023-01-27T11:52
2023-01-27T11:52
новости компаний - экономика
россия
вск (страховой дом)
российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте рф (ранхигс)
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МОСКВА, 27 янв – РИА новости. Страховой Дом ВСК открыл в РАНХиГС кафедру управления инновационными проектами и цифровой трансформацией, приоритетным направлением работы которой станет цифровая трансформация, а также интеграция лучших практик бизнеса ВСК и вузовской работы, сообщает ВСК.Первый поток образовательной программы "Мастер управления цифровым развитием компании – Specialized Master of Management (SMM)" будет запущен во втором квартале 2023 года. В третьем квартале планируется запуск программ обучения в аспирантуре и докторантуре для экспертов ВСК. В течение года студенты кафедры будут проходить открытые мастер-классы от экспертов Страхового дома по темам управления бизнесом в цифровую эпоху и отдельные дисциплины в рамках программ ВШКУ.Как отмечается в сообщении, Страховой дом ВСК сотрудничает с РАНХиГС более 10 лет."В ВСК уже внедрена интеллектуальная система принятие решений, внедрено машинное обучение. Мы первыми на российском рынке реализовали полное дистанционное урегулирование по каско, внедрили искусственный интеллект в процесс урегулирования, открыли цифровую клинику и реализовали многое другое. Однако цифровизация бизнеса - это долгий и сложный процесс, который требует компетенций и опыта, которыми мы поделимся со студентами новой кафедры", - сказал на открытии кафедры председатель совета директоров Страхового дома ВСК, председатель попечительского совета кафедры Сергей Цикалюк.Заведующим кафедрой назначен доктор экономических наук, бывший замминистра экономического развития РФ Алексей Ведев.
https://ria.ru/20221221/vsk-1840276355.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости компаний - экономика, россия, вск (страховой дом), российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте рф (ранхигс)
Новости компаний - Экономика, Россия, ВСК (страховой дом), Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС)
МОСКВА, 27 янв – РИА новости. Страховой Дом ВСК открыл в РАНХиГС кафедру управления инновационными проектами и цифровой трансформацией, приоритетным направлением работы которой станет цифровая трансформация, а также интеграция лучших практик бизнеса ВСК и вузовской работы, сообщает ВСК.
Первый поток образовательной программы "Мастер управления цифровым развитием компании – Specialized Master of Management (SMM)" будет запущен во втором квартале 2023 года. В третьем квартале планируется запуск программ обучения в аспирантуре и докторантуре для экспертов ВСК. В течение года студенты кафедры будут проходить открытые мастер-классы от экспертов Страхового дома по темам управления бизнесом в цифровую эпоху и отдельные дисциплины в рамках программ ВШКУ.
Как отмечается в сообщении, Страховой дом ВСК сотрудничает с РАНХиГС более 10 лет.
"В ВСК уже внедрена интеллектуальная система принятие решений, внедрено машинное обучение. Мы первыми на российском рынке реализовали полное дистанционное урегулирование по каско, внедрили искусственный интеллект в процесс урегулирования, открыли цифровую клинику и реализовали многое другое. Однако цифровизация бизнеса - это долгий и сложный процесс, который требует компетенций и опыта, которыми мы поделимся со студентами новой кафедры", - сказал на открытии кафедры председатель совета директоров Страхового дома ВСК, председатель попечительского совета кафедры Сергей Цикалюк.
Заведующим кафедрой назначен доктор экономических наук, бывший замминистра экономического развития РФ Алексей Ведев
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