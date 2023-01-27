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ВСК и РАНХиГС открыли кафедру по обучению управлению цифровым развитием - РИА Новости, 27.01.2023
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ВСК и РАНХиГС открыли кафедру по обучению управлению цифровым развитием
ВСК и РАНХиГС открыли кафедру по обучению управлению цифровым развитием - РИА Новости, 27.01.2023
ВСК и РАНХиГС открыли кафедру по обучению управлению цифровым развитием
Страховой Дом ВСК открыл в РАНХиГС кафедру управления инновационными проектами и цифровой трансформацией, приоритетным направлением работы которой станет... РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T11:52
2023-01-27T11:52
новости компаний - экономика
россия
вск (страховой дом)
российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте рф (ранхигс)
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МОСКВА, 27 янв – РИА новости. Страховой Дом ВСК открыл в РАНХиГС кафедру управления инновационными проектами и цифровой трансформацией, приоритетным направлением работы которой станет цифровая трансформация, а также интеграция лучших практик бизнеса ВСК и вузовской работы, сообщает ВСК.Первый поток образовательной программы "Мастер управления цифровым развитием компании – Specialized Master of Management (SMM)" будет запущен во втором квартале 2023 года. В третьем квартале планируется запуск программ обучения в аспирантуре и докторантуре для экспертов ВСК. В течение года студенты кафедры будут проходить открытые мастер-классы от экспертов Страхового дома по темам управления бизнесом в цифровую эпоху и отдельные дисциплины в рамках программ ВШКУ.Как отмечается в сообщении, Страховой дом ВСК сотрудничает с РАНХиГС более 10 лет."В ВСК уже внедрена интеллектуальная система принятие решений, внедрено машинное обучение. Мы первыми на российском рынке реализовали полное дистанционное урегулирование по каско, внедрили искусственный интеллект в процесс урегулирования, открыли цифровую клинику и реализовали многое другое. Однако цифровизация бизнеса - это долгий и сложный процесс, который требует компетенций и опыта, которыми мы поделимся со студентами новой кафедры", - сказал на открытии кафедры председатель совета директоров Страхового дома ВСК, председатель попечительского совета кафедры Сергей Цикалюк.Заведующим кафедрой назначен доктор экономических наук, бывший замминистра экономического развития РФ Алексей Ведев.
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новости компаний - экономика, россия, вск (страховой дом), российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте рф (ранхигс)
Новости компаний - Экономика, Россия, ВСК (страховой дом), Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС)
11:52 27.01.2023
 

ВСК и РАНХиГС открыли кафедру по обучению управлению цифровым развитием

© Фото предоставлено пресс-службой ВСКВСК и РАНХиГС открыли кафедру по обучению управлению цифровым развитием
ВСК и РАНХиГС открыли кафедру по обучению управлению цифровым развитием
© Фото предоставлено пресс-службой ВСК
ВСК и РАНХиГС открыли кафедру по обучению управлению цифровым развитием
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МОСКВА, 27 янв – РИА новости. Страховой Дом ВСК открыл в РАНХиГС кафедру управления инновационными проектами и цифровой трансформацией, приоритетным направлением работы которой станет цифровая трансформация, а также интеграция лучших практик бизнеса ВСК и вузовской работы, сообщает ВСК.
Первый поток образовательной программы "Мастер управления цифровым развитием компании – Specialized Master of Management (SMM)" будет запущен во втором квартале 2023 года. В третьем квартале планируется запуск программ обучения в аспирантуре и докторантуре для экспертов ВСК. В течение года студенты кафедры будут проходить открытые мастер-классы от экспертов Страхового дома по темам управления бизнесом в цифровую эпоху и отдельные дисциплины в рамках программ ВШКУ.
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Как отмечается в сообщении, Страховой дом ВСК сотрудничает с РАНХиГС более 10 лет.
"В ВСК уже внедрена интеллектуальная система принятие решений, внедрено машинное обучение. Мы первыми на российском рынке реализовали полное дистанционное урегулирование по каско, внедрили искусственный интеллект в процесс урегулирования, открыли цифровую клинику и реализовали многое другое. Однако цифровизация бизнеса - это долгий и сложный процесс, который требует компетенций и опыта, которыми мы поделимся со студентами новой кафедры", - сказал на открытии кафедры председатель совета директоров Страхового дома ВСК, председатель попечительского совета кафедры Сергей Цикалюк.
Заведующим кафедрой назначен доктор экономических наук, бывший замминистра экономического развития РФ Алексей Ведев.
 
Новости компаний - ЭкономикаРоссияВСК (страховой дом)Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС)
 
 
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