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ВСУ обстреляли Горловку и Донецк - РИА Новости, 27.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230127/obstrel-1847965108.html
ВСУ обстреляли Горловку и Донецк
ВСУ обстреляли Горловку и Донецк - РИА Новости, 27.01.2023
ВСУ обстреляли Горловку и Донецк
Украинские войска обстреляли Горловку и Донецк, выпустив по ним 10 снарядов натовского калибра 155 миллиметров за четыре минуты, сообщили в представительстве... РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T17:36
2023-01-27T17:36
специальная военная операция на украине
горловка
донецк
донецкая народная республика
россия
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 27 янв - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Горловку и Донецк, выпустив по ним 10 снарядов натовского калибра 155 миллиметров за четыре минуты, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 16.45 - населенный пункт Плещеевка – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров ... 16.45 - населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 16.49 - населенный пункт Орловка – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях ведомства в его Telegram-канале. О последствиях информации нет. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230127/vooruzhenie-1847963901.html
https://ria.ru/20230127/mariupol-1847954812.html
горловка
донецк
донецкая народная республика
россия
украина
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горловка, донецк, донецкая народная республика, россия, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецк, Донецкая Народная Республика, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины
17:36 27.01.2023
 
ВСУ обстреляли Горловку и Донецк

ВСУ обстреляли Горловку и Донецк десятью снарядами натовского калибра

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкСледователь СЦ РФ демонстрирует часть снаряда
Следователь СЦ РФ демонстрирует часть снаряда - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
Следователь СЦ РФ демонстрирует часть снаряда. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 27 янв - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Горловку и Донецк, выпустив по ним 10 снарядов натовского калибра 155 миллиметров за четыре минуты, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 16.45 - населенный пункт Плещеевка – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров ... 16.45 - населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 16.49 - населенный пункт Орловка – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях ведомства в его Telegram-канале.
Украинские военные с гаубицей M777 - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
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О последствиях информации нет.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Мариуполь - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
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Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкДонецкая Народная РеспубликаРоссияУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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