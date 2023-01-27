https://ria.ru/20230127/obstrel-1847965108.html

ВСУ обстреляли Горловку и Донецк

ВСУ обстреляли Горловку и Донецк - РИА Новости, 27.01.2023

ВСУ обстреляли Горловку и Донецк

Украинские войска обстреляли Горловку и Донецк, выпустив по ним 10 снарядов натовского калибра 155 миллиметров за четыре минуты, сообщили в представительстве... РИА Новости, 27.01.2023

2023-01-27T17:36

2023-01-27T17:36

2023-01-27T17:36

специальная военная операция на украине

горловка

донецк

донецкая народная республика

россия

украина

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 27 янв - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Горловку и Донецк, выпустив по ним 10 снарядов натовского калибра 155 миллиметров за четыре минуты, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 16.45 - населенный пункт Плещеевка – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров ... 16.45 - населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 16.49 - населенный пункт Орловка – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях ведомства в его Telegram-канале. О последствиях информации нет. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230127/vooruzhenie-1847963901.html

https://ria.ru/20230127/mariupol-1847954812.html

горловка

донецк

донецкая народная республика

россия

украина

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горловка, донецк, донецкая народная республика, россия, украина, вооруженные силы украины