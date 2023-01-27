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Украинские войска обстреляли из РСЗО Макеевку
Украинские войска обстреляли из РСЗО Макеевку - РИА Новости, 27.01.2023
Украинские войска обстреляли из РСЗО Макеевку
Украинские войска в 17.10 обстреляли Макеевку из РСЗО, выпустив 15 ракет по двум районам города, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T17:21
2023-01-27T17:21
2023-01-27T20:43
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
макеевка
украина
сцкк
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ДОНЕЦК, 27 янв - РИА Новости. Украинские войска в 17.10 обстреляли Макеевку из РСЗО, выпустив 15 ракет по двум районам города, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 17.10 - населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Макеевка (Кировский и Червоногвардейский районы): выпущено 15 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении ведомства в его телеграм-канале.Информации о пострадавших и разрушениях пока не поступало.Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к столице ДНР.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, донецкая народная республика, макеевка, украина, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Макеевка, Украина, СЦКК
17:21 27.01.2023 (обновлено: 20:43 27.01.2023)
Украинские войска обстреляли из РСЗО Макеевку
СЦКК ДНР: украинские военные выпустили 15 ракет из РСЗО по Макеевке