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Украинские войска обстреляли из РСЗО Макеевку - РИА Новости, 27.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230127/obstrel-1847959421.html
Украинские войска обстреляли из РСЗО Макеевку
Украинские войска обстреляли из РСЗО Макеевку - РИА Новости, 27.01.2023
Украинские войска обстреляли из РСЗО Макеевку
Украинские войска в 17.10 обстреляли Макеевку из РСЗО, выпустив 15 ракет по двум районам города, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T17:21
2023-01-27T20:43
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
макеевка
украина
сцкк
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ДОНЕЦК, 27 янв - РИА Новости. Украинские войска в 17.10 обстреляли Макеевку из РСЗО, выпустив 15 ракет по двум районам города, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 17.10 - населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Макеевка (Кировский и Червоногвардейский районы): выпущено 15 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении ведомства в его телеграм-канале.Информации о пострадавших и разрушениях пока не поступало.Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к столице ДНР.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
макеевка
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в мире, донецкая народная республика, макеевка, украина, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Макеевка, Украина, СЦКК
17:21 27.01.2023 (обновлено: 20:43 27.01.2023)
 
Украинские войска обстреляли из РСЗО Макеевку

СЦКК ДНР: украинские военные выпустили 15 ракет из РСЗО по Макеевке

© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в медиабанкЛиния электропередачи оборванная в результате обстрела украинскими войсками населенного пункта Макеевка в ДНР.
Линия электропередачи оборванная в результате обстрела украинскими войсками населенного пункта Макеевка в ДНР. - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Линия электропередачи оборванная в результате обстрела украинскими войсками населенного пункта Макеевка в ДНР.
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ДОНЕЦК, 27 янв - РИА Новости. Украинские войска в 17.10 обстреляли Макеевку из РСЗО, выпустив 15 ракет по двум районам города, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 17.10 - населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Макеевка (Кировский и Червоногвардейский районы): выпущено 15 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении ведомства в его телеграм-канале.
Информации о пострадавших и разрушениях пока не поступало.
Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к столице ДНР.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаМакеевкаУкраинаСЦКК
 
 
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