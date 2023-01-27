https://ria.ru/20230127/obstrel-1847959421.html

Украинские войска обстреляли из РСЗО Макеевку

Украинские войска обстреляли из РСЗО Макеевку - РИА Новости, 27.01.2023

Украинские войска обстреляли из РСЗО Макеевку

Украинские войска в 17.10 обстреляли Макеевку из РСЗО, выпустив 15 ракет по двум районам города, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и РИА Новости, 27.01.2023

2023-01-27T17:21

2023-01-27T17:21

2023-01-27T20:43

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

макеевка

украина

сцкк

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ДОНЕЦК, 27 янв - РИА Новости. Украинские войска в 17.10 обстреляли Макеевку из РСЗО, выпустив 15 ракет по двум районам города, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 17.10 - населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Макеевка (Кировский и Червоногвардейский районы): выпущено 15 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении ведомства в его телеграм-канале.Информации о пострадавших и разрушениях пока не поступало.Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к столице ДНР.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

макеевка

украина

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в мире, донецкая народная республика, макеевка, украина, сцкк