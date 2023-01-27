https://ria.ru/20230127/obstrel-1847821515.html
Украинские войска обстреляли Новоалександровку в ЛНР
Украинские войска обстреляли Новоалександровку в ЛНР - РИА Новости, 27.01.2023
Украинские войска обстреляли Новоалександровку в ЛНР
Украинские войска выпустили по Новоалександровке в ЛНР три ракеты из РСЗО HIMARS, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации... РИА Новости, 27.01.2023
2023-01-27T12:19
2023-01-27T12:19
2023-01-27T12:19
специальная военная операция на украине
происшествия
луганская народная республика
сша
украина
lockheed martin
bae systems
сцкк
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ЛУГАНСК, 27 янв - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Новоалександровке в ЛНР три ракеты из РСЗО HIMARS, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 07.30 (совпадает с мск - ред.) по населенному пункту Новоалександровка Троицкого района с применением РСЗО HIMARS (три ракеты). Информация о пострадавших и повреждениях уточняется", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале. Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов - до 80 километров.
https://ria.ru/20230127/donbass-1847779606.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, луганская народная республика, сша, украина, lockheed martin , bae systems, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Луганская Народная Республика, США, Украина, Lockheed Martin , BAE Systems, СЦКК
Украинские войска обстреляли Новоалександровку в ЛНР
В ЛНР заявили, что ВСУ выпустили по Новоалександровке три ракеты из РСЗО HIMARS