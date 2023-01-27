https://ria.ru/20230127/obstrel-1847821515.html

Украинские войска обстреляли Новоалександровку в ЛНР

Украинские войска обстреляли Новоалександровку в ЛНР - РИА Новости, 27.01.2023

Украинские войска обстреляли Новоалександровку в ЛНР

Украинские войска выпустили по Новоалександровке в ЛНР три ракеты из РСЗО HIMARS, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации... РИА Новости, 27.01.2023

2023-01-27T12:19

2023-01-27T12:19

2023-01-27T12:19

специальная военная операция на украине

происшествия

луганская народная республика

сша

украина

lockheed martin

bae systems

сцкк

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ЛУГАНСК, 27 янв - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Новоалександровке в ЛНР три ракеты из РСЗО HIMARS, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 07.30 (совпадает с мск - ред.) по населенному пункту Новоалександровка Троицкого района с применением РСЗО HIMARS (три ракеты). Информация о пострадавших и повреждениях уточняется", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале. Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов - до 80 километров.

https://ria.ru/20230127/donbass-1847779606.html

луганская народная республика

сша

украина

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, луганская народная республика, сша, украина, lockheed martin , bae systems, сцкк